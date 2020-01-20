Собчак намекнула, кто станет новым главой Минкульта

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20 января 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кровавая барыня

Фото: соцсети

Ксения Собчак в Telegram-канале предположила, кто окажется следующим главой Минкульта. Телеведущая уверена, что Владимир Мединский покинет должность министра культуры.

Собчак предположила, что на смену Мединскому придёт женщина. Телеведущая заявила, что ей об этом рассказал доверенный источник. Также она предположила, что Мединский получит пост помощника президента по культуре.

«Мединский не будет возглавлять министерство культуры. Станет помощником президента по культуре… Все так, все так. За Мединского прям готова зуб дать, источник надежный. И еще есть инфа что следующий министр культуры-женщина...» - написала Собчак.

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