Ксения Собчак подняла настроение пользователям сети, опубликовав видео танцующей в рваных чулках подруги

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12 января 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак, фото из vk.com/sobchak

Телеведущая Ксения Собчак подняла настроение пользователям сети, опубликовав видеозапись танцующей в рваных чулках подруги. Собчак с мужем Константином Богомоловым и детьми весело проводят зимний отпуск на французском горнолыжном курорте. В Альпах - снег, горы, солнце, вечеринки с друзьями.

"Куршавель, мы прилетели", - объявила Собчак, прилетев на горнолыжный курорт с Богомоловым и сыном на частном самолете

Ксения не забывает про своих подруг. 7 января был день рождения у Светланы Меткиной. 46-летняя Меткина известна под именем Лана Литвак, российская и американская киноактриса и кинопродюсер.

Ксения опубликовала видео, как женщина веселится в свой день рождения. Порвались чулки, но разве это так важно в разгар вечеринки? "Танец абсолютно счастливого человека!", Очень красивая девушка, несколько раз пересматриваю это видео, такая она счастливая и настоящая..." - заметили фолловеры.



"Дорогая Светлана! Будь всегда такой же счастливой и красивой как на этом видео! Любим и ценим!!! Хорошо, что я-таки успела поздравить тебя до того как пала в неравном бою с куршавельским вирусом", - поздравила Собчак подругу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)7 Янв 2020 в 2:45 PST

Собчак еще похвалилась, какой ролик про нее смонтировал Богомолов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)10 Янв 2020 в 2:32 PST