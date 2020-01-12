Ксения Собчак подняла настроение пользователям сети, опубликовав видео танцующей в рваных чулках подруги

Телеведущая Ксения Собчак подняла настроение пользователям сети, опубликовав видеозапись танцующей в рваных чулках подруги. Собчак с мужем Константином Богомоловым и детьми весело проводят зимний отпуск на французском горнолыжном курорте. В Альпах - снег, горы, солнце, вечеринки с друзьями.
Ксения не забывает про своих подруг. 7 января был день рождения у Светланы Меткиной. 46-летняя Меткина известна под именем Лана Литвак, российская и американская киноактриса и кинопродюсер.
Ксения опубликовала видео, как женщина веселится в свой день рождения. Порвались чулки, но разве это так важно в разгар вечеринки? "Танец абсолютно счастливого человека!", Очень красивая девушка, несколько раз пересматриваю это видео, такая она счастливая и настоящая..." - заметили фолловеры.
"Дорогая Светлана! Будь всегда такой же счастливой и красивой как на этом видео! Любим и ценим!!! Хорошо, что я-таки успела поздравить тебя до того как пала в неравном бою с куршавельским вирусом", - поздравила Собчак подругу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Собчак еще похвалилась, какой ролик про нее смонтировал Богомолов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram