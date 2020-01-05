Ксения Собчак поставила на лыжи не только сына, но и мужа

Семья Ксении Собчак в полном составе отдыхает на горнолыжном курорте. Сама Ксения на горных лыжах катается, а вот ее супруг режиссер Константин Богомолов пока не очень уверенно спускается с гор.
Ему, как и трехлетнему сыну Собчак Платону Виторгану пришлось нанять инструктора. Инструктором взяли красивую девушку по имени Флора. Ксения держит все под контролем. Она надеется, что после тренировок с таким инструктором она сможет с мужем посоревноваться.
Ксения опубликовала фото сына. Хейтеры заметили, что Платон почему-то загрустил.
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