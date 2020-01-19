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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Медведев признался, с какой задачей не справился ушедший кабмин

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Медведев признался, с какой задачей не справился ушедший кабмин
Фото: соцсети

Экс-глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал, с какой задачей не удалось справиться ушедшему в отставку кабинету министров и что предстоит сделать их преемникам.

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По словам Медведева, правительство так и не смогло значительно увеличить реальные доходы граждан России. Он считает, что именно эта задача станет приоритетной для будущего кабинета министров.

«Я имею в виду то, что у нас почти не росли реальные располагаемые доходы. Это, конечно, результат общеэкономической ситуации, но этим нужно заниматься. Об этом все говорят, говорил президент в послании. И это, наверное, ключевая задача для нового правительства», - заявил политик.

АБ

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