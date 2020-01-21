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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Эксперт объяснил, почему за Лавровым и Шойгу сохранили должности

, 22:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Эксперт объяснил, почему за Лавровым и Шойгу сохранили должности
Фото: Википедия

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов объяснил, что означает сохранение министерских постов за Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

Эксперт отметил, что переназначение Лаврова и Шойгу может говорить о том, что российский президент Владимир Путин доволен их работой на занимаемых должностях.

«Если говорить конкретно о Сергее Лаврове, то это, конечно, фигура очень крупная по международным меркам, которая пользуется уважением в том числе и среди своих оппонентов. Поэтому я думаю, что не так легко найти замену нынешнему министру иностранных дел», - считает Кортунов.

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