В Госдуме оценили решение переназначить Сергея Лаврова

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21 января 2020, 21:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал решение оставить Сергея Лаврова в должности главы Министерства иностранных дел России.

Чепа отметил, что Лавров за годы службы проделал огромную работу. По его словам, было бы сложно найти замену дипломату такого уровня.

«Сергей Викторович за последние годы, которые стали особенно напряженными, проделал колоссальную, огромную работу, был в постоянных перелетах, наверное, просто жил в самолете. Сегодня трудно найти ему замену, такого же грамотного дипломата... МИД, несмотря не все трудности, работал на "пять"», - сказал Чепа.

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