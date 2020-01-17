"Я исполняю обязанности", - заявил Лавров на вопрос о назначении в новое правительство

И.о министра иностранных дел России Сергей Лавров с юмором воспринял вопрос о том, будет ли он в дальнейшем занимать пост главы МИДа РФ и готов ли к этому сам. Дипломат отметил, что ему три дня назад поручили исполнять обязанности и он их исполняет.
«Вы все-таки давно, наверное, журналисткой уже работаете. Наверное, сами понимаете… Видите, все засмеялись. Мне поручили исполнять обязанности три дня назад – я исполняю», - пояснил и.о. министра.
Ранее Сергей Лавров, отвечая, на вопрос, останется ли он в новом правительстве, заявил, что он занимает не просто какие-то должности, а честно исполняет свои обязанности.
При этом замглавы МИД РФ Рябков отметил, что смена правительства не повлияет на внешнюю политику страны.