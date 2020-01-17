Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

"Я исполняю обязанности", - заявил Лавров на вопрос о назначении в новое правительство

, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Сергей Лавров , kremlin.ru

И.о министра иностранных дел России Сергей Лавров с юмором воспринял вопрос о том, будет ли он в дальнейшем занимать пост главы МИДа РФ и готов ли к этому сам. Дипломат отметил, что ему три дня назад поручили исполнять обязанности и он их исполняет.

МИД РФ: внешняя политика РФ не изменится после отставки правительства

МИД РФ: внешняя политика РФ не изменится после отставки правительства

«Вы все-таки давно, наверное, журналисткой уже работаете. Наверное, сами понимаете… Видите, все засмеялись. Мне поручили исполнять обязанности три дня назад – я исполняю», - пояснил и.о. министра.

Ранее Сергей Лавров, отвечая, на вопрос, останется ли он в новом правительстве, заявил, что он занимает не просто какие-то должности, а честно исполняет свои обязанности.

При этом замглавы МИД РФ Рябков отметил, что смена правительства не повлияет на внешнюю политику страны.

БА

//картина дня

Общество

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Свежеодобренный Госдумой первый министр России Михаил Мишустин вальяжно шел по коридору к своему новому кабинету на пятом этаже, напевая под нос: «Золото в руках, а в душе зола! В душе зола...». Рядом семенил помощник, умиленно бормоча на ходу: «Михаил Владимирович, вы просили напомнить «крестьяне и фермеры». А еще «все должны платить налоги, тем более, безработные». Мишустин, не прерывая песни «Вот только с золотом нашел и зло», буркнул: «Помню! Примем меры!»…

Эксперт Алексей Ведев оценил, насколько реально резкое падение рубля и объяснил свои слова про 200 рублей за доллар. Специалист также прокомментировал состояние бюджета страны и уровень внешнего долга.

Эксперт Алексей Ведев оценил, насколько реально резкое падение рубля и объяснил свои слова про 200 рублей за доллар…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Операции на сердце ранее воспринимались неоднозначно. Считалось, что к сердцу нельзя прикасаться скальпелем. Однако шло время, и методики хирургического лечения менялись…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан