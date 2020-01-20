Лавров подвел итоги берлинской конференции по Ливии

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20 января 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

И.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, фото: globallookpress.com

Исполняющий обязанности главы российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров рассказал о содержании итогового документа по Ливии, который приняли на конференции, прошедшей накануне в Берлине.

Участники конфликта согласились создать военный комитет в формате "пять на пять" и делегировать туда своих представителей. В рамках его работы будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия в Ливии.

"Как вы знаете, перемирие, по инициативе РФ и Турции, вступило в силу в ночь на 12 января. Сегодня констатировали, что оно в целом соблюдается, хотя, конечно, отдельные нарушения имеют место с обеих сторон", - отметил дипломат.

Также, по его словам, в документе есть раздел о том, как решать экономические проблемы в Ливии с учетом того, что все конфессиональные, этнические и политические группы этой страны должны иметь доступ к природным богатствам.

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