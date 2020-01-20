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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Песков оценил итоги конференции по Ливии в Берлине

, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Песков оценил итоги конференции по Ливии в Берлине
Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международная конференция по Ливии в Берлине прошла успешно. По его словам, был сделан важный шаг на пути к урегулированию ситуации, теперь работа пройдет «под эгидой ООН».

«Позитивно … делан очень важный шаг в сторону эвентуального урегулирования. Теперь работа, опираясь на этот первый важный шаг, будет продолжена уже под эгидой ООН», - пояснил официальный представитель Кремля.

Напомним, что в воскресенье, 19 января, в Берлине прошла конференция по Ливии. В мероприятии приняли участие Россия, Великобритания, США, Турции, Египет и др. страны, а также Евросоюз и ООН. В офис канцлера Германии Ангелы Меркель прибыли премьер-министр правительства национального согласия Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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