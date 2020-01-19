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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Видео: Путина потеряли во время конференции в Берлине

, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

Видео: Путина потеряли во время конференции в Берлине
Фото: kremlin.ru

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» опубликовал видео, на кадрах которого во время конференции по Ливии в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон не могут найти российского лидера Владимира Путина.

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Видео: диалог Путина и генсека ООН на русском в Берлине удивил Меркель

Отмечается, что глава государства «пропал» перед совместным фото. На ролике видно, как все становятся на фотографирование, но место, где должен стоять Путин пустует. Меркель начинает смотреть по сторонам, но не видит президента. Тогда она обращается за помощью к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, но тот не может ответить.

В результате Макрон замечает российского лидера, который направляется к месту для фото. Французский лидер пожал Путину руку, а Меркель показала его место.

 

БА

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