Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Видео: диалог Путина и генсека ООН на русском в Берлине удивил Меркель

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Видео: диалог Путина и генсека ООН на русском в Берлине удивил Меркель
Фото: Владимир Путин , kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пообщался на русском языке с главой немецкого правительства и генсеком ООН Антониу Гутеррешом. Известно, что глава государства прибыл в Берлин в офис канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Путин прибыл в Берлин на переговоры по Ливии

Путин прибыл в Берлин на переговоры по Ливии

Отмечается, что Меркель и Гутерреш встречали гостей международной конференции по Ливии у входа в здание. Путин вышел из автомобиля и поздоровался с немецкими коллегами, после чего генсек ООН ответил президенту РФ по-русски.

"Он с тобой говорит по-русски?" — удивленно спросила Меркель у Путина, услышав его беседу с генсеком ООН.

"Чуть-чуть", — ответил российский президент.

Видео, на котором можно наблюдать беседу двух политиков, опубликовал в Twitter специальный корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов.

 

БА

//картина дня

В мире

Меркель надеется избежать «российского триумфа» в Ливии

Меркель надеется избежать «российского триумфа» в Ливии

Немецкое издание Die Welt сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель считает главной задачей конференции по Ливии не допустить повторения «сирийского сценария», когда главной силой при урегулировании ситуации стала Россия.

13 - 14 января 1990 года навсегда останутся в мировой истории межнациональных конфликтов как «дни армянских погромов в Баку». По мнению аналитика BBC World Service по советскому Закавказью Томаса де Ваала «События января 1990 года уничтожили всякую…

13 - 14 января 1990 года навсегда останутся в мировой истории межнациональных конфликтов как «дни армянских погромов…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В канун Новогодних праздников полиция «Внуково» задержала пассажира, который был пьян «в дрова». Он выл и пинался, его пришлось положить на тележку и прокатили…

//новости ан

В Петербурге арестовали на два месяца бездомного, который сообщил о минировании Конституционного суда. Он заявил, что к этому его подтолкнуло послание президента

Глава Чувашии Михаил Игнатьев назвал оппозиционных журналистов, критикующих власть, продажными и призвал их «как говорят в народе, мочить». Так он поздравил сотрудников…

//новости ан