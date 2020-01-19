Видео: диалог Путина и генсека ООН на русском в Берлине удивил Меркель

Президент РФ Владимир Путин пообщался на русском языке с главой немецкого правительства и генсеком ООН Антониу Гутеррешом. Известно, что глава государства прибыл в Берлин в офис канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Отмечается, что Меркель и Гутерреш встречали гостей международной конференции по Ливии у входа в здание. Путин вышел из автомобиля и поздоровался с немецкими коллегами, после чего генсек ООН ответил президенту РФ по-русски.
"Он с тобой говорит по-русски?" — удивленно спросила Меркель у Путина, услышав его беседу с генсеком ООН.
"Чуть-чуть", — ответил российский президент.
Видео, на котором можно наблюдать беседу двух политиков, опубликовал в Twitter специальный корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов.
Меркель: Он с тобой говорит по-русски?— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 января 2020 г.
Путин: Чуть-чуть.
Путин, Меркель и Гутерреш в Берлине общаются на русском языке pic.twitter.com/5c8x2m9wKz