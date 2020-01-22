В Совете федерации сообщили о готовности сотрудничать с новым правительством

Сенатор подчеркнула, что обновление состава российского правительства стало важнейшим событием в политической жизни страны.

Валентина Матвиенко также назвала нового председателя правительства Михаила Мишустина опытным и образованным человеком, который современно мыслит и имеет серьезный опыт государственной службы. "Мы приветствуем это назначение и готовы к конструктивному сотрудничеству", – заключила спикер Совета Федерации.

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