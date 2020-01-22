//Политика 13+
В Совете федерации сообщили о готовности сотрудничать с новым правительством
22 января 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Политика 13+
22 января 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Юля Инамора
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Зачем китайцы бросились осваивать Луну и что хотят найти в чёрных дырах космоса в Российской академии наук? Перенесётся ли действие романа Дэна Брауна «Ангелы и демоны»…
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Александр Новак сохранил свой пост министра энергетики России после перестановок в правительстве, заявили в Кремле во вторник, 21 января.
В среду, 22 января, Совет Федерации в рамках пленарного заседания освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора России. Политика поблагодарили за вклад…
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В китайском городе Ухань появился новый коронавирус, который унес уже шесть человеческих жизней, еще 300 человек заражены.
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Разлетевшиеся по соцсетям снимки огромных очередей – будто из восьмидесятых, когда в стране был продуктовый дефицит. Но нет, фото сделаны буквально на днях. Люди стоят…
Если бы существовал рейтинг самых неординарных заявлений и обещаний, то глава Крыма Сергей АКСЕНОВ занял бы в нем одно из первых мест среди российских губернаторов. Его…
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Утром в среду, 22 января, стало известно, какой зарубежный политик является самым популярным у россиян. Соответствующую информацию предоставил журналистам генеральный…
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Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал регулярные встречи кандидату на пост генпрокурора Игорю Краснову, в случае поддержки со стороны Совета федерации…
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал…
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