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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Совете федерации сообщили о готовности сотрудничать с новым правительством

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Совете федерации сообщили о готовности сотрудничать с новым правительством
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Совет Федерации в среду, 22 января, объявил о готовности взаимодействовать с новым правительством России. Об этом на открытии весенней сессии палаты заявила спикер СФ Валентина Матвиенко. 
 
Сенатор подчеркнула, что обновление состава российского правительства стало важнейшим событием в политической жизни страны.
 
Валентина Матвиенко также назвала нового председателя правительства Михаила Мишустина опытным и образованным человеком, который современно мыслит и имеет серьезный опыт государственной службы. "Мы приветствуем это назначение и готовы к конструктивному сотрудничеству", – заключила спикер Совета Федерации.
 
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