Юрия Чайку официально освободили от должности генерального прокурора

В среду, 22 января, Совет Федерации в рамках пленарного заседания освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора России. Политика поблагодарили за вклад в укрепление законности в стране.
Отмечается также, что сенаторы выразили Юрию Чайке благодарность за плодотворное сотрудничество с верхней палатой парламента.
Напомним, ранее глава Российской Федерации предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с его переходом на другую работу. Впоследствии стало известно, что он станет полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
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