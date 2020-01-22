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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Юрия Чайку официально освободили от должности генерального прокурора

, 10:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Юрия Чайку официально освободили от должности генерального прокурора
Юрий Чайка, Kremlin Pool/Global Look Press

В среду, 22 января, Совет Федерации в рамках пленарного заседания освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора России. Политика поблагодарили за вклад в укрепление законности в стране.

Отмечается также, что сенаторы выразили Юрию Чайке благодарность за плодотворное сотрудничество с верхней палатой парламента.

Напомним, ранее глава Российской Федерации предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с его переходом на другую работу. Впоследствии стало известно, что он станет полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

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