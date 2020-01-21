Путин предложил Чайке должность полпреда в СКФО

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21 января 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Кремлевский Пул / Twitter

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с бывшим генпрокурором Юрием Чайкой и его преемником Игорем Красновым.

Глава государства поблагодарил Юрия Чайку за многолетнюю работу и предложил ему занять должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Юрий Чайка занимал пост генпрокурора РФ с 2006 года. 20 января он подал в отставку в связи с переходом на другую работу. В этот же день Владимир Путин предложил на должность генпрокурора кандидатуру Игоря Краснова. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что его кандидатура будет рассмотрена на ближайшем заседании СФ, которое состоится 22 января.

Полномочным представителем президента РФ в СКФО в настоящее время является генерал-лейтенант Александр Матовников.

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«Хочу поблагодарить Юрия Яковлевича за работу»: Путин, Чайка и будущий генпрокурор Краснов в Кремле pic.twitter.com/acGGtj0dLo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 21, 2020