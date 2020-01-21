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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Кандидат в генпрокуроры Краснов считает, что нужно "сокращать сроки содержания под стражей"

, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кандидат в генпрокуроры Краснов считает, что нужно
Фото: Игорь Краснов, сайт Следкома РФ

Кандидат на должность генерального прокурора РФ Игорь Краснов в ходе совместного заседания комитетов Совфеда по конституционному законодательству, госстроительству, по обороне и безопасности заявил, что необходимо сокращать сроки содержания под арестом и следствия.

«Сроки предварительного расследования и сроки содержания под стражей - это большая проблема... Необходимо сокращать сроки», - отметил он.

По его словам, оперативное отправление дел в суд позволит более эффективно выстраивать работу ведомства. Краснов добавил, что сейчас зафиксировано много отказов в возбуждении уголовных дел, особенно на районном уровне.

 

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