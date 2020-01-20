Генпрокурор Юрий Чайка уходит со своего поста

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20 января 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Юрий Чайка, Kremlin Poo/globallookpress.com

В Кремле сообщили, что генеральный прокурор России Юрий Чайка покидает свою должность. Отмечается, что днем 20 января президент РФ Владимир Путин предложил на пост генпрокурора замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.

Источник в Верхней палате сообщил, что Совет Федерации рассмотрит отстранение Чайки от должностных обязанностей и назначение Краснова на новую должность 22 января.

Сообщается, что такое решение связано с переходом действующего главы Генпрокуратуры «на другую работу».

Чайка занимал пост генерального прокурора с июня 2006 года.

Напомним, что 15 января после послания Владимира Путина Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.

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