Генпрокурор Юрий Чайка уходит со своего поста

В Кремле сообщили, что генеральный прокурор России Юрий Чайка покидает свою должность. Отмечается, что днем 20 января президент РФ Владимир Путин предложил на пост генпрокурора замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.
Источник в Верхней палате сообщил, что Совет Федерации рассмотрит отстранение Чайки от должностных обязанностей и назначение Краснова на новую должность 22 января.
Сообщается, что такое решение связано с переходом действующего главы Генпрокуратуры «на другую работу».
Чайка занимал пост генерального прокурора с июня 2006 года.
Напомним, что 15 января после послания Владимира Путина Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.
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