Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора

Днем в понедельник, 20 января, стало известно, что президент России Владимир Путин выдвинул предложение об освобождении Юрия Чайки от должности генерального прокурора Российской Федерации.

Глава государства также внес в Совет Федерации кандидатуру действующего замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники пресс-службы российского лидера.

Подчеркивается, что предложение об освобождении Юрия Чайки от должности генпрокурора связано с его переходом на другую работу.

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