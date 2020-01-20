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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора
генпрокурор РФ Юрий Чайка, Kremlin Pool/Global Look Press

Днем в понедельник, 20 января, стало известно, что президент России Владимир Путин выдвинул предложение об освобождении Юрия Чайки от должности генерального прокурора Российской Федерации.

Глава государства также внес в Совет Федерации кандидатуру действующего замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники пресс-службы российского лидера.

Подчеркивается, что предложение об освобождении Юрия Чайки от должности генпрокурора связано с его переходом на другую работу.

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