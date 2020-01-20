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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Зеленский убежден, что Путин понимает его позицию по международному статусу Украины

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Times of Israel

Зеленский убежден, что Путин понимает его позицию по международному статусу Украины
президент Украины Владимир Зеленский, Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал резонансное заявление. По словам президента Украины, российский коллега Владимир Путин понимает его позицию по международному статусу страны и ее будущему.

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Зеленский выразил уверенность в том, что российский коллега понимает его позицию, которая заключается в том, что Украина является большой и независимой страной.

Зеленский подчеркнул, что у них с Путиным было несколько телефонных разговоров, в рамках которых им удалось создать формат для дальнейшего диалога. Это уже привело к ряду "чувствительных решений", в частности, к возвращению украинских пленных и кораблей. Кроме того, российская и украинская стороны договорились о проведении встречи в "нормандском формате".

ЕТ

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