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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Лукашенко и Путин опять не договорились

, 13:47 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: сайт президента Белоруссии

Лукашенко и Путин опять не договорились
Александр Лукашенко на скриншоте youtube-видео

В канун Нового года российский и белорусский лидеры провели очередные переговоры. Сообщается, что Путин позвонил Лукашенко. Накануне они общались по поводу нефти и газа. Достичь договоренности не удалось.

Пресс-службы Путина и Лукашенко уже обменялись официальными текстами. Они сообщили почти одни и те же подробности. Сначала лидеры поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Потом перешли к рабочим вопросам.

«Продолжено обсуждение вопросов, касающихся поставок российской нефти в Белоруссию», — сообщили у Лукашенко. У Путина же уточнили: «В продолжение и развитие состоявшегося накануне разговора главы государств обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Республику Беларусь».

Накануне они уже созванивались. И тоже обсуждали поставку нефти. Договоренности достичь не удалось. Было решено осуществлять поставки по промежуточному сценарию.

Сообщая о сегодняшнем разговоре, пресс-служба президента Белоруссии зачем-то уточнила, что звонок был осуществлен по инициативе Президента России. Обычно этим подчеркивают, что разговор был важнее для собеседника.

На самом деле, предмет разговора важнее Александру Лукашенко. У России нефть есть. Она нужна Белоруссии. Но Белоруссия хочет таких же преференций, какие есть у российских регионов. Кремль готов пойти навстречу, но на условиях интеграции. Но с этим пока возникают проблемы, по инициативе белорусской стороны.

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