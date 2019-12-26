"Делает это скромно": Песков рассказал, как Путин празднует Новый год

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26 декабря 2019, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент РФ Владимир Путин предпочитает встречать Новый год дома, в кругу родных и друзей, если у него нет на это время, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1". Путин: у правительства нет выходных

Песков напомнил, что Путин неоднократно праздновал Новый Год и по всей географии России, в том числе, например, в Хабаровске: "Если нет деловых поездок, то он всегда предпочитает это делать дома. Делает это скромно".

Отвечая на вопрос о предпочтениях Владимира Путина при встрече Нового года, представитель Кремля также разъяснил, что данный период является личным временем главы российского государства, которое не так часто у него бывает.