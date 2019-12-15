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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Российский сенатор не верит, что Польша перестала считать Москву врагом

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Российский сенатор не верит, что Польша перестала считать Москву врагом
фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Россию в качестве врага повлекут негативные последствия для страны.

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"Честно говоря, ушам своим не верю. Совсем недавно там было так много русофобских высказываний, со стороны польских руководителей", - отметил сенатор.

По его словам, Польша резко изменила своё мнение после того, как президент США Дональд Трамп публично отказался признавать Россию "врагом" на юбилейном саммите в Лондоне. При этом Джабаров считает, что "мысль по большому счёту здравая" и назвал прошлые представления поляков о Москве "ошибкой".

"… будем надеяться, что наметившееся потепление в Европе не временное, а только начинающееся явление. Наш президент неоднократно говорил, что мы за сотрудничество со всеми державами мира … Мы тоже европейская страна, и об этом никогда не надо забывать", - пояснил он.

БА

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