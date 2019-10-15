Все новости >>

Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

На Украине признались, почему боятся своих нацбатов

, 15:31 [ «Аргументы Недели», ]

На Украине признались, почему боятся своих нацбатов
украинские националисты требуют прекратить отвод войск в Золотом: со скриншота youtube-видео

Излишняя самостоятельность и риск появления неофициальных ЧВК названы причинами, почему Киев боится националистических батальонов. Депутат Верховной Рады рассказал про отношения украинских властей с националистами.

Националисты сыграли свою роль на майдане, но потом уже стали не нужны и были опасны. Возник риск, что на их базе появятся частные военные компании. Именно поэтому Киев начал легализовывать батальоны националистов. Они были введены в систему силовых структур.

По словам украинского парламентария, на Украине раньше было около 40 националистических батальонов. Потом им предложили войти в существовавшие официальные структуры силовиков.

Националистические батальоны не всегда отличались дисциплиной. Кроме того, многие из них были достаточно популярны и влиятельны.

//картина дня

В мире

Способное привести к смерти Украины решение команды Зеленского назвал аналитик

Способное привести к смерти Украины решение команды Зеленского назвал аналитик

Решение команды президента Владимира Зеленского о формировании рынка земли добьет Украину. С соответствующим прогнозом на страницах интернет-прессы выступил российский эксперт Александр Халдей.

Возвращение в состав Украины территорий, которые контролируют власти ДНР и ЛНР, «разорвет страну в клочья». С таким прогнозом на страницах СМИ выступил Денис Григорюк, донецкий военный корреспондент.

Возвращение в состав Украины территорий, которые контролируют власти ДНР и ЛНР, «разорвет страну в клочья». С таким…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Одна из пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж, студентка Наталья КАЛИНИЧЕНКО готовится к серьезной операции. Она – одна из последних, кто…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Крыму студент Керченского государственного морского технологического университета заявил в полицию о конфликте с преподавателями вуза. Преподаватели со своей стороны…

//новости ан

Была у Геннадия Шарлаганова мечта - он хотел работать постовым на Рублевке, и когда ему объявили, что ее воплощение стоит всего 230 тысяч рублей, он заплатил и стал ждать…

//новости ан

//новости ан

В Санкт-Петербурге полиция заставила хозяев квартиры в одном из жилых комплексов в Калининском районе снять шторы цвета радуги, потому что они напоминали флаг…

//новости ан

Россиян посчитают за 33 миллиарда рублей. Ровно столько потратить Росстат на первую цифровую перепись населения в 2020 году. Об этом сообщил глава ведовства Павел Малков…

//новости ан

Пользователи сети заметили, что герцогиня Кембриджская Кэтрин во время поездки в Пакистан буквально копирует образы своей свекрови принцессы Дианы. Накануне Кейт и принц…