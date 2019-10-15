На Украине признались, почему боятся своих нацбатов

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15 октября 2019, 15:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

украинские националисты требуют прекратить отвод войск в Золотом: со скриншота youtube-видео

Излишняя самостоятельность и риск появления неофициальных ЧВК названы причинами, почему Киев боится националистических батальонов. Депутат Верховной Рады рассказал про отношения украинских властей с националистами.

Националисты сыграли свою роль на майдане, но потом уже стали не нужны и были опасны. Возник риск, что на их базе появятся частные военные компании. Именно поэтому Киев начал легализовывать батальоны националистов. Они были введены в систему силовых структур.

По словам украинского парламентария, на Украине раньше было около 40 националистических батальонов. Потом им предложили войти в существовавшие официальные структуры силовиков.

Националистические батальоны не всегда отличались дисциплиной. Кроме того, многие из них были достаточно популярны и влиятельны.