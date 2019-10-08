Националисты проболтались, кто стоит за срывом отвода войск

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8 октября 2019, 20:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Вадим Троян со скриншота youtube-видео

За появлением националистов батальона «Азов» (деятельность этой экстремистской организации запрещена в РФ Верховным судом) в Золотом может стоять заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян. Его имя назвали в своем видеообращении сами захватчики населенного пункта.

Деятельность батальона «Азов» на территории России запрещена.

В социальных сетях появилось видеообращение националистов батальона «Азов», которые захватили боевые позиции в окрестностях населенного пункта Золотое. Именно этот демарш сорвал отвод сил от линии фронта на Донбассе.

Националисты заявляли, что действуют самостоятельно. Но в своем видео проговорились. Их появление в Золотом было поддержано одним из представителей силовых структур.

«Мы в Золотом, Вадик привет», — с этих слов начинается видеообращение националистов батальона «Азов».

Вопрос кто такой Вадик, к которому обращаются националисты, был бы открытым, если бы не комментарий к видео, в котором сообщается, что «ветераны обращаются к Трояну».

Вадим Троян — это заместитель министра внутренних дел Украины. Не исключено, что «азовцы» решили оговорить замминистра. Но накануне украинские СМИ распространили информацию о том, что в Золотое прибыли дополнительные силы, которые обеспечивают безопасность и общественный порядок. При этом ссылка была именно на заместителя главы национальной полиции Украины Вадима Трояна.

Троян пояснил, что для усиления патрулей в Золотое направлены 36 сотрудников патрульной службы особого назначения.

«Все эти усиленные меры принимаются с одной целью — спокойствие и безопасность украинских граждан», — пояснил замминистра отправку полицейских для усиления: «Мы круглосуточно готовы к немедленному реагированию на любое обращение или сообщение жителей».

По большому счету, этот "привет Вадику" должен стать поводом для проверки украинскими спецслужбами. Появление националистов на передовой означает не просто срыв политических договоренностей. Националисты батальона "Азов" осуществили захват населенного пункта. А это преступление против национальной безопасности. Оно относится к категории тяжелых и входит в компетенцию СБУ.