Депутаты раскритиковали темпы выполнения ряда госпрограмм

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24 сентября 2019, 11:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко провел очередное планерное совещание депутатов. Темой рассмотрения на нем стали предварительные итоги выполнения государственных программ за восемь месяцев текущего года.

В работе совещания приняли участие вице-губернатор, курирующий финансово-экономический блок, Игорь Галась, директор департамента внутренней политики Сергей Пуликовский, руководители ряда отраслевых органов исполнительной власти и муниципальных образований.

Открывая заседание, Юрий Бурлачко напомнил, что воплощение в жизнь нацпроектов и реализацию госпрограмм в крае депутатский корпус отслеживает постоянно. Это один из приоритетов деятельности парламента.

- В начале года по результатам выполнения госпрограмм за первый квартал комитетам и исполнительным органам власти было поручено усилить контроль. И по итогам 8 месяцев мы уже видим определенные сдвиги, в том числе по оперативному распределению выделенных средств, по детальному контролю за реализацией проектов на территориях районов. Но, тем не менее, остается нерешенным ряд проблем, требующих нашего совместного участия, – сделал акцент спикер ЗСК, обращаясь к приглашенным.

Информацию по выполнению госпрограмм в регионе представил министр Александр Руппель. По данным Минэкономики, на выполнение 26 государственных программ в краевом бюджете предусмотрено 255,1 млрд рублей. За восемь месяцев выполнение бюджетных программных назначений составило 56,1%.

По словам председателя комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николая Кравченко, по-прежнему имеет место низкое качество планирования и организации контроля за реализацией мероприятий госпрограмм. Существуют риски неосвоения бюджетных средств и срыв строительства ряда объектов. В частности, со строительства объектов государственной собственности снимается 720 млн рублей. Речь идет о Троицком групповом водопроводе, Таманском групповом водопроводе, очистных сооружениях канализации "Бзугу", полигоне твердых бытовых отходов в Лазаревском районе Сочи. Не стали исключением и малобюджетные спортивные залы шаговой доступности. По этим объектам подлежат возврату 120 млн рублей.

В числе ведомств, допустивших нарушения, снова был назван департамент строительства.

Комментируя сложившуюся ситуацию, первый заместитель руководителя Владимир Вареха отметил, что одной из причин, в силу которых существуют риски срыва строительства, является ненадлежащий контроль со стороны заказчиков.

В ходе обсуждения нарекания парламентариев также вызвала и реализация мероприятий госпрограмм в ряде муниципалитетов.

В частности, в Геленджике не начаты работы по строительству очистных сооружений и глубоководного выпуска, предусмотренных концессионным соглашением, на финансирование которого средства были выделены в 2018 году. Только в начале сентября здесь заключили контракт на благоустройство «Андреевского парка», строительная готовность которого составляет 9 процентов при том, что средства были выделены из федерального бюджета в конце 2018 года в рамках Всероссийского конкурса по благоустройству.

Ситуацию пояснил врио главы города-курорта Денис Полуянов. По его словам, благоустройство парка планируется завершить к декабрю, однако существуют опасения по продлению сроков реализации проекта. Что касается строительства очистных сооружений, то работы по объекту концессионером пока приостановлены, их проведение запланировано на следующий год.

Вопросы депутатов были адресованы и заместителю главы Павловского района Сергею Букату - отмечены риски срыва сроков строительства очистных сооружений канализации в райцентре. На данный момент степень готовности объекта составляет 21% вместо запланированных 52%.

Сергей Букат пояснил, что работы на объекте уже ведутся. Основной причиной, по которой отмечены риски, стала некачественная подготовка проектно-сметной документации.

Вице-губернатор Игорь Галась сказал, что отмеченные недоработки в большинстве случаев стали следствием недостаточной квалификации кадров проектных организаций и ненадлежащей подготовки проектно-сметной документации.

Завершая обсуждение, Юрий Бурлачко подчеркнул, что к теме выполнения государственных программ Краснодарского края депутаты планируют вернуться уже в ноябре, когда будут озвучены итоги выполнения государственных программ за 9 месяцев.

- Сложившаяся сегодня ситуация в реализации государственных программ связана с отсутствием надлежащего контроля со стороны отраслевых органов. Эту работу необходимо усилить, - резюмировал Юрий Бурлачко.