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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Путин назвал главные темы переговоров с Эрдоганом

16 сентября 2019, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru
фото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин рассказал подробности двухчасовых переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Отмечается, что разговор Путина с турецким коллегой проходил в закрытом режиме.

"Разговаривали с глазу на глаз, подробно говорили о сирийском кризисе и о путях его урегулирования, говорили о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям", - передаёт слова президента РИА Новости.

Главае государства отметил, что отдельно была выделена тема формирования Конституционного комитета Сирии. По слова российского лидера члены организации не должны подвергаться давлению внешних сил.

Известно, что на публичной части встречи Путин и Эрдоган не произнесли не слова.

В ходе своего визита в Турцию российский лидер провёл переговоры с  президентом Ирана Хасаном Рухани. 

 

 

БА

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