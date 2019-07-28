Интервью главы России Владимира Путина 2018 года с журналистом американского телеканала Fox News Крисом Уоллесом номинировано на премию "Эмми" для документальных и новостных передач.

Для Fox News это первая номинация на "Эмми" в области новостей и документальных фильмов. Конкурировать с данным материалом будут еще шесть интервью, взятые у разных людей журналистами различных телеканалов.

Соответствующая информация размещена на сайте телеканала, а также на сайте премии: американская телевизионная академия (Academy of Television Arts & Sciences) объявила номинантов на "Эмми-2019" на этой неделе.