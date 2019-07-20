В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для выборов в Раду
20 июля 2019, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]
Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду испортили в посольстве в Индии. Письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передают украинские СМИ.
Выяснилось, что, невзирая на предупреждения, бюллетени были проштампованы печатями, оставшимися в избирательных участках еще с выборов президента Украины. На этих выборах они являются недействительными.
Как сообщается, в украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что сложившаяся в Индии ситуация привела к угрозе срыва голосования, запланированного к проведению через месяц - в среду, 21 июля.