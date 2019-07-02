Россия осуществила взнос в бюджет СЕ

Российская Федерация осуществила выплату своего взноса за 2019 год в бюджет Совета Европы. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь Совета Европы (СЕ) Даниэль Хольтген.

Он уточнил, что сумма составила около 33 млн евро. Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявлял, что Москва сделает взнос, как только права ее делегации в ПАСЕ будут полностью восстановлены.

Позднее замглавы Министерства финансов РФ Сергей Сторчак сообщил журналистам, что вплоть до 30 июня взносы России в Совет Европы выплачены быть не могут из-за протокола о сумме и графике платежей.

Напомним, в 2014 году, после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ, российская делегация была лишена части полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы.

Однако, как уже сообщали "Аргументы недели", 26 июня текущего года участники летней сессии ПАСЕ большинством голосов одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия делегации РФ в полном объеме.