Минфин назвал условия для возобновления российских платежей в бюджет ПАСЕ

Замглавы Министерства финансов РФ Сергей Сторчак сообщил журналистам, что вплоть до 30 июня взносы России в Совет Европы выплачены быть не могут, несмотря на наличие политического решения. В МИД рассказали, когда РФ оплатит взнос в ПАСЕ

По его словам, причина заключается в том, что документ-протокол о сумме и графике платежей еще не подписан. Есть политическое решение, однако экономическая маршрутная карта еще не составлена.

"Мы ничего еще не должны. Должны, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании. Вот тогда возникают обязательства", - заявил господин Сторчак, отвечая на вопрос о взносах.

Представитель Минфина подчеркнул, нужно сначала согласовать график, порядок и маршрут платежа: "Все такие вещи требуют определенного решения", - пояснил свои слова замминистра финансов.

Напомним, как уже сообщали "Аргументы недели", замглавы российского МИД Александр Грушко также ранее ответил, когда российская сторона оплатит взнос в Парламентскую ассамблею Совета Европы.