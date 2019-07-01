Украина из-за России изменила планы учений с США

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что действия РФ вынудили организаторов военных учений Sea Breeze 2019 изменить план маневров. Его слова передает украинская погранслужба.

Он подчеркнул, что Украина не испугалась попыток "северного соседа спутать карты", то есть закрытия района плавания. При этом командующий не уточнил, о каком именно районе идет речь, пишет портал Lenta.ru.

"Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать. Сейчас маневры территориально перепланированы и состоятся по замыслу штаба учений", - отметил Воронченко.

Украинско-американские учения Sea Breeze 2019 проводятся до 12 июля. В маневрах задействованы около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты.

В национальном центре управления обороной Российской Федерации заверили, что Черноморский флот отслеживает действия кораблей НАТО на учениях и готов к реагированию на все возможные нештатные ситуации.