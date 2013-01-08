Китайские сторожевые корабли вошли в зону спорных островов Сенкаку

Четыре китайских сторожевых корабля в понедельник, 7 января, вошли в зону в районе спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао). Япония считает зону в районе этих островов своими территориальными водами.

Требования японских пограничников покинуть зону в районе спорных островов корабли КНР проигнорировали.

Государственное океанографическое управление Китая сразу распространило официальное заявление, согласно которому китайские сторожевые корабли проводили "законное патрулирование", направленное на защиту суверенитета КНР и прав на море, передает ИТАР-ТАСС.

Япония включила острова Сенкаку в состав своей территории в 1895 году, утверждая, что они были необитаемы и никому не принадлежали.

Власти КНР считают, что эти территории были захвачены Японией по итогам войны с Китаем и должны быть возвращены.

Напомним, 11 сентября 2012 года японское правительство выкупило ряд островов Сенкаку у их владельцев — граждан Японии. По мнению Китая, такие действия призваны подкрепить права Токио на эти территории.

После смены хозяев спорных островов КНР регулярно направляет свои патрульные корабли в район островов Сенкаку. Япония каждый раз отвечает КНР официальным протестом.