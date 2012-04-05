Владимир Путин поручил подготовить план информатизации министерств

В течение месяца Минкомсвязи должно подготовить единый план информатизации министерств и ведомств в рамках создания "электронного правительства". Соответствующее поручение дал председатель Правительства Владимир Путин.

Об этом Путин заявил в четверг на заседании президиума кабинета министров. "Прошу Минкомсвязи в течение месяца подготовить предложения по общим, единым алгоритмам информатизации министерств и ведомств, по налаживанию четкой координации, и в двухмесячный срок представить систему оценки эффективности мероприятий в рамках информационной работы каждого ведомства", - сказал премьер. По словам Путина, несмотря на быстрые темпы информатизации, каждое ведомство по-своему подходит к этой работе. В результате она ведется вразнобой и без должной координации, цитирует премьера РИА Новости. В итоге, подчеркнул Путин, возможности "электронного правительства" используются не в полной мере.