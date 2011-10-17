"Эсеры" официально встали на "низкий старт" предвыборной гонки
17 октября 2011, 16:30 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в понедельник федеральный список "Справедливой России" зарегистрирован Центризбиркомом. Таким образом, "эсеры" получили статус официального участника выборов депутатов Государственной Думы РФ VI созыва.
Всего в списке 584 человека. Среди участников федеральной части списка - глава думской фракции эсеров Сергей Миронов, председатель партии Николай Левичев, актриса Елена Драпеко.
"Справедливая Россия" стала третьей парламентской партией, прошедшей процедуру регистрации. Ранее это сделали ЛДПР и КПРФ.