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//Политика

Шеварднадзе: «США развалили СССР, но не подумали, что делать дальше»

6 апреля 2011, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]

Шеварднадзе: «США развалили СССР, но не подумали, что делать дальше»

Бывший министр иностранных дел СССР Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе поделился воспоминаниями о своей откровенной беседе с американским политиком Генри Киссинджером.

«Я вспоминаю одну встречу в моем московском доме, в гостях был Киссинджер. В основном говорил он. Вот его слова: мы в США все время считали, что СССР — враждебное государство, хотели любой ценой способствовать его развалу, а сейчас, когда это стало фактом, не знаем, что делать», - цитируют Шеварднадзе «Московские новости».

ИГ

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