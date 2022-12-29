Искусственная матка для выращивания детей под управлением искусственного интеллекта

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 декабря 2022, 10:32 Константин Куликов,

Всё началось довольно давно…

Первая идея создать человеческий инкубатор появилась у акушера Стефана Тарнье в 1880 году. Внешне конструкция напоминала деревянный ящик, в котором была специальная ячейка для хранения тары с теплой водой. Его назвали кювез. Тарнье добился снижения младенческой смертности на 28% за трехлетний период в парижском родильном доме.

В настоящее время акушеры активно используют инкубаторы, ими оснащены все учреждения родовспоможения. Такие инкубаторы могут следить за параметрами организма, круглосуточно отслеживать даже незначительные изменения о состоянии младенцев и температуру.

В инкубаторе дети могут находиться до четырех месяцев. Устройство имитирует условия, которые максимально похожи на внутриутробные. Одно из важнейших условий — создать оптимальную температуру для поддержания теплового обмена. Нельзя перегревать или переохлаждать ребенка.

2017 год, исследователи из США опубликовали работу, в которой сообщили, что провели успешные испытания искусственной матки. В ней четыре недели выращивали недоношенных ягнят. По конструкции это пакет из пластика, который заполнен аналогом амниотической жидкости, иначе говоря, околоплодных вод. Кислород и другие необходимые вещества плод получает через пуповину.

Ученые перенесли недоношенных ягнят, которые были на 15-17-й неделе развития, в систему. В норме беременность у овец длится 21 неделю. С видео можно ознакомиться тут.

2021 год, ученые из Израиля вырастили зародышей мышей с работающими сердцем и мозгом из пятидневных эмбрионов, состоящих всего из 250 клеток. Они вырастили эмбрионы мышей в стеклянных флаконах, наполненных питательной жидкостью. В состав этой жидкости входила сыворотка крови, взятая из пуповины человека. Стеклянные флаконы постоянно встряхивались, чтобы эмбрионы не прилипали к стенкам и не деформировались. Аппарат вентиляции подавал эмбрионам кислородную смесь под давлением. РИА Новости сообщают: «Они решили создать из наивных (недифференцированных) стволовых клеток синтетический эмбрион, в котором уже есть зачатки всех органов. Зародыши нормально развивались до середины восьмого дня — это почти половина 20-дневного срока беременности у мышей. Потом процесс по неизвестным причинам застопорился. За это время успели сформироваться все прототипы внутренних органов, включая сердце, кровеносные сосуды, мозг, нервную трубку (предшественник спинного мозга) и кишечный тракт, сложилась основа общей морфологии тела».

26 ноября 2021 год, китайские ученые создали искусственную няню для ухода за эмбрионами в искусственной матке. Они разработали систему искусственного интеллекта, способную отслеживать эмбрионы и заботиться о них, пока они превращаются в зародыши в лаборатории.

Эмбрионы содержатся в полностью искусственной матке, заполненной питательной жидкой средой, а их "няня" — роботизированный помощник, управляемый искусственным интеллектом. Ранее ученые лично наблюдали за процессом развития каждого эмбриона, документировали и корректировали процесс вручную (трудоемкая задача, решение которой становилось практически невозможной по мере увеличения масштабов исследований), то теперь рутиной занимается роботизированная система. «Няня» круглосуточно и подробно отслеживает мельчайшие детали, а заложенный в роботе искусственный интеллект при малейшей необходимости способен вмешаться в процесс: настроить уровень углекислого газа и кислорода, подрегулировать температуру, добавить питательную жидкость и т.д. «Няня» может даже сортировать эмбрионы по состоянию здоровья и потенциалу развития. Если она обнаружит серьезное отклонение в развитии, то предупреждает обслуживающий персонал о необходимости проверить данные и извлечь зародыш из контейнера.

Сложная система контейнеров с жидкостью, в которых развиваются эмбрионы, оснащена рядом регуляторов жидкости и системой подачи кислорода.

Над контейнерами находится камера, способная увеличивать изображения эмбрионов с впечатляющей детализацией.

Как заявляют разработчики, потенциально такое устройство может "выходить" и человеческий эмбрион, международные законы в настоящее время запрещают такие эксперименты (что, впрочем, не останавливает некоторых учёных. 26 ноября 2018 года научное сообщество потрясло громкое заявление китайского генетика. Хэ Цзянькуй (He Jiankui) из Южного университета науки и техники в Шэньчжэне сообщил в интервью Associated Press, что отредактировал гены человеческих эмбрионов, и несколько недель назад как итог этих манипуляций на свет появились первые в мире генетически модифицированные дети – близнецы.). Источник: Вести.ру Кстати о законах…

Законодательство как сдерживающий фактор

Декларация прав ребенка применяет понятие "ребенок" к человеческому существу ещё до его появления на свет и в своей преамбуле указывает на то, что "ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения".

Формулировка, приведенная в Американской конвенции о правах человека, Статья 4, пункт 1 устанавливает: "Каждый человек имеет право на уважение к его жизни. Это право защищается законом и, как правило, с момента зачатия".

Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года Статья 1 устанавливает, что "ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста".

Европейская Конвенция о защите прав человека и достоинства человеческого существа при использовании достижений биологии и медицины Статья 18: «1. В тех случаях, когда закон разрешает проведение исследований на эмбрионах in vitro, он должен обеспечивать надлежащую защиту эмбрионов. 2. Создание эмбрионов человека в исследовательских целях запрещается».

В 1987 году Всемирная медицинская ассоциация приняла Заявление об искусственном оплодотворении и трансплантации органов, в котором призвала всех врачей "действовать с соблюдением этических норм, проявляя должное уважение... к эмбриону с его зарождения".

Подобные нормы, которые защищают право на жизнь ребенка, закреплены в основных законах целого ряда государств.

К примеру в США, в 2021 году обе палаты Конгресса представили федеральный "Закон о жизни при зачатии", который распространяет на зародыши и эмбрионы конституционное "право на жизнь" начиная с момента оплодотворения.

Однако, как я вижу, это всё условности, так как существуют страны, где указанное законодательство не действует, или как часто это бывает законы или меняют, или находят в них лазейки…

26 мая 2021 год, Международное общество исследования стволовых клеток (ISSCR) объявило о снятии важного ограничения в исследованиях эмбрионов человека. Теперь на учёных не накладывается ограничений по продолжительности жизни эмбриона, эксперименты над которым они проводят. Ранее действовало "правило 14 дней", которое запрещало растить человеческие эмбрионы дольше двух недель после оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом. До 2016 года биологи не могли доращивать человеческие эмбрионы до возраста 14 дней, поэтому правило на практике не ограничивало никаких исследовательских проектов. Но в 2016 году две независимые исследовательские группы объявили, что им удалось дорастить человеческие эмбрионы в пробирке до 13 дней, после чего они прекратили эксперименты в соответствии с 14-дневным правилом.

Выращивание детей в лабораториях

Синтетические матки могут показаться чем-то из области научной фантастики, но они следуют длинной череде достижений в области репродуктивных технологий. 25 июля 1978 года в больнице Oldham and District General Hospital в Манчестере, Англия, родилась девочка по имени Луиза Браун. Что сделало ее рождение уникальным, так это то, что Луиза была зачата в чашке Петри, и она является первым ребенком, зачатым в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Как происходит ЭКО? Матери удаляют зрелую яйцеклетку из яичника, объединяют её со спермой отца и переносят полученный эмбрион в матку женщины. Всего чуть больше сорока лет назад, такое казалось практически невозможным, а сейчас при помощи ЭКО ежегодно рождается более 8 миллионов детей.

12 декабря 2022 год. Компания EctoLife представила первую в мире установку для искусственного выращивания плода. В одной установке – 30 тысяч ячеек, именно столько детей может производить автомат ежегодно. Будущие родители с помощью специального мобильного приложения смогут следить за состоянием и развитием своего еще нерожденного ребенка. (Источник: Москва 24)

Некий ученый по имени Хашем Аль-Гайли предложил способ справиться с главной проблемой выживания человечества – демографическим кризисом. Казалось бы, благая цель, и даже приводится официальная статистика. В настоящее время, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, 15% пар репродуктивного возраста во всем мире страдают бесплодием. А по данным ВЭФ, за последние 70 лет коэффициент рождаемости во всем мире снизился на ошеломляющие 50%. Однако, как так получается, что по заявлению ООН население земли 15 ноября достигло 8 миллиардов человек? Не кажется ли вам что тут какие-то «нестыковки», и такой противоречащей друг другу статистикой население вводят в заблуждение? Рождаемость катастрофически упала, но население при этом выросло, это же нонсенс...

Что известно об учёном? Хашем Аль-Гайли - продюсер, кинорежиссер и научный коммуникатор из Берлина, Германия. Он наиболее известен своей инфографикой и видеороликами о научных открытиях. Молекулярный биолог по профессии, Хашем использует свои знания и страсть к науке для просвещения общественности с помощью социальных сетей и видео. Его страница Science Nature собрала более 33 миллионов подписчиков на Facebook.

В своём видео, он показал, как роды могут выглядеть уже в скором времени. Ученый создал концепт установки для искусственного выращивания младенцев под названием EctoLife. Предполагается, что одна такая установка сможет «выращивать» до 30 000 младенцев в год. По словам основателя проекта Хашем аль-Гаили уверен, что концепция EctoLife однажды может заменить традиционные роды и поможет тем кто пытается забеременеть.

По замыслу разработчиков, установка сможет "вынашивать" до 30 тысяч детей в год, а будущие родители смогут наблюдать за процессом с помощью мобильного приложения.

На видео показано, как в специальных контейнерах плавают младенцы. На их головах закреплены датчики, а через искусственную пуповину подаются кислород и питательные вещества из биореактора. Процесс управляется искусственным интеллектом. Младенцы генетически смодифицированные. После экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родители смогут не только отобрать наиболее здоровый и жизнеспособный эмбрион, но и внести в него генетические изменения — «спроектировать» будущего ребёнка. Убрать ген, который впоследствии может вызвать у него наследственное заболевание. А инструмент редактирования генов CRISPR-Cas 9 может редактировать любую черту ребенка с помощью широкого спектра из более чем 300 генов. Путем генетической инженерии набора генов пакет Elite позволяет настроить цвет глаз ребенка, цвет волос, тон кожи, физическую силу, рост и уровень интеллекта. Пока плод развивается в искусственной матке, родители могут вести привычную для них жизнь, а за процессом наблюдать через смартфон. И не просто наблюдать за физиологическими параметрами растущего плода, но и влиять на его развитие, включать в капсуле музыку или петь ему, отправлять голосовые сообщения, имитировать звуки, которые младенцы слышат, находясь в утробе матери. EctoLife также может позволить родителям испытать то, что их ребенок видит и слышит, с помощью 360-градусных камер, которые находятся внутри искусственной матки и соединены с гарнитурой виртуальной реальности. Эти камеры также будут предлагать родителям постоянную видеотрансляцию развития их ребенка, позволяя родителям следить за прогрессом своего ребенка на своих смартфонах.

Есть ещё кое-что, то что не особо афишируют - «круговорот отходов», питаться отходами, пусть даже и очищенными, «ну не знаю». Из пресс-релиза следует, что каждая группа капсул подключена к двум центральным биореакторам. Первый биореактор содержит питательные вещества и кислород, которые поступают к вашему ребенку через искусственную пуповину. Этот биореактор также содержит жидкий раствор, который служит амниотической жидкостью, окружающей младенцев в матке матери. Он богат жизненно важными гормонами, факторами роста и антитела, которые поддерживают рост и развитие вашего ребенка. Благодаря системе, управляемой искусственным интеллектом, каждый ребенок получает индивидуальные питательные вещества, адаптированные к его потребностям. Второй биореактор предназначен для удаления любых отходов, вырабатываемых младенцами. Искусственная пуповина помогает младенцам выводить продукты жизнедеятельности во второй биореактор. С помощью тонкого слоя инженерных ферментов второй биореактор может затем перерабатывать отходы и превращать их обратно в полезные питательные вещества. Таким образом, заведение обеспечивает постоянное и неистощимое снабжение вашего ребенка свежими питательными веществами.

Важно понимать, что проект искусственной матки EctoLife — это только концепт. То есть реальной такой компании или исследовательского центра, где в капсулах официально и открыто выращивают человеческих младенцев, пока не существует. К примеру, в издании «MIT Technology», которое принадлежит Массачусетскому технологическому институту, вышла статья с заголовком «Гибриды человека и животных выращиваются в исследовательских лабораториях США». Стало известно, что ученые начали подобные эксперименты при поддержке других источников финансирования, в том числе государственного агентства по стволовым клеткам Калифорнии. Смеси человека и животных создаются путем введения человеческих стволовых клеток в эмбрионы животных, которым несколько дней от роду, а затем вынашивания их у самок домашнего скота. Кто знает, какие ещё опыты и эксперименты проводят тайно, и не удивлюсь если выяснится что где-нибудь в подземельях уже давно выращивают клонов, а весь этот «спектакль» для постепенной подготовки общества к реально происходящему.

Аль-Гайли сказал Science and Stuff, что, по его мнению, «всего несколько лет осталось до создания полнофункциональной капсулы роста EctoLife. Что касается других функций, таких как тактильный костюм, виртуальный просмотр в реальном времени, подключение приложения к капсуле и система мониторинга на основе ИИ, это стандартные технологии, которые уже существуют и используются ежедневно». Аль-Гайли считает, что его концепция — всего лишь объединение многих исследовательских концепций, которые были созданы ранее, в одно изобретение.

К чему это может привести? Тут важно упомянуть, то что такой выращенный генно-модифицированный организм юридически ограничен в правах. Ранее, в связи с вакцинами, которые способны изменить генетику человека, уже упоминалось о генно-модифицированных организмах. ПРАВА Человека НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на транс-человека. Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции по биологическому разнообразию - это международный договор, регулирующий вопросы перемещений живых изменённых организмов (ЖИО), являющихся результатом применения современной биотехнологии, из одной страны в другую. В 2023 году Россия распоряжением правительства № 1906-р планирует присоединиться к Картахенскому протоколу,

Промышленное выращивание людей может иметь вовсе не благие цели. Каких? Создание армии, солдаты с определенными параметрами как умственными, так и физическими. Создание просто рабов (учёным известно, что трудолюбие на 40-60% определяется генами), которые будут как роботы работать на какую-либо из корпораций. А если присмотреться, как упорно в «развитых» странах продвигают идею легализации педофилии, кое-где поговаривают и о том, что каннибализм — это не так уж страшно, то и такие цели вполне могут быть. Само «производство» детей означает возможность контроля за этим процессом, регулирование численности рождаемых, постепенный отказ человечества от физического деторождения.

«О дивный новый мир», Хаксли не пророчил, а оповещал.

Олдос Хаксли использовал эту фразу в названии своего антиутопического романа 1932 года «О дивный новый мир», в котором исследовались такие темы, как опасность генной инженерии и использование технологий для управления обществом. Так же указанная концепция с капсулами, была показана ещё в конце 90-х в фильме «Матрица». Сценарий происходящего заранее известен, и нам его показывают, (Карты иллюминатов предсказали взрыв скрижалей Джорджии?), следовать ли этому сценарию или нет, зависит от общества...

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