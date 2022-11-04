Робот выступает в правительстве, робот управляет компанией, робот учится в университете, что вообще происходит?

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 ноября 2022, 17:03 Константин Куликов,

Искусственный интеллект и роботизация всё больше внедряется, и продолжают набирать обороты. Ранее уже сообщалось о цифровых прокурорах, роботах священниках, штабелеукладчиках, товароведах, сотрудниках в МФЦ, продавцах, журналистах, и даже судебных приставах. И вот уже есть робот, который обучается в университете, и робот, который выступает в правительстве…

В китайском университете обучается первый студент-робот. В Китае среди студентов элитного университета числится необычная студентка — Хуа Чжибин, которая является человекоподобным роботом с искусственным интеллектом Робот, который разработан на основе последней модели глубокого обучения Wudao 2.0, был создан в Китае. Разработкой занималась некоммерческая исследовательская организация «Пекинская академия искусственного интеллекта», а также компании Zhipu.AI и Xiaoice... Профессор информатики Тан Цзе занимается обучением Хуа Чжибин. Симпатичная «девушка» обладает интеллектом 12-ти летнего ребёнка, но анализируя одногруппников, постепенно учится быть «человечнее» — она уже может писать стихи, музыку и даже рисовать простые картины. Хуа также умеет поддержать диалог на бытовые темы и обладает способностью выражать свои эмоции. Сами студенты в восторге — по сути, предмет их изучения всегда находится рядом и наглядно демонстрирует возможности развития ИИ.



Человекоподобный робот впервые принял участие в сессии палаты лордов. Робот впервые выступил в Палате лордов Великобритании, заявив, что инновационные технологии могут стать как возможностью, так и угрозой для креативного сообщества, чем знатно переполошил политиков... Робот, названный Ai-Da и созданный в Оксфорде Эйданом Меллером, дал показания комитету по коммуникациям и цифровым технологиям в рамках расследования о будущем искусства, дизайна, моды и музыкальной индустрии, повествуя, в том числе и о том, какое влияние на всё это может оказать искусственный интеллект. Примечательно, что ораторские таланты робота оставляют желать лучшего: его спутник признался, что вопросы гуманоиду отправил заранее, дабы тот мог как следует подготовиться. Навыки робота сразили пэров наповал. Однако, политиков заинтересовал вопрос, не окажет ли гуманоид со своими "коллегами" негативного влияния на будущее творческой индустрии. Ответ господина Меллера лишь усилил их тревожность: мужчина рассказал, что робот развивается с невероятной скоростью. Поэтому Меллер даже не может предположить, где его Ай-Да будет через несколько лет: на Олимпе славы или на свалке из-за потенциальной угрозы человечеству.

Робот назначен гендиректором китайской компании. Робот-женщина Тан Юй стала гендиректором одной китайской компании. У заложенного в ее мозги искусственного интеллекта обширный спектр обязанностей. Робот будет принимать решения по вопросам повседневной деятельности компании, заниматься аналитикой, управлять рисками, развивать таланты, а также обеспечит справедливое и эффективное распределение рабочего места для сотрудников. Сегодня ИИ уверенно шагает по планете, вытесняя человека, занимая все новые ниши. Он ставит диагнозы, идентифицирует лица, обыгрывает чемпионов в го и шахматы, предсказывает погоду и банкротства. В судах ему поручают рутинную работу по подготовке материалов, вынесению приговоров по простым судебным спорам. В Китае его научили давать прогноз по террористической активности, а в США он прогнозирует в городе на неделю вперед возможность совершения различных преступлений.



К чему это всё ведёт и кому это надо, пусть об этом каждый задумается самостоятельно, а подумать точно есть над чем…

В тему:

Что надо знать тем, кто не хочет сдавать биометрию

Как может осуществляться контроль за населением с помощью биометрии

Что надо знать про QR-коды и что с ними не так

Будет ли чипирование населения массовым, и связано ли это с вакцинацией

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции