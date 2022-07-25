Карты иллюминатов предсказали взрыв скрижалей Джорджии?

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 июля 2022, 16:30 Константин Куликов,

Скрижали Джорджии (англ. Georgia Guidestones) — гранитный монумент в округе Элберт в штате Джорджия, США. Состоящий из шести гранитных плит, монумент высотой около 6 метров и весом 119 тонн содержал надписи на восьми современных языках, включая русский, и четырёх древних. Скрижали были установлены в 1980 году местной фирмой Elberton Granite Finishing по заказу клиента, скрывшегося под псевдонимом; таинственность, окружающая возведение этой конструкции, и неоднозначный текст на Скрижалях послужили основанием для многочисленных теорий заговора. В 2022 году одна из скрижалей была уничтожена взрывным устройством. Позднее в тот же день остатки монумента были снесены местными властями.

Монумент возвела в 1980 году фирма по обработке природного камня «Elberton Granite Finishing» из города Элбертон по заказу клиента, который назвался «Роберт Крисчен» (англ. Robert C. Christian, «христианин»). В июне 1979 года Крисчен обратился в «Elberton Granite Finishing», сообщил, что представляет группу «верных американцев», которые хотят создать большой и сложный памятник, и он выбрал фирму из города Элбертон, так как был уверен, что они добывают лучший в мире камень. Руководитель фирмы Джо Фендли, изучив планы Скрижалей, подумал, что имеет дело с сумасшедшим, и назвал сумму, в несколько раз превышающую стандартную стоимость проектов «Elberton Granite Finishing». Он также заявил, что фирме потребуется полгода на реализацию проекта — Крисчен принял эти условия.

Скрижали состояли из шести гранитных плит общей массой 119 тонн. Четыре внешние плиты имели высоту 16 футов 4 дюйма (4,98 м), ширину 6 футов 6 дюймов (1,98 м) и толщину 1 фут 7 дюймов (0,48 м); находившаяся в центре плита имела такую же высоту и толщину, но была вдвое уже. Последняя плита длиной 9 футов 8 дюймов (2,95 м), шириной 6 футов 6 дюймов (1,98 м) и толщиной 1 фут 7 дюймов (0,48 м) была положена на эти плиты сверху, как крыша. Четыре основных плиты были ориентированы в соответствии с годичным циклом перемещения Солнца. В центральной плите-колонне на уровне глаз находилось сквозное отверстие, ориентированное на север — через него в любое время года можно было увидеть Полярную звезду — а также прорезь, сделанная в соответствии с положением солнца в периоды солнцестояний и равноденствий. Отверстие размером 2,23 см (7/8 дюйма) в верхней плите-крыше было ориентировано так, чтобы проникающий через него солнечный свет в полдень попадал на центральный камень, указывая на день года.

Основная надпись состояла из десяти принципов (заповедей) и была выгравирована на 8 современных языках, по одному языку на каждой стороне четырёх вертикальных плит. Если обходить сооружение по часовой стрелке с севера, то порядок языков таков: английский, испанский, суахили, хинди, иврит, арабский, китайский и русский. Языки распределялись по плитам попарно: русский и китайский, английский и испанский, хинди и суахили, арабский и иврит. В общей сложности на Скрижалях было вырезано около 4 тысяч отдельных букв.

Двусторонние вертикальные плиты с надписями на восьми действующих языках, содержали десять «заповедей» так называемого «Века разума», который должен наступить после неких потрясений, которые охватят все человечество.

Текст на русском языке гласил:

1. Пусть земное население никогда не превышает 500 000 000, пребывая в постоянном равновесии с природой.

2. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразия человечества.

3. Найдём новый живой язык, способный объединить человечество.

4. Проявляйте терпимость в вопросах чувств, веры, традиций и им подобных.

5. Пусть справедливые законы и беспристрастный суд встанут на защиту народов и наций.

6. Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд общенародные проблемы.

7. Избегайте мелочных судебных тяжб и бесполезных чиновников.

8. Поддерживайте равновесие между личными правами и общественными обязанностями.

9. Превыше всего цените правду, красоту, любовь, стремясь к гармонии с бесконечностью.

10. Не будьте раком для Земли, природе тоже оставьте место!

На каждой из сторон верхней плиты были выгравированы на четырёх древних языках — аккадском (сделана клинописью), классическом греческом, санскрите и древнеегипетском — следующие слова: «Да послужат сии скрижали заветом Веку Разума».

6 июля 2022 год, в 4:03 по местному времени (установлено по камерам наблюдения), памятник взорвали и взрыв уничтожил скрижаль с надписями на суахили и хинди, а также нанёс значительный урон верхней плите. Бюро расследований штата Джорджия опубликовало запись взрыва, сделанную камерой наблюдения. Другая камера зафиксировала серебристый легковой автомобиль, который отъезжал от места взрыва. По мнению полиции, неизвестные подорвали Скрижали при помощи взрывного устройства. Остатки конструкции были снесены строительной бригадой с помощью экскаватора из соображений безопасности.

Карты иллюминатов.

Одна из карт карточной игры “Иллюминаты”, «предсказывает» взрыв скрижалей Джорджии. Удивительно и то, что эти карты уже «предсказали» несколько событий. Итак, что за карты и кто такие эти иллюминаты…

Иллюминаты (нем. Illuminatenorden, от лат. illuminati), или просвещённые (от лат. illuminatus, озарённый, просветлённый, просвещённый), — в разное время название различных объединений (орденов, братств, сект, обществ) оккультно-философского толка и мистического характера, в разной степени дозволенных или секретных, зачастую бывших в оппозиции политическим и религиозным (клерикальным) властям. Чаще всего термин употребляется по отношению к членам Общества баварских иллюминатов профессора Адама Вейсгаупта. Также данный термин используется в конспирологических теориях, предполагающих существование некой тайной организации, негласно управляющей историческим процессом.

Карточная игра под названием “Иллюминаты”, поступила на рынок в июле 1982 года (по некоторым данным, в широкую продажу в цветном варианте в 1995 году), выпущена американской компанией «Steve Jackson Games». Логотип SJ Games — пирамида с глазом (возможно отсылка к роману «Иллюминат», в любом случае маловероятно что такой логотип случайность), компания была основана в 1980 году.

Иллюминаты - карточная игра, созданная Стивом Джексоном Games (SJG) по мотивам книги 1975 года "Иллюминаты. В игре присутствуют зловещие тайные общества, конкурирующие друг с другом за контроль над миром с помощью различных средств, включая законные, незаконные и даже мистические. Основная цель игры – мировое господство и создание нового мирового порядка. Как ни странно, но она совпадает с целью “предположительно существующего” мирового правительства.

1. Карта «Стоунхендж». Известный факт, что Скрижали Джорджии ещё называют Американский Стоунхендж. На карте взрыв каменного памятника с надписью Стоунхендж.





2. Карта “Террористический взрыв”. Удивительное сходство с событиями 11 сентября в 2001 году.







Взрыв башен близнецов, «предсказан» был многими.











3. Карта “Сбережения и Кредиты”. Подписи “Открытость, Криминал”, “Банк».





Обман банков, в том числе и в России, и вполне открытый, это уже давно не новость. Обман по-доброму. Как банки обещают россиянам выгодные вклады и наживаются на их жадности. А вот пару свеженьких новостей.

3 марта 2022 год, по некоторым данным, банк ВТБ, попал под санкции, и заблокировал возможность пользоваться своими активами около 400 000 вкладчикам. Несогласные с блокировкой бумаг инвесторы пришли в ВТБ требовать возмещения потерь.

20 июля 2022 год. В ЦБ заявили о 5 млн инвесторов с заблокированными из-за санкций активами.

21 июля 2022 год, в Китае для усмирения обманутых вкладчиков на улицы вывели танки. В Китайской провинции Хэнань для усмирения обманутых вкладчиков использовали танки. Такая необходимость возникла после того, как клиенты трех банков — Yuzhou Xinminsheng Rural Bank, Zhecheng Huanghuai Rural Bank и Shangcai Huimin County Bank — столкнулись с невозможностью вернуть свои депозиты. Общая сумма заблокированных средств составила шесть миллиардов долларов.

Для тех, кто хочет более глубоко вникнуть в происходящее в настоящий момент в сфере финансов в России рекомендую:

Мировой электронно-банковский концлагерь или криптовалюта? Часть 1

Мировой электронно-банковский концлагерь или криптовалюта? Часть 2

4. Карта «Эпидемия», с надписью на картинке “Карантин” и подписью “Катастрофа”.





Нужны ли тут какие-то разъяснения? О том, что о коронавирусе было заранее известно, фактов довольно много. К примеру, в уже упомянутом мультфильме «Симпсоны», еще в 1993 году.





«Симпсоны» вообще довольно много «предсказывают» и такие точные «совпадения» явно не случайны.







5. Карта “Разлив Нефти”. Подпись “Катастрофа”.





Авария, произошедшая 20 апреля 2010 года в 80 километрах от побережья штата Луизиана в Мексиканском заливе на нефтяной платформе Deepwater Horizon на месторождении Макондо. Последовавший после аварии разлив нефти стал крупнейшим в истории США и превратил аварию в одну из крупнейших техногенных катастроф по негативному влиянию на экологическую обстановку.



Может это всё совпадения? Можете относится к этому скептически, но я вполне допускаю что мы находимся в компьютерной симуляции, в сути своей в игре, и у игры существует сценарий, (а может и несколько), и правила игры, согласно которых игроков обязаны информировать о происходящем, и заранее предупреждать о том что будет, а если этого не делать то Карма накажет, потому нам и дают подсказки о «сюрпризах», которые нам готовят. Важно не пропускать эти подсказки и будешь проинформирован о дальнейших событиях.

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