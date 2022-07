Мы живём в компьютерной симуляции?

Аргументы Недели → Мнение 13+

Тема симуляции окружающей нас реальности всё чаще освещается в СМИ (РБК: Плод фантазии: ученые ищут доказательства нашего нахождения в матрице, Лента.Ру: Слова Илона Маска о реальности матрицы рекомендовали понимать буквально, Комсомольская правда: «Все вокруг – просто иллюзия»: физик-ядерщик рассказал о муравье, благодаря которому существует наша Вселенная, Человек – не вершина эволюции, весь мир – нейросеть: учёный-физик раскрыл главную тайну Вселенной, и это не удивительно, так как поводов для этого с каждым днём становится всё больше и больше.

Что «говорит» наука?

Гипотеза симуляции — гипотеза о том, что окружающая нас реальность является симуляцией (чаще всего предполагается, что это компьютерная симуляция). Чтобы симуляция выглядела реалистично для реципиента, программа подстраивается под его восприятие, формируя материальные объекты, разум и сознание реципиента. Главной работой в этой области считается статья Ника Бострома «Доказательство симуляции», опубликованная в 2003 году (первая редакция — в 2001 году) в журнале «Philosophical Quarterly». Ещё в Древней Греции Пифагор основал школу, изучавшую базовую философскую концепцию своего создателя об иллюзии всего существующего и реальности исключительно чисел и их бесконечных комбинаций, которые формируют все феномены обозримого бытия, подвластные познанию их человеком. Представление о том, что реальность — это не что иное, как иллюзия, выдвигал вслед за Пифагором древнегреческий философ Платон, который пришёл к выводу о том, что материальны только идеи, а остальные объекты — лишь тени.

В 1981 году американский философ Хилари Патнэм провел мысленный эксперимент «мозг в колбе», который показал иллюзорность нашего восприятия. Некий ученый, предполагает Патнэм, мог бы извлечь мозг человека из тела, поместить его в колбу с питательным раствором и подключить нейроны к компьютеру. Электрические импульсы, поступающие в мозг, идентичны тем, что он получает, находясь в теле. Таким образом, компьютер мог бы симулировать виртуальную реальность, и человек, точнее его мозг, продолжал бы осознавать себя существующим, а окружающий мир, создаваемый компьютером, — реальным.

Согласно Патнэму, человек не может достоверно утверждать, что воспринимаемая им реальность является «объективной», потому что это всего лишь его вера в это утверждение. Патнэм не был первопроходцем, поставившим реальность окружающего мира под сомнение. В 1641 году подобный мысленный эксперимент описал французский философ Рене Декарт в своей книге «Размышления о первой философии».

«Я допускаю, что все видимое мною ложно. Я предполагаю никогда не существовавшим все, что являет мне обманчивая память. Я полностью лишен чувств. Мои тело, очертания, протяженность, движения и место — химеры. Но что же тогда остается истинным? Быть может, одно лишь то, что не существует ничего достоверного».

До Декарта об этом говорили Платон в мифе о пещере и Чжуан-Цзы в притче о бабочке.

2003 год, Ник Бостром опубликовал в журнале «The Philosophical Quarterly» исследование «Живете ли вы в компьютерной симуляции?».

1 июня 2016 год, на конференции «Code Conference», Илон Маск (основатель «Tesla» и «SpaceX») заявил о пребывании человечества в матрице.

«Приходится надеяться, что мы все живем в симуляторе, потому что иначе...», и журналист издания «The Verge» Уолт Моссберг попробовал закончить фразу Маска: «Они смогут его перезагрузить?» На это Илон ответил: «Или мы создадим неотличимые от реальности симуляторы, или цивилизация прекратит свое существование». Илон Маск верит в симуляцию гипотезы Ника Бострома, которая утверждает, что если человечество сможет выжить достаточно долго, чтобы создать технологию, способную убедительно симулировать реальность, оно создаст много таких симуляций и, следовательно, будет много симулированных реальностей и только одна «базовая реальность» — так что статистически это, возможно, более вероятно, что мы сейчас живем в симуляции. По словам Маска, еще одним доказательством того, что мы живем в Матрице, является то, насколько крутые видеоигры сегодня. Он объяснил: «40 лет назад у нас был понг. Два прямоугольника и точка. Теперь, 40 лет спустя, мы имеем фотореалистичное 3D с миллионами, играющими одновременно. Если вы предполагаете какой-либо уровень улучшения вообще, то игры станут неотличимы от реальности. Это очевидно, что мы находимся на траектории, что у нас будут игры, неотличимые от реальности. Из этого следует, что шансы на то, что мы находимся в базовой реальности, равны 1 на миллиарды».

По мнению Бострома, слова бизнесмена о жизни в матрице нужно воспринимать буквально: «Важно понимать, что мы сами и весь мир вокруг нас, который мы видим, слышим и чувствуем, существует внутри компьютера, построенного некоторой развитой цивилизацией. Гипотеза моделирования может быть очень хорошей или очень плохой в зависимости от того, какие, по вашему мнению, мотивы создателей симуляций: что произойдет в симуляции, что произойдет после того, как симуляция закончится. Очевидно, для этого есть как оптимистичные, так и пессимистические возможности».

В настоящее время, в физике наиболее популярна теория струн (или теории, потому что их много). Согласно теории струн, пространство имеет 9 или более измерений и фундаментальный объект — это суперструна. Струны вибрируют в пространстве высокой размерности, а каждая частица Вселенной — это вибрация суперструны. Виталий Ванчурин (Профессор физики из университета Миннесоты), написал статью: «Мир – это нейросеть». Ванчурин в своей статье показывает, что Вселенная может описываться как нейронная сеть, и он может вывести из неё и квантовую механику, и общую теорию относительности. Это по крайней мере такая же хорошая модель Вселенной, как струны или что-то другое. Статья Ванчурина полна математики и читать её трудно, если вы не математик или физик. Фундаментальный объект в теории Ванчурина — нейрон; Вселенная может описываться как нейронная сеть. Нейронные сети — это тренируемые математические структуры, вдохновлённые человеческим мозгом. Нейрон такой сети — несложный блок обработки, который обычно описывается простой математической функцией. Нейронная сеть — это также граф, его нейроны зависят от силы соединения (настраиваемых самой нейронной сетью весов). Нейронная сеть — это нечто, похожее на компьютер, который программируется весами. В теории Ванчурина важно отметить, что модель нейронной сети в этой работе — не «думающая машина», она не распознаёт паттерны и т. д., которые мы используем в компьютерных технологиях. Ванчурин применяет модель нейронной сети как математическую модель частиц. Согласно теории Ванчурина, кварки, фотоны и другие частицы – подсистемы нейросети, уже достаточно хорошо «обученные».

Дмитрий Сидорин (закончил с отличием МФТИ. Сфера научных интересов – ядерная физика. Разрабатывал программное обеспечение для Большого адронного коллайдера в ЦЕРНе. Сейчас занимается «большими данными» - создал компанию, которая анализирует, как нами управляют через Интернет и социальные сети) сообщает: «По-настоящему большая наука видит мир во всей его странности, и мир становится все более странным по мере появления все более мощных приборов. Вот стол. Глазу он кажется твердым. Берем электронный микроскоп, и видим атомы, а между ними – пустота. То есть стол на самом деле состоит из пустоты. Ладно, но хотя бы сами атомы твердые! Берем ускоритель элементарных частиц, и видим, что и атом состоит в основном из пустоты. Вокруг ядра – электроны, то ли частицы, то ли волны, ядро – протоны и нейтроны. Хорошо, но хотя бы протоны с нейтронами твердые. Но при ближайшем рассмотрении те и другие распадаются на кварки. А Большой адронный коллайдер демонстрирует, что и кварк – это не «частица», а некая одномерная колеблющаяся струна. Получается, все вокруг - это энергия, колебания, а «твердое вещество» - своего рода иллюзия».

Нереальная реальность.

Существуют и другие явления, которые заставляют усомниться в действительности окружающей нас реальности. Среди них эффект Манделы, эксперимент «с двумя щелями», дежавю, реинкарнация, сон и другие.

1. Эффект Манделы - заключается в совпадении у нескольких людей воспоминаний, противоречащих реальным фактам. Странно то, что это касается довольно многих событий, и такие «заблуждения» носят массовый характер. Некоторые люди утверждают, что помнят телевизионное освещение смерти Нельсона Манделы в 1980-х годах, даже несмотря на то, что он фактически умер в 2013 году. Следовательно, «эффект Манделы» является якобы доказательством того, что тот, кто отвечает за нашу симуляцию, меняет прошлое. Или, это свидетельство параллельных вселенных, и некоторые люди перешли из одной вселенной, в которой Мандела умер в 80-х годах, в нашу, где он жил в возрасте до 95 лет.

2. Реинкарнация - перевоплощения после смерти в новое тело. При исследовании реинкарнаций исследователи собирали и изучали опросы маленьких детей, которые утверждали, что помнят события прошлого, и которые отождествляли себя с людьми, ушедшими из жизни до того момента, когда сообщавший об этом ребёнок появился на свет. Свидетельств реинкарнации можно найти довольно много.

Сюда же, «Дежавю» – французское слово («déjà vu»). В переводе оно значит «уже увиденное». Над изучением явления дежавю работали Зигмунд Фрейд, его ученики, хирурги, психологи и даже историки. Но впервые его подробно описал и назвал этим самым словом «дежавю» французский психолог Эмиль Буарак в 1876 году. Ученик и оппонент Фрейда Густав Юнг считал дежавю доказательством переселения душ и переживания человеком опыта своих прошлых жизней.

3. ДНК, содержащая компьютерный вирус. В 2017 году группа ученых из Вашингтонского университета, под руководством Тадаёши Коно (Tadayoshi Kohno) доказала, что они могут встраивать вредоносный компьютерный код в физические нити ДНК. Их целью было показать, что компьютеры, работающие в секвенировании генов, уязвимы для атак. Но они также могли непреднамеренно показать, что то, что мы воспринимаем как биологическую реальность, на самом деле было компьютерным кодом.

4. Электроны ведут себя по-разному. В известном эксперименте с двумя щелями электроны запускаются по светочувствительному экрану через щели в медной пластине, обычно создавая интерференционную картину, которая указывает на волнообразное поведение. Но когда тот же эксперимент проводится под наблюдением, электроны ведут себя как частицы, а не волны, и интерференционная картина отсутствует. Некоторые считают, что наша симуляция сохраняет свои ресурсы и воспроизводит определенные вещи, только когда знает, что мы на них смотрим.

Принцип неопределенности открытый Вернером Гейзенбергом в 1927 году, показался таким странным, что физики отказывались в него верить, даже когда он подтвердился тысячами опытов. Принцип говорит: природа существует, лишь пока мы на нее смотрим. Соратник Нильса Бора, физик Паскуаль Джордан, сказал так: «Мы не наблюдаем реальность, мы ее создаем». В 1970-х Джон Уилер провел эксперимент, который показал: природа не просто меняется от нашего взгляда, она заранее «знает», будем ли мы на нее смотреть.

Физик Джеймс Гейтс из Мэрилендского университета (США) изучает материю на уровне кварков — субатомных частиц, из которых состоят протоны и нейтроны в атомных ядрах. И он склонен допускать, что за физические законы нашей Вселенной отвечает компьютерная симуляция. В своих исследованиях Гейтс обнаружил странную вещь: кварки подчиняются правилам, которые напоминают компьютерные корректирующие коды. Последние помогают обнаружить и исправить ошибки, возникающие при передаче данных. Гейтс говорит: «Откуда они в уравнениях о кварках или суперсимметрии из моих исследований? Это привело меня к осознанию: я уже не могу говорить о том, что люди поддерживающие теорию симуляции — сумасшедшие».

Рич Террил, директор Центра эволюционных вычислений и автоматизированного проектирования НАСА, научный и технический консультант фильма «Когда сталкиваются миры» и телешоу «Сквозь червоточину», предполагает, что в скором времени люди сами смогут создавать обширные симуляции. Суть теории Террила состоит в том, что программист из будущего спроектировал нашу реальность. Он подтверждает свои слова тем фактом, что известная нам Вселенная — «пиксельная» во времени, пространстве, объеме и энергии. Существует фундаментальная единица, которую невозможно разделить на что-либо меньшее. Это значит, что Вселенная состоит из конечного числа этих единиц, а значит вычислима. Если она вычислима, то человечество само сможет создавать собственные симуляции с сознательными и разумными существами.

5. Законы физики. Космолог из Массачусетского технологического института Макс Тегмарк указал на строгие законы физики нашей вселенной в качестве возможного доказательства того, что мы живем в видеоигре: «Если бы я был персонажем в компьютерной игре, я бы также в конце концов обнаружил, что правила кажутся абсолютно жесткими и математическими». В этой теории скорость света — самая высокая скорость, с которой может двигаться любая частица — представляет собой ограничение скорости передачи информации в сети нашего моделирования.

6. Сон. До сих пор точно не известно, для чего человек спит, хотя на этот счет есть сотни теорий. Где находится в этот момент сознание человека? Не отправляется ли сознание в другие тела и иные миры? На эту тему существует довольно интересная притча о бабочке, китайского философа Чжуан-Цзы (китайский философ предположительно IV века до н. э. эпохи Сражающихся царств, входящий в число учёных Ста Школ. Согласно биографии, Чжуан-цзы жил между 369 до н. э. и 286 до н. э.). «Однажды Чжуан-цзы приснилось, что он – бабочка. Он наслаждался от души и не осознавал, что он Чжуан-цзы. Но, вдруг проснулся, очень удивился тому, что он – Чжуан-цзы и не мог понять: снилось ли Чжуан-цзы, что он – бабочка, или бабочке снится, что она – Чжуан-цзы?!

7. Если вы и после этого всё ещё сомневаетесь, вот несколько видео со сбоями нашей компьютерной реальности:

И в завершение…

В американском научном журнале Nautilus опубликован фрагмент из книги философа сознания Дэвида Чалмерса Reality+: Virtual Worlds and the Problems of Philosophy, где он объясняет, почему существующих доказательств не хватает, чтобы доказать, что мир реален. Философ из Нью-Йоркского университета Дэвид Чалмерс сомневается, что можно доказать, что мы не живем в Матрице: «Вы не получите доказательства того, что мы не в симуляции, потому что любое доказательство, которое мы получим, может быть симулировано».

