О героизме и трусости: взгляд чайника

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 декабря 2022, 15:14 Елена Головань, корреспондент

Олеся Аверьянова, Аргументы недели

С начала СВО одолевают разные мысли. С одной стороны, кажется, что всё это сон, и ты мечтаешь поскорее проснуться. С другой – начинаешь задавать себе самому такие вопросы, о которых раньше раздумывал… ну, может, разве что гипотетически, читая хроники Великой Отечественной.

Ну вот, к примеру, смогла бы я, как ленинградский пекарь Даниил Кютиннен, умереть от истощения на рабочем месте, выпекая хлеб горожанам, и не съев при этом ни крошки? Ох, не уверена… Вот так вот взять и отключить инстинкт самосохранения, самый мощный вроде бы в природе. Хотя был бы он самым мощным, ленинградцы, страшно голодая, не пытались бы при этом хоть как-то помогать местному зоопарку. И ведь сохранили же большую часть животных! В чем только жизнь держалась? А они, ленинградцы, приносили питомцам еду.

Но вернусь к нашему пекарю. Нашлись люди, которые умудрились его подвиг настолько опаскудить, что в некоторых источниках представили его путинской пропагандой. Мол, не было такого, это правительство придумало, готовя население к голодным временам. Вы о чём вообще? Нет, ну понятно, каждый судит по себе. Со своей колокольни оно, говорят, виднее. Кстати, представляют даже якобы доказательства отсутствия «состава» подвига Даниила. Хочу сообщить неверующим Фомам – вы знаете, а в то время вообще частенько с документацией сложно было. Но есть истории, которые передаются из уст в уста. И уж как мне кажется, истощённые жители блокадного Ленинграда не стали бы выдумывать «сказки» про благородного пекаря, а, скорее, рассказывали бы про мздоимство и коррупцию. Как, впрочем, и вы рассказываете. О том, что многие состоятельные на то время граждане Ленинграда заработали. Да, пожалуй. Мрази были всегда. Вот у одних таких радетелей вычитала:

«За 900 дней блокады сотрудники аппарата БХСС изъяли у спекулянтов: 23 317 736 рублей наличными, 4 081 600 рублей в облигациях госзайма, золотых монет на общую сумму 73 420 рублей, золотых изделий и золота в слитках – 1255 килограммов, золотых часов – 3284 штуки. По линии ОБХСС к уголовной ответственности было привлечено 14545 человек».

Слушайте, но ведь изъяли! Привлекли! Вон сколько! Спецслужбы работали, не покладая рук даже в осаде! И вот на этом фоне именно Путину нужно было раздуть историю про Кютиннена?! Серьёзно?! Ну-ну… Вы ещё скажите, покойному Сталину это понадобилось! И он договорился с помощью спиритического сеанса с нынешним президентом, чтобы он пропиарил именно подвиг Даниила. Ну и ещё несколько таких, знаете, непримечательных или даже несуществующих, по мнению некоторых товарищей, подвигов.

Самое интересное, что доказывать эти ребята умеют. Вот вам пример. Если бы сама не изучала документы, не списывалась с музеем, не видела архивные фото, то после статьи, развенчивающей «миф» о подвиге Николая Сиротинина, наверное, правда, поверила бы. Настолько эти «краеведы» и «историки» убедительны!

А ведь история Николая удивительная! Оставшись один, причём без приказа, по собственной воле возле пушки, он долгое время расстреливал вражескую танковую колону. Фашисты думали, что против них ведёт бой целая батарея, а не один-единственный парень, которому едва-едва исполнился 21 год. Да, кстати, и орудийный расчёт должен был составлять то ли пять, то ли семь человек. А Коля был один! Уничтожил 11 танков, 7 бронемашин и 57 фашистских солдат и офицеров. Был убит в упор, когда враги всё-таки поняли, где Николай скрывается со своей пушкой. Заехали с тыла. Предложили сдаться, но он отказался. Примечательно, что офицер дивизии Гудериана велел с почестями похоронить бойца, несмотря даже на недовольство своих офицеров, что было действительно признанием мужества Коли…

Так вот – прочитала историю, опровергающую подвиг Николая. И снова где-то сквозит: виноват Путин – его пропаганда, ага. Придумал, мол, снова героическую историю. Тех, кто это пишет, совершенно не смущает, к примеру, то, что ещё задолго до конца 90-х юные следопыты – школьники СССР несколько лет искали неизвестного героя и, наконец, нашли. Кстати, ими была проделана колоссальная работа!

А недавно знакомый журналист рассказал, что какой-то новоявленный «краевед» в нашем районе написал книгу о том, что и история о Прасковье Щёголевой, расстрелянной вместе с семьёй за спасение лётчика, и история про Девицких орлят, казненных фашистами за диверсии – это… мифы. Книга, говорят, стоит 10 тысяч рублей, кстати. Нет, ну конечно, молодой краевед куда лучше знает эти истории, которые годами расследовали даже спецслужбы, не говоря уже о «простых смертных». «Краевед», видимо, более осведомлён, чем, к примеру, майор КГБ Виктор Александрович Мартыненко, который лично расследовал обстоятельства гибели Прасковьи. Уж не знаю, правда эти слухи по поводу книги или нет…

Хотя сейчас переворачивается всё. Вот мы говорим, на Украине все, мол, отвернулись от героев Великой Отечественной. А там ведь ого-го их сколько! Одних генералов: Тимошенко, Малиновский, Апанасенко, Черняховский, Ерёменко… А сколько других… Прямо навскидку истории Ивана Середы, Марии Щербаченко и Евдокии Завалий чего стоят! Это то, что только сразу пришло в голову.

Ну вот, снова меня в дебри занесло. А ведь начала писать о том, каково это быть трусом? А героем как? Легко? Тяжело? Терпимо? А всё же ведь относительно. Ну вот смотрите – боец девять часов сидел в засаде, чтобы суметь после окончания обстрела вытащить своего раненого товарища. Или мёртвого. Это героизм? Возможно. А может, в некотором роде трусость? Ведь этот боец боится, к примеру, сам остаться когда-нибудь в таком положении, и его поступок – вклад в будущее. Бредово, правда? Но вот примерно такими доводами порой пользуются что заморские, что наши пропагандисты.

Мне вот, например, кажется, что я могла бы быть неплохим военкором – ведь в своё время такие интересные и скандальные вещи расследовала. Нарывалась, так сказать... Потом рвалась в Абхазию. В начале весны этого года тоже стремилась – на Донбасс. Но рвалась то рвалась, а не сбежала ли я бы после первого выстрела? Кто знает? Ведь пока ты себя не испытаешь, ты можешь казаться себе смелым до безумия. Я вот, к примеру, последние месяц-полтора пытаюсь найти машину на Донбасс – отвезти детские вещи. В рамках акции «Седьмой лепесток» и навязали, и нашили, и просто хороших добротных вещей привезли. А машину найти не могу. Водители или предприниматели, которые обещали, сливаются. Иногда – в последний момент, что особенно обидно. Трусят? Может быть, понимаю…

А героем быть? Как это? Что должен чувствовать в своей душе человек, жертвуя жизнью во имя других людей, идей, Родины, опять же? Бросаясь на амбразуры, спасая тонущих, вытаскивая из горящего дома детей? И одно дело, когда это в порыве, под влиянием эмоций – помочь, спасти… А когда это не первый порыв, и у тебя есть время подумать? Тогда как?

И ведь знаете, есть удивительные истории. Взять, к примеру, уроженца нашей, Воронежской области Александра Мамкина. В апреле 1944 года он вёл самолёт с детьми, спасая их от страшной участи – быть донорами для фашистских солдат. Попадание в самолёт. По инструкции должен был выпрыгнуть с парашютом. Но как? В кабине дети! До сих пор медики не могут понять, как Александр Петрович сумел пролететь над линией фронта и посадить самолёт, практически сгорая заживо – ноги обгорели до костей, а лётные очки вплавились в кожу лица! Как он сумел отключить мощнейший инструмент, данный нам природой для выживания – инстинкт самосохранения?! Просто непонятно!

Кстати, таких примеров могу привести очень много – больше года работала над книгой «Незабытые герои». Дописала весной этого года. К сожалению, сегодня издателям эта тема, видимо, неинтересна. А жаль – такие истории бы прямо в школьную программу!

А вы, уважаемые читатели, что думаете о природе героизма и трусости?

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