Как советский повар с топором фашистский танк одолел

Аргументы Недели → История 13+

8 ноября 2021, 19:21 Елена Головань, корреспондент

Фото: личный архив

Когда читаешь истории о таких героях, как Иван Середа, начинаешь понимать, почему фашисты, несмотря на свою мощь, так боялись советских солдат. Да и не только солдат, как показывает практика. Ведь казалось бы, как простой кашевар может попасть в сводки о подвигах? Однако же, история про Ивана Павловича не вымышленная. Размахивая топором, он без страха выскочил на немецкий танк и захватил в плен весь его экипаж. А потом принялся доваривать кашу. За свои подвиги повар получил звание Героя Советского Союза.

Иван Павлович Середа родился в семье украинских крестьян в селе Александровка, что находится рядом с городом Краматорск. Потом вместе с семьёй переехал в село Голицыновка Донецкой области. С детства полюбив не только вкусную еду, но и готовку, Иван поступил в Донецкий пищевой техникум, закончив который получил специальность повара.

В армии, куда его призвали в 1939 году, Иван Середа, естественно, тоже стал кашеварить. Так что к началу Великой Отечественной войны он уже вполне освоился со спецификой работы полевой кухни. Правда, молодой человек всеми силами рвался на передовую, но ему объяснили, что его главный и почётный долг – кормить бойцов, своих сослуживцев.

В Латвии, близ Двинска…

Шли первые месяцы Великой Отечественной, крайне тяжёлые для Советского Союза. Начало войны было совсем неудачным для советских войск и было ознаменовано почти повсеместным отступлением по всем фронтам. Тяжело пришлось и 91-му танковому полку (46-я танковая дивизия 21-го механизированного корпуса Северо-Западного фронта), где Иван служил поваром.

Полк в то время находился под Двинском, который сегодня известен как латвийский Даугавпилс. Как-то в начале августа 41-го года Иван Середа, расположившись со своей полевой кухней в лощине возле небольшого лесочка, готовил обед для однополчан. Всем, кроме повара, приказали выдвинуться на передовую на подмогу, чтобы не допустить окружения немцами наших войск. Так что кашеварить наш герой остался в одиночестве. Очень волновался за своих товарищей и надеялся хотя бы вкусным обедом скрасить им тяжёлые минуты боя. Однако, передовая нежданно-негаданно «пришла» к нему самому.

Послышался шум двигателей. В нескольких сотнях метров от полевой кухни Иван увидел два фашистских танка. Оказалось, экипажи этих танков из 10-го танкового корпуса 8-й танковой дивизии генерал-майора Эриха Бранденберга получили приказ обойти с тыла батальон, в котором служил наш повар. Предполагалось, что этот маневр вызовет панику и поможет разгромить непокорных. Только вот никак не ожидали фрицы, что им придётся встретиться с отважным советским кашеваром.

Иван распряг лошадей и отвел их в лес, а сам решил спрятаться за кухней, раздумывая тем временем, как подать знак своим. Но экипаж одного из танков решил подъехать к полевой кухне, видимо унюхав витающие вокруг ароматы. Из люка высунулась рыжая голова фрица.

Из воспоминаний однополчанина Ивана Середы В. Безвительнова:

«Быстренько распряг Иван лошадей и к леску, что неподалеку, направил, а сам за полевую кухню укрылся – авось фрицы не заметят. Один танк прямо на кухню и выкатил. Остановился рядом, огромный, с белыми крестами. Танкисты кухню заметили, обрадовались. Решили, что русские её бросили. Крышка люка открылась, и танкист высунулся. Здоровый такой, рыжий. Головой повертел да как загогочет торжествующе».

«Хенде хох, гансики!»

О том, что руководило дальнейшими действиями кашевара, можно только догадываться. Куда-то делся страх перед бронированным чудовищем, и Иван, перебегая от дерева к дереву, с винтовкой на плече бросился навстречу танку, размахивая топором. Рыжая голова тут же вновь скрылась в люке. Немцы начали стрелять из пулемёта, но не успели – отважный повар уже запрыгнул на танк. Несколькими ударами топора Иван погнул пулемёт, а смотровые щели накрыл своим халатом, разорвав его на куски.

Поняв, что винтовка пока что была в этой схватке бесполезна, наш герой стал изо всех сил молотить по броне танка. «Хенде хох, гансики!» «Налетай ребята, окружай, круши фрицев!» - это уже красноармейцам, которых на самом деле рядом не было. Фашисты решили сдаться – у них даже в мыслях не было, что русский солдат на самом деле в одиночку решился на такое безрассудное, казалось бы, действие.

Словом, через несколько минут поднялась крышка люка, откуда высунулись сначала две поднятые руки, а потом и голова первого члена танкового экипажа. За ним последовало ещё трое. Иван Середа, держа фрицев под прицелом своей винтовки, велел связать друг другу руки.

Хохоту было до слёз!

Из воспоминаний однополчанина Ивана Середы В. Безвительнова:

«Когда после выполнения боевой задачи вернулись бойцы его взвода и увидели рядом с кухней немецкий танк, пленных фашистов и Ивана Середу с карабином наперевес – глазам своим не поверили. Хохоту было до слез! Только немцы стояли понурые, ничего не понимая».

Конечно, история стала быстро известна высшему командованию. По оценке генерал-майора Дмитрия Даниловича Лелюшенко, дважды Героя Советского Союза, Иван Середа «своим отважным поступком показал исключительный пример героизма». Историю кашевара использовали в пропагандистских материалах, описывали в газетах, поэтому неудивительно, что вскоре повар Середа стал сродни мифическому герою. Однако, его подвиг подтверждён документально, так что эта история совершенно подлинна.

А командование не просто приметило находчивого повара, который и танк с экипажем сумел захватить, и вкусным обедом бойцов накормить – командир разведывательного отделения предложил Ивану стать разведчиком и участвовать в боевых операциях. Ваня согласился – ведь с самых первых дней войны рвался на передовую.

Топор кашевара хранился в части как боевая реликвия.

И уже через несколько дней бывший повар совершил свой очередной подвиг. Разведгруппа, в которую вошёл Иван, находясь в тылу противника, была обнаружена фашистами. Теперь, впрочем, в руках у бывшего повара оружие было посерьёзнее, чем топор – гранаты РГД-33. Ефрейтор Середа подполз к немецкому танку и подорвал его. А потом, заменив погибшего пулемётчика, уничтожил около десятка неприятелей-мотоциклистов. Разведгруппе удалось не только успешно отбиться от врага, но и захватить мотоциклы BMW R75, на которых бойцы и вернулись в свою часть. Более того, ещё и привели с собой трёх «языков».

В конце августа 1941 года указом президиума Верховного Совета СССР красноармейцу Середе Ивану Павловичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» - за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство.

Награда отважному повару и разведчику была торжественно вручена на Северо-Западном фронте в октябре 1941 года. Впрочем, его боевое оружие – тоже «получило по заслугам». Согласно воспоминаниям В. Безвительного, однополчанина Середы, топор кашевара хранился в части как боевая реликвия.

Кое-что о короткой памяти латвийцев.

Иван Середа прошёл Великую Отечественную войну от начала до конца. Участвовал в обороне Ленинграда (командовал взводом 4-го стрелкового полка 46-й стрелковой дивизии 1-й ударной армии, в октябре-ноябре 1941 года). С конца ноября 1941-го по начало января 1942-го командиром роты 7-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии 30-й армии сражался за Москву.

Был трижды ранен – в июле и августе 1941 года, а также в феврале 1942-го. В 1942 году Иван Середа окончил курсы усовершенствования командного состава, в 1944-м – Новочеркасское кавалерийское училище.

В конце войны гвардии старший сержант служил помощником начальника продфуражного и хозяйственного довольствия 8-го гвардейского кавалерийского полка 2-й гвардейской кавалерийской дивизии.

В период с 14 апреля по 3 мая 1945 года, несмотря на отрыв кавалеристов от баз снабжения и сложность боевой обстановки, надёжно обеспечивал личный состав продуктами питания и боеприпасами. Это позволило полку успешно вести бои, что было отмечено командиром. В мае 1945 года Иван Середа был награждён орденом Отечественной войны II степени.

Войну легендарный кашевар закончил в звании старшего лейтенанта. В мирной жизни работал председателем сельсовета в родном селе Александровка Донецкой области. Умер на 32-м году жизни, 18 ноября 1950 года.

Именем Ивана Середы в селе Галицыновка Марьинского района Донецкой области названа улица. Там же в честь героя был установлен обелиск. Была и ещё одна улица, названная в честь легендарного подвига – в латвийском городе Даугавпилс, рядом с которым, как мы помним, и совершил Иван Павлович с топором в руках свой первый подвиг. Установили латвийцы и мемориальную доску. Только память у них оказалась короткой – после распада СССР улицу переименовали, а доску сняли.

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