«Не забывай: твоя колыбель – восемьсот тридцать пятый полк»

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13 января 2022, 13:52 Елена Головань, корреспондент

Пережив оккупацию, двадцатилетняя Мария Щербаченко всеми силами рвалась на фронт – громить врага. Её смелость восхищала даже самых опытных бойцов. «И я с вами!» - такие слова от девушки, которую однополчане называли Марийкой, слышали постоянно. Отговаривали, пытались оставить в тылу, но в ответ всё то же, неизменное: «И я с вами!» И она действительно была с ними, на передовой. Под вой разрывающихся снарядов и свист пуль отважная санинструктор, рискуя жизнью, вытаскивала с поля боя раненных. За участие в форсировании Днепра Мария Захаровна была удостоена высокого звания Героя Советского Союза.

Родилась Мария 14 февраля 1922 года в крестьянской семье в украинском хуторе Неждановка Волчанского уезда Харьковской губернии. Жизнь не баловала Машеньку – в 1933-м голодном году она потеряла обоих родителей, а также старшего брата. Вместе с двумя оставшимися братьями, Иваном и Андреем, девочка пошла работать в колхоз. Девочка не чуралась никакой, даже самой тяжёлой работы, но при этом училась в школе. После 7 класса окончила курсы счетоводов, а поскольку трудолюбивая сирота Машенька уже давно была на хорошем счету у руководства колхоза, её взяли работать помощником бухгалтера.

В начале 1942 года фашисты были на подступах к её родному хутору. Машу вместе с другими юношами и девушками отправили рыть окопы вдоль линии фронта, которая проходила по самой крупной реке восточной Украины – Северскому Донцу. Мария Захаровна потом вспоминала: «Вот уж поработали лопатами! Руки – в сплошных волдырях. Спины не разгибались. А мы-то, девчушки, от ветра качались. Когда немец бомбил, земля на дыбы вставала! Хорошо, что рядом окопы были: залезешь туда, в кулачок сожмешься – небо с овчинку кажется. И все-таки наши не удержали оборону, отошли...»

Просто Марийка.

Девушка, познав ужасы оккупации, всеми силами рвалась на фронт, ей хотелось громить врага: «Насмотрелась я всякого лиха и твердо решила – пойду на фронт. Кем угодно. Подалась в военкомат и – повезло! Попала служить в стрелковый полк, короче говоря, в пехоту».

Это было в марте 1943 года. Маша попала в роту 835-го стрелкового полка 237-й стрелковой дивизии (40-я армия, Воронежский фронт). Девушка сразу пришлась по душе однополчанам, потому что была прилежной и отважной – в полку её называли Марийкой. Курс обучения навыкам санинструктора Мария проходила здесь же, на передовой. Девушка сразу же согласилась заняться медицинской службой, хотя ещё в детстве не переносила вида крови.

Мария Захаровна вспоминала:

«Ведь о медицине я никогда не думала. Больше того, очень боялась крови: если видела, как режут курицу или колют кабана, бежала за версту. Но война оказалась куда страшнее... Первый бой под Сумами помню смутно, а вот первый раненый запомнился на всю жизнь. Казалось, сама земля стонет от разрывов снарядов и мин. А сколько человеку надо в такой железной метели? Всего несколько граммов свинца... Укрылась в неглубоком окопчике. Смотрю, метрах в трёхстах упал боец. Подползаю: сквозная рана выше колена. Дрожащими руками еле вскрыла индивидуальный пакет и давай бинтовать. Бинт перекручивается, сама чуть не плачу. Кое-как сделав перевязку, перетащила «пациента» в безопасное место. «Вы уж извините меня, если что не так, – говорю бойцу, – но я первый день на фронте». «Ничего, сестричка, не смущайся... Перевязала меня отлично. А на передовой я тоже впервые...» – простонал он».

Случилось здесь, на фронте, и ещё одно событие, которое было очень важным для юной комсомолки – девушку приняли в ряды Коммунистической партии.

«Восточный вал» не удержался.

Но вот позади остались сотни километров дорог, где пядь за пядью советские солдаты отвоевывали земли, занятые фашистами. Дивизия, в которой служила Мария, подошла к Днепру. Враги считали, что значительно укреплённый ими высокий правый берег этой полноводной реки, они называли его «Восточным валом», станет для них надёжным рубежом. Однако уже в конце сентября 1943 года части нашей армии стали форсировать Днепр в разных местах на протяжении 750-километрового фронта.

Дивизия, в которой служила Мария, вышла к Днепру в районе села Гребени, расположенного в Кагарлыкском районе Киевской области.

«Осенью 1943 г. мы вышли к Днепру. Трудно передать, что почувствовали, увидев его воды. Вот он, родной Славутич. Солдаты бросились к реке: кто пил, кто смывал с лица многодневную пыль и копоть», – рассказывала впоследствии отважная санинструктор Мария Захаровна.

В ночь на 24 сентября Мария Щербаченко вместе с двенадцатью другими смельчаками переправилась через Днепр на рыбацкой лодке. Ей предлагали остаться в расположении части – девушка же, но она твёрдо решила плыть. Взобравшись на крутой берег, солдаты окопались на крошечном клочке земли. Перед рассветом к ним присоединились ещё 17 человек из той же роты. Решили вытеснить фашистов с высоты, неожиданно атаковав их. Поддержала артиллерия, и враг был выбит из окопов. Но, придя в себя, немцы пошли в контрнаступление. Восемь раз за день они атаковали горстку наших солдат, и в это же время вели беспрерывный артиллерийский огонь в месте предполагаемой переправы советских воинов. Силы были на исходе, кончались боеприпасы, оскудела сумка санинструктора Марийки. Только через сутки нашим удалось переправить на правый берег Днепра подкрепление.

Ещё много дней шли бои за удержание и расширение этого плацдарма. И все эти дни Мария Щербаченко была на передовой – бесконечно бинтовала, утешала, вытаскивала бойцов, сама эвакуировала их в тыл… За 10 дней Марийка вынесла с поля боя и оказала первую медицинскую помощь 112 раненым бойцам. Примерно в это же время в дивизионной газете появился призыв отважного санинструктора ко всем воинам: «Я зову вас сражаться отважно и дерзко. Пусть любовь к нашей родной земле, святая ненависть к проклятому врагу всегда ведет вас вперед, до полной победы над фашизмом».

«Буду тебе за отца, а замполит – за мать».

23 октября 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР красноармейцу Марии Захаровне Щербаченко и 12 другим солдатам, первым переправившимся через Днепр в районе села Гребени, было присвоено звание Героя Советского Союза.

Мария Захаровна вспоминала: «Через месяц после боев под Букрином командир полка, поздравляя меня со званием Героя Советского Союза, спросил, откуда я родом и кто родители. Я ответила, что мать и отец умерли еще до войны, а родом с Харьковщины. Немного помолчав, он сказал: «Буду тебе за отца, а замполит – за мать. И не забывай: твоя колыбель – восемьсот тридцать пятый полк».

Марийка мечтала, что дойдёт со своим полком прямо до Берлина, но за год до окончания войны её отозвали на третий антифашистский митинг в Москве, где она выступила с пламенной речью, а потом отправили на учёбу в Ашхабад – там находилось после эвакуации Харьковское медучилище. Здесь Мария узнала о победе: «Какая радость-то была! Счастье от того, что возвратился с фронта старший брат Андрей (в начале войны его жена получила извещение, что пропал без вести.) А плакала по своему младшему братику Иванку: погиб девятнадцатилетним в Белоруссии».

Самая значимая – медаль «За отвагу».

Тем не менее с медициной свою последующую жизнь бывший санинструктор не связала – окончила юридическую школу в Харькове. Вышла замуж за военного, родила двоих детей. И много лет вела вместе с мужем воспитательную работу в школах, переписывалась с другими бойцами.

Она писала: «Была у меня незабываемая встреча. А началось все с публикации в «Огоньке». Вышел материал, и вскоре получила поздравление с праздником 8-го Марта. Подпись: Козаченко. Так это ж мой комбат – Алексей Константинович, Герой Советского Союза, батальон которого на подступах к Киеву за один день отбил двадцать три контратаки. Начали переписываться, затем пригласила его с семьей в Киев. Обнимались и плакали, вспоминали наш родной Мукачевский орденоносный полк. Пели песни – украинские и фронтовые. Сейчас уже нет в живых моего комбата... А немного позже получила письмо из Азербайджана. Незнакомый мне человек приглашал в гости, писал, что его отец освобождал Киев. Поехала. Встретили как родную. Куда только не возили!..»

Среди наград Марии Щербаченко – орден Ленина (высшая награда СССР, по регламенту вручавшаяся вместе со Звездой Героя – прим. авт.), орден Отечественной войны I степени, крест Александра Невского, медаль Английской Мадонны медицины, медаль имени Флоренс Найтингейл, звание почетного гражданина Киева, звание Героя Украины.

Но для самой Марии Захаровны самой значимой была первая медаль: «После десяти дней пребывания на переднем крае меня представили к медали «За отвагу». Потом и другие награды были. Однако эта – самая дорогая. Как первенец у молодой мамы...»

Приказом министра обороны Украины № 188 от 22 июня 2000 года Мария Захаровна была зачислена почётным солдатом 407-го центрального военного госпиталя Северного оперативного командования.

Марийке Господь отмерил долгую жизнь – она умерла 23 ноября 2016 года в Киеве. Похоронена на Лукьяновском кладбище.

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