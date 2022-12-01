Цифровая валюта центрального банка-цифровое мировое финансовое рабство?

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 декабря 2022, 09:24 Константин Куликов,

Пока на мировой арене государства ссорятся друг с другом, вводят санкции, отказываются подписывать договора и увязли в других ограничениях, центральные банки этих же государств дружно и открыто занимаются реализацией одного и того же проекта, имя ему CBDC.

CBDC-эта аббревиатура, для большинства населения России ни о чём не скажет, хотя знать об этом очень важно, и дальше вы поймёте почему. CBDC означает Central bank digital currency- Цифровая валюта центрального банка (также называемая цифровая фиатная валюта или цифровые базовые деньги) — цифровая валюта, выпускаемая центральным банком. В сути это цифровые деньги с полным контролем банка. Только вдумайтесь, все ваши активы будут контролировать банки. В любой момент абсолютно любой счёт можно заблокировать и тем самым лишить всех денег любого человека. Теперь вы понимаете как важно понимать происходящее в этом направлении?

В ноябре 2022 года, лидеры стран "Большой двадцатки" (G20) завершили саммит на индонезийском острове Бали. G20 — это межправительственный форум, в который входят 19 стран и ЕС. Россию на встрече представлял глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Белый дом опубликовал декларацию, подписанную каждым из лидеров G20 по завершении двухдневного саммита. Пункт 24: Пандемия COVID-19 ускорила трансформацию цифровой экосистемы и цифровой экономики. Мы признаем важность цифровой трансформации для достижения ЦУР. Мы признаем, что доступное и высококачественное цифровое подключение имеет важное значение для цифровой интеграции и цифровой трансформации, в то время как устойчивая, безопасная онлайн-среда необходима для повышения уверенности в цифровой экономике. Мы признаем важность политики по созданию благоприятной, инклюзивной, открытой, справедливой и недискриминационной цифровой экономики, которая способствует применению новых технологий, позволяет предприятиям и предпринимателям процветать, а также защищает и расширяет возможности потребителей, одновременно решая проблемы, связанные с цифровым разделением, конфиденциальностью, защитой данных, интеллектуальной собственностью права и безопасность в Интернете. Мы признаем важность противодействия кампаниям дезинформации, киберугрозам, онлайн-злоупотреблениям и обеспечения безопасности инфраструктуры подключения. Мы по-прежнему привержены дальнейшему обеспечению свободного обмена данными с доверием и содействию трансграничным потокам данных. Мы будем продвигать более инклюзивную, ориентированную на человека, расширяющую возможности и устойчивую цифровую трансформацию. Мы также подтверждаем роль данных для развития, экономического роста и социального благополучия. Паспорта вакцин, цифровая интеграция, цифровая экономика и цензура на стероидах.

Агустин Карстенс, генеральный директор Банка международных расчетов (BIS), выступающий на конференции о трансграничных платежах в октябре 2020: "...Мы склонны мысленно устанавливать эквивалент CBDC с наличными деньгами, но здесь есть огромная разница. Например, с наличными деньгами мы не знаем, кто сегодня использовал купюру 100 долларов или 1000 песо. Ключевое отличие CBDC в том, что Центральный Банк будет иметь абсолютный контроль над правилами, которые будут определять использование CBDC и обеспечат соблюдения этого. Эти два вопроса чрезвычайно важны и имеют огромное значение в отношении того, что такое наличные деньги. У нас будут технологии для обеспечения этого процесса. "

Катрин Остин Фиттс (Американский инвестиционный банкир и бывший государственный чиновник, занимавший пост управляющего директора Dillon, Read & Co., а во время президентства Джорджа Буша-старшего - помощника министра жилищного строительства и городского развития Соединенных Штатов по жилищному строительству. Она много писала и комментировала тему государственных расходов и заявила о нескольких крупномасштабных случаях мошенничества со стороны правительства), кроме прочего сообщила следующее: «… Если обычный человек даёт своё согласие на использование цифровых денег, это значит отказаться от права использовать свои деньги как хочешь, когда хочешь и где хочешь. Финансовые элиты должны были найти очень веские, логичные и практические причины, что бы люди согласились на использование полностью контролируемой цифровой валюты. Одной из этих причин они назвали проблему здоровья и гигиены, ведь цифровая валюта не может передавать никаких микробов. Другой причиной было названо предотвращение отмывание денег, поскольку все транзакции можно отслеживать всегда и везде, а в случае необходимости система просто может заблокировать перевод денег или весь счёт. Так же были названы такие причины как предотвращение краж, потери денег, стоимость производства и хранение наличных денег и т.д. Несмотря на то что элиты приводят очень логичные и практические доводы, люди всё ещё не так наивны, что бы отказаться от свободы пользоваться своими наличными деньгами. Итак, должен произойти ещё один драматичный инцидент, когда люди должны принять новую цифровую валюту. Это полный крах финансовой системы во всех странах, почти одновременно с гиперинфляцией, которая началась в июле 2022 года и достигнет непомерных высот в декабре 2022 года, что бы подготовить мир к CBDC. Экономика всех стран рухнет на дно. Средний класс окажется за чертой бедности, а малые и средние предприятия обанкротятся. Они и станут первой группой которую захватят крупные компании. Люди потеряют свои рабочие места, последуют социальные, экономические и финансовые волнения. В итоге государство под видом гуманитарного акта, предложит людям так называемый универсальный базовый доход, что бы помочь им выжить на минимальном уровне. Этот универсальный базовый доход, позволит людям просто не умирать. Он будет выплачиваться только, и исключительно, на цифровой кошелек, который будет установлен на мобильные телефоны и CBDC будет переводиться туда. Это будет самое начало тотального контроля над народом. Поведение каждого будет оцениваться различными способами, например через социальные сети, камеры наблюдения и т.д. Например, если человек просто повысит голос, или выскажет своё мнение, критикуя какое-либо учреждение, финансовая система просто парализует человека, блокируя все покупки и даже еду. В итоге приучая человека к послушанию. Несмотря на то что это довольно невероятно, мы довольно близки к этому. Фактически, с января 2020 года, люди в Китае используют эти цифровые кошельки и обучены упомянутым мерам…».

Ричард Андреас Вернер немецкий экономист по банковскому делу и развитию, профессор университета Де Монфор, рассказал о своём разговоре с европейским банкиром ЦБ: «Если вам нужно иметь CBDC так что бы не разрушить банковскую систему, вы сделаете это так, как сейчас в Китае. Я напомню, Китай только недавно ввёл в свою банковскую систему, и похоже они не хотят от неё отказываться. У них уже есть CBDC, как пилотный проект, и он внедрён среди миллионов людей… Конечной ключевой проблемой, является аспект контроля, который на данный момент они не активизировали в Китае, но который может быть введён в любое время, и это конечно беспокоит. Так же они никогда не говорят о природе CBCD, как это будет выглядеть, никто не говорит об этом. Один европейский банкир центрального банка, сказал мне как это будет выглядеть. Он видел это. Его пригласили в один из старых центральных банков в Европе, который активно это продвигает. Они показали ему. Он банкир топ уровня, исполнительный директор другого европейского центрального банка. Это примерно вот такого размера, и должно быть имплантировано вам под кожу. Итак, план таков…».

Почему большинство россиян думает что это их не касается? Да потому как они уверены, что у них всегда будет выбор, и они смогут пользоваться наличными, а потому и вникать в это нет смысла. Так ли это, я бы не был так уверен…

Отказ от наличных

Может ли так произойти, что в стране исчезнут наличные деньги? Да легко. Одним из явных примеров такая страна как Швеция. Исходя из доклада Центрального банка, наличными деньгами в Швеции производится менее 10% всех платежей. По его данным, Швеция занимает первое место в мире по темпам отказа от наличных денег. Находящаяся в обращении наличность составляет всего 1% ВВП, в то время как в Еврозоне этот показатель равен 11%. Ещё в 2020 году было начато исследование потенциального перехода на электронные деньги, которое собирались закончить как раз к концу 2022 года. И тенденции в Европе уже в самом разгаре. Как пример, глава МВД ФРГ заявила о планах ввести в стране лимит на оплату наличными в €10 тыс. "Оплата украшений или часов за €30 тыс. наличными скоро останется в прошлом", - сказала глава МВД в воскресенье газете Bild am Sonntag. В конце октября 2022 года, правительство ФРГ уже запустило законопроект, в соответствии с которым в Германии нельзя будет платить наличными за недвижимость. Это к тому, что если правительство и банки серьёзно за это возьмутся, «удобные и безопасные» карточки и оплата только через них это реальнее чем может показаться на первый взгляд, в том числе и в России…

С 1 апреля 2022 года, в Петербурге отменили оплату наличными во многих автобуса. В Петербурге изменится система оплаты проезда в наземном общественном транспорте. В автобусах начнут поэтапно отказываться от приема наличных средств. (Источник: Российская газета - официальный печатный орган Правительства Российской Федерации)

Июнь 2022 год. В Московской области запретили оплату проезда в общественном транспорте наличными через водителя, билеты можно теперь покупать только в кассах и автоматах, соответствующее решение в трех чтениях приняли депутаты Мособлдумы. «Мы приняли закон, направленный на безопасность наших жителей, снижение аварийности на подмосковных дорогах, повышение качества общественных перевозок. Отмечу, что ежедневно общественным транспортом в Подмосковье пользуются около 2 млн человек. Нововведение — отказ от расчетов наличными в салоне — это просто и удобно. Водитель автобуса — не кассир. Он отвечает за безопасность и качество перевозки», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. В пресс-службе Мособлдумы отметили, что все транспортные средства, работающие в Подмосковье, оборудованы терминалами безналичной оплаты, через которые можно оплатить проезд картами «Стрелка» и «Тройка», банковскими и социальными картами. (Источник: РБК).

Следует упомянуть что с наличными в Росси случались и другие ограничения:

9 марта 2022 года, ЦБ дал разъяснения по ограничениям на снятие наличной валюты со счетов. Открывшие счета и вклады в разных банках смогут получить по $10 тыс. в каждом из них, сообщил ЦБ после введения временного порядка снятия валюты. Но если несколько счетов открыты в одном банке, забрать можно не более $10 тыс.

1 марта 2022 год, Путин запретил вывозить из России иностранную наличную валюту в сумме более $10 тыс.

2 марта 2022 год, ЕС запретил проводить любые операции с банкнотами евро в России. ЕС запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию.

Так же уместно напомнить о том, как в 2020 году, Роспотребнадзор призвал отказаться от наличных денег из-за коронавируса. В Роспотребнадзоре порекомендовали чаще расплачиваться безналичным способом. Один из самых явных способов заразиться коронавирусом - оплата покупок наличными купюрами и монетами. (Источник: Российская газета - официальный печатный орган Правительства Российской Федерации). По некоторым опросам, от наличных денег желает отказаться почти пятая часть россиян — 18%.(Источник: РБК).

Июль 2022 год. Газета Московский комсомолец: «В России могут исчезнуть бумажные деньги: эксперт оценил перспективу. Почти три четверти граждан пользуются безналичными платежами. В России снова заговорили о возможном упразднении наличных. Напомним, тему активно обсуждали в Госдуме этой зимой. Тогда отказ от бумажных денежных средств аргументировали тем, что большинство россиян уже давно не носит с собой наличные и расплачивается картами. Операционный директор финтех - платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева - Отказ от наличных — уже не только дискуссионный вопрос. Это, скорее, констатация факта: по последним данным Банка России доля безналичных платежей в России в 2021 году достигла рекордных 73%. По темпам отказа от наличных Россия входит в топ-5 стран мира, уступая в этом вопросе только Великобритании, Австралии и Канаде. …Могут ли ритейлеры в обозримом будущем перестать принимать у покупателей бумажные деньги? В этом вопросе все зависит от правового регулирования. Без указа сверху такое вряд ли произойдет. Хотя определенные плюсы для ритейлеров, особенно крупных, тут есть. Так, без наличных в кассах можно не тратиться на инкассацию, легче вести учет. Но инициатива, повторюсь, тут должна идти сверху – от государства. При этом понятно, что вероятность сценария с отказом продавцов принимать у покупателей наличные деньги вполне реальна в будущем. Государство хочет сократить теневой сектор, увеличивать налоговые поступления, а этого без качественного мониторинга, который могут обеспечить только безналичные платежи, не добиться… Цифровизация платежей в стране активно поддерживается ЦБ и банками, да и большинству населения такой переход вполне близок. Кроме того, все чаще слышны обсуждения введения в России цифрового рубля, который в перспективе заменит рубль аналоговый».

В общем инновации, «удобство» и угроза заболевания коронавирусом - «гремучая смесь». И на «арену» выходит «Цифровая валюта центрального банка»…

Цифровой рубль ЦБ России

Цифровой рубль — это еще одна форма денег. Ее эмитентом (т.е. тем, кто выпускает) также остается Центробанк. Просто вместо печатного станка на монетном дворе, будет виртуальный код. Номинал цифрового рубля полностью эквивалентен номиналу бумажного или того, что лежит на вашей банковской карте. Больше о цифровом рубле в докладе ЦБ РФ тут

В настоящий момент, из цифровых денег, самый нашумевший китайский цифровой юань (DCEP). 30 июня 2021 года в шести городах было совершено 1,32 млн транзакций по оплате товаров и услуг цифровым юанем, включая коммунальные платежи, открыто более 20 млн кошельков для физических личных и 3,5 млн для юридических лиц с общей суммой транзакций на 34,5 млрд юаней. Через лотерею 200 000 граждан страны даром получили по 200 юаней каждый. Для пользования цифровым юанем уже действует платежная карта, которая имеет встроенное цифровое табло с текущим балансом. Цифровой юань это лишь одна из разновидностей цифровой валюты центральных банков, но он был не первым и даже не вторым. Первый в мире запуск CBDC для внутренних расчетов состоялся 20 октября 2020 года. Центральный банк Багамских островов эмитировал Sand Dollar для внутренних расчетов жителей островов через официальный кошелек-приложение c возможностью интеграции со счетами в местной валюте в банках. Второй, запущенный в 2021 году проект DCash, является как розничным, так и первым трансграничным, объединяющим в единую систему цифровых денег несколько островных государств: Антигуа и Барбуда, Гренаду, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, Сент-Винсент и Гренадины.

Председатель ФРС Пауэлл заявил, что цифровая валютная система быстро меняется и США нужно укрепить международную роль доллара». И провозгласил 2023 год годом запуска CBDC доллара США. (Источник: vc.ru).

ЕС рассмотрит законопроект о цифровом евро в 2023 году. Законопроект о цифровом евро будет представлен в 2023 году, пишет Politico со ссылкой на официальное заявление еврокомиссара по финансовым вопросам Мейрид МакГиннес (Источник: РБК)

По данным проекта CBDC Tracker, более пятидесяти стран мира уже проявили интерес к выпуску собственной цифровой валюты, и находятся на этапе исследования или разработки. Большинство стран начали разработку своих цифровых валют: e-krona (Швеция), jasper (Канада), e-гривна (Украина), inthanon (Таиланд), khokha (ЮАР) и другие, в том числе и цифровой рубль в России.

Ещё 29 июня 2021 года, ЦБ назвал 12 банков для испытаний цифрового рубля. То к чему всё идёт и очень подробно разъяснялось ранее . В настоящий момент к тестированию цифрового рубля подключились 15 банков, об этом сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на форуме Finopolis.

"Сейчас тестируется открытие цифровых кошельков на платформе цифрового рубля, их пополнение, переводы между гражданами, оплата товаров и услуг. Работа проводится для отладки систем и подготовки выхода в пилотирование на реальных клиентах с реальными цифровыми рублями в апреле 2023 года", - уточнила пресс-служба Центробанка. "Далее планируется поэтапное развитие платформы цифрового рубля, для чего будут тестироваться, пилотироваться, поэтапно внедряться, в том числе различные виды госплатежей и операций", - уточнили в пресс-службе. Следующий шаг - возможное использование цифрового рубля в международных расчетах. Новую форму нацвалюты планируется использовать в бюджетном процессе - ЦБ начал консультации с минфином. Также совместная программа по внедрению цифрового рубля реализуется ЦБ совместно с минцифры. Плюсы и преимущества от распространения цифрового рубля получают фискальные и силовые структуры. "Если случится, что определенные группы налогоплательщиков обяжут вести расчеты исключительно в "цифре", это создаст налоговым и следственным органам весьма комфортные условия для работы", - отметил управляющий партнер адвокатского бюро "Матюнины и Партнеры" Олег Матюнин. (Источник: Российская газета - официальный печатный орган Правительства Российской Федерации).

Дополняет картину «социальный рейтинг». Да-да, в России он как минимум уже обсуждается. Член Общественной палаты России, узнаваемый и цитируемый медиаменеджер и политтехнолог Александр Малькевич, намерен внедрить в стране цифровой фашизм. Потому что хочет (цитата), «чтобы страдали те, кто плохо себя ведет». И он не одинок: мечтает он об этом вместе с профессором Финансового университета при Правительстве РФ Олегом Матвейчевым. О цифровом рейтинге благожелательно отзывался в эфире Дмитрий Киселев. Малькевич поясняет, что идея «системы социального кредита» заключается в предложении наделить граждан определенной суммой баллов. Причем чтобы изначальная сумма, гарантирующая всем жителям равные стартовые условия, могла либо расти, либо уменьшаться – в зависимости от того, что полезного или вредного сделает житель. По новому кодексу у каждого гражданина, предположим, есть стартовый рейтинг в 1000 баллов. «Единый информационный центр» анализирует каждого по тысячам различных параметров. Если рейтинг превышает 1050 баллов, человек считается образцовым гражданином и маркируется индексом ААА. С 1000 баллов можно рассчитывать на А+, а с 900 – на B. Если рейтинг упал ниже 849 баллов – житель становится подозрительным носителем категории C, который запросто может быть уволен из государственных и муниципальных структур. Также есть и группа D (599 баллов и ниже), что сравнимо с «черной меткой»: у таких граждан нет шансов получить работу, им будет отказано в кредите, не продадут билеты на транспорт и так далее. Это – калька с китайского опыта. И Малькевич пишет у себя в соцсети: «Не понимаю, почему идею социального рейтинга пытаются приравнять к некоему «цифровому фашизму» (Источник: Московский комсомолец).

Цифровые модели CBDC

Существует 3 модели реализации, и страны-участники находятся в поисках золотой середины.

Доступ для финансовых учреждений (Model FI). Пользоваться валютой могут только банки и небанковские кредитные организации (НКО). Это обеспечит им мгновенные, дешевые и безопасные платежи. При этом центральный банк сохраняет свою традиционную роль.

Доступ для всей экономики (Model EW). Помимо банков и НКО, компании и предприятия тоже имеют доступ цифровой валюте. Тем не менее, некрупные агенты экономики не могут напрямую взаимодействовать с ЦБ для покупки, для этого создается биржа CBDC и инфраструктура пользовательских интерфейсов для транзакций, поддерживаемая третьими сторонами.

Доступ для финансовых институтов, плюс ограниченный доступ к банкам при поддержке CBDC (Model FI+). В такой модели доступ к валюте ограничен для всех банков и НКО. Как минимум 1 НКО выступает в роли “narrow bank” (безопасного банка) предоставляя финансовый актив компаниям и предприятиям. Профиль риска избранного НКО не зависит от риска, связанного с финансовой деятельностью учреждения и его заемщиками. То есть прием и оплата депозитов данного НКО не будет связана с посредничеством для обеспечения работы CBDC. Организация этой модели намеренно устроена так, чтобы получить возможность исследовать плюсы и минусы разных уровней доступа цифровой валюты центральных банков для компаний и предприятий.

Появление CBDC призвано изменить банковские системы всех стран и усилить роль центральных банков. Есть две точки зрения на то, какие это будут перемены.

Сторонники государственного контроля считают, что все криптоактивы, кроме цифровой валюты государства, должны быть под запретом. Это путь Китая. Операции с CBDC будут прозрачными и дадут возможность отследить историю каждой сделки и каждого участника цепочки. Банкам же останется лишь работать с компаниями и гражданами: обслуживать клиентов и совершенствовать свои продукты и сервисы. Исчезнет нагрузка на финансовый мониторинг. В каком-то смысле банки даже хотят этого.

Второй вариант развития CBDC — это признание и регулирование. В этой модели цифровые монеты и криптовалюта будут приравниваться к акциям, считаться цифровой ценностью или платежным активом. В таком случае рынок криптовалют будет планомерно развиваться, а CBDC будут полноправными участниками криптомира. Это путь Сингапура с его цифровым долларом (SGD).

Как итог. Для понимания происходящего, рекомендую изучить технологию вареной лягушки (можно встретить как синдром «лягушка в кипятке», 1869 год). Сюда же можно отнести и технологию «Окно Овертона». Но кто бы что не говорил, так или иначе всё зависит от населения, если большинство это не примет, то навязать это будет практически не возможно. Первое что рекомендуют эксперты, и пожалуй самое простое, это максимально часто пользоваться наличными. Второй способ, это «потребительский кооператив». Довольно интересный способ для товарообмена, который набирает обороты с ужесточением финансовых расчётов в России. Третий способ это криптовалюта (настоящую децентрализованную пока невозможно заблокировать и отследить, и в России она законна). Ну а если большинство это примет, то для меньшинства всегда останутся варианты «путей отхода», но для этого надо изучать информацию…

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