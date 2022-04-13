Чиновный слон в посудной лавке

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13 апреля 2022, 17:21 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В стране из-за непродуманных решений чиновников пропадают импортные лекарства для сотен тысяч больных. Российские аналоги либо имеют серьезные побочные эффекты, либо просто отсутствуют.

11 апреля Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. В России выявленных больных с таким диагнозом около 300 тысяч. По мнению экспертов, минимум в два раза больше не имеют официального диагноза. Порядка 70-80 процентов больных для нахождения в состоянии ремиссии должны несколько раз в день принимать лекарства, самым эффективным из которых на сегодня является леводопа. Крайне важна непрерывность приема препаратов. Лекарства с леводопой входят в список препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Цены на них регулирует государство.

Как говаривал Виктор Степанович Черномырдин: "Хотели как лучше, а вышло как всегда". По моему эти слова стали девизом для российского чиновничества. Как они умудрятся, делая хорошее на первый взгляд дело, получить на выходе помёт курицы - бог весть. Но получается у них это замечательно.

Решили бороться с алчностью международной фармы. Мол, завышают цены на свои лекарства, спекулянты проклятые. А бедный российский народ платит и платит. Решили создать список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за ценами на которые будет бдить Федеральная антимонопольная служба. Оттуда же эти препараты будет в серьезных объемах закупать и государство.

Казалось бы - мечта любого промышленника, устойчивый сбыт. Но не все так просто. Так как цены регулирует ФАС, то она стремится их снизить. И вовсе не в рамках заботы о простом народе, а токмо в мыслях как бы бюджету потратить меньше денег на закупку этих лекарств. И, бах, пересмотрели цены на препараты. Мол, ничего страшного и по нашей цене как миленькие начнут производить.

Но на проклятом западе другие отношения власти и бизнеса. Никто работать в убыток не будет, и зарубежные компании засыпали Минздрав жалобами и требованиями отменить госрегистрацию своих препаратов. Фактически запретив их поставлять и продавать на территории РФ. Минздрав же обязан просто это делать. И целыми партиями по десятку наименований штампует запрет. Так буквально несколько дней назад, был запрещен израильский препарат "Леводопа + Карбидопа", необходимый пациентам с болезнью Паркинсона. В конце 2020 года та же прекратила ввоз другого лекарственного средства с Леводопой: невыгодно. В 2021 году с российского рынка ушел и их немецкий аналог.

Сегодня поиски лекарства от болезни Паркинсона напоминают игру "поймай покемона, которого просто нет". Леводопы нет в аптеках, нет на складах, из-за ковида и санкций эти препараты невозможно привезти из-за границы.

В России формально производят два дженерика, но с такими побочными эффектами, что лечащие врачи просто запрещают своим пациентам даже думать о них: пациенты жалуются на галлюцинации, рвоту, потерю равновесия и парализацию. Но вот пропали и они. Тоже невыгодно!

В тех цивилизованных странах, которые было принято считать нашими "зарубежными партнерами", а ныне называют "стратегическими противниками" принято бороться именно с болезнью. Пусть дорого и для самого пациента, и накладно для государства. Но с болезнью. У нас, как обычно, свой маршрут движения. У нас принято бороться с самими больными. Мол, нет больного - нет проблемы. В крайнем случае, просто не замечать этих больных. Не до вас, судьбы страны решается, кругом враги, "экономика должна быть экономной".

Но, заметьте, большинство этих борцов за счастье человечества, живет в своем мире ведомственных поликлиник, больниц, аптек, оплаченных за счет бюджета "платиновых полисов" ДМС, санаториев и профилакториев "за бесплатно". В их мире нет дефицита лекарств, врачей, обследований. Там только дефицит совести: "У них нет хлеба? Пусть едят пирожные!" Правда, обычно это плохо заканчивается...

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