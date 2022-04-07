Как чиновники заставляют нас недолюбливать беженцев: взгляд чайника

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 апреля 2022, 17:00 Елена Головань, корреспондент

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Отправила я тут как-то на днях свою студентку-практикантку к беженцам – в один из центров размещения должны были привезти гуманитарную помощь москвичи. Сходила, написала репортаж. Но её искренне удивило то, что многие вещи не приняли. Не сами беженцы, а представители соцзащиты, которые делали опись прибывшей помощи. А меня это не удивило, а, скорее, возмутило. Объясню почему.

Если брать в целом, россияне охотно откликнулись на просьбу помочь беженцам из Украины. Такие уж мы есть – если надо и последнюю рубаху с себя снимем. И тут же бросились перебирать свои гардеробы – люди-то без вещей остались, а вот у меня, к примеру, висит куртка, которую я надевала раз-два, а потом поправилась, так бывает. По большей части это, пожалуй, касается детских вещей – российские мамы готовы во всём себе отказывать, чтобы купить своему чаду какие-нибудь безумно дорогие комбинезоны или ботиночки. Но дети растут не по дням, а по часам, а значит шмотки, за которые родители, вздыхая, отдали половину зарплаты, уже через месяц оказались малы. Довольные тем, что классные, качественные вещи могут пригодиться ребятишкам из Донбасса, мамы с папами радостно тащат это в соцзащиту, а им от ворот поворот – нужны вещи новые, желательно с бирками. Мол, по СанПинам не положено.

Хотелось бы задать вопрос нашему правительству и другим чиновникам – вы реально думаете, что сами россияне ходят во всём новом? Да у нас полстраны донашивает вещи за родственниками и знакомыми, покупает их в секонд-хендах, наконец. Да, согласна, в последних их как-то там химически обрабатывают, но разве это нельзя устроить и в случае гумпомощи? Но в целом, передавать вещи кому-то другому у нас в стране считается вполне нормальным. Я, к примеру, уже пятый сезон ношу куртку, которую мне отдала подруга, а ей в свою очередь – её знакомая, у которой умерла дочка моих лет. Ношу и не чихаю, как говориться, ещё и поминаю всех добрым словом. Потому что вместо того, чтобы купить новую вещь, я закупила продукты для своих детей. Для меня это гораздо важнее, чем шмотки, потому как приёмные дети мне достались основательно недокормленные в детстве, да плюс ЗПР (задержка психического развития – прим. ред.). Но речь не об этом, просто хотела донести, что питание в нашем случае наиважнейший фактор.

Что же касается шмоток, то многим из нас вещи передают друзья, соседи, знакомые по самым разным причинам – похудел, потолстел, вырос и т.п. А что плохого, если моя старшая дочь, к примеру, наденет платье, которое стало мало соседской девочке?

И так живут многие в России. И это нормально, ну, по крайней мере, по моему мнению. А теперь представьте, что думают наши – простые и не богатые люди, когда их заворачивают с той гумпомощью, которую они могут себе позволить. К примеру, семья поделилась с родственниками двумя девчачьими куртками – обе, кстати, красивые до невозможности. Родители посмотрели, прикинули – нашей дочери и одной хватит, давай вторую отдадим какой-нибудь девочке из Донбасса – то-то она будет рада. Своя дочь, возможно, даже захочет обе куртки – не сможет расстаться с двумя красивыми обновками. Родители объясняют ей – так, мол, и так, там на Украине, детки очень нуждаются в помощи. Рассказывают этому ребёнку о том, что другие дети находятся не в тепле, как он, а в подвалах, прячутся от снарядов, не могут нормально поесть и одеться и прочее, прочее... Ребёнок соглашается с доводами и тоже радуется, что и он мог помочь кому-то – воспитание великая вещь. А потом папа, решивший по дороге на работу отвезти ту самую куртку, привозит её обратно: «На, носи, им не надо!» В этой ситуации, как мне кажется, все в некотором роде обмануты. Особенно тот ребёнок, до которого могла бы «дойти» эта куртка, не говоря уже о том, кто «оторвал её от сердца» и чей добрый порыв оказался никому не нужен… И в подсознании человека, который не понял причин, по которым ему отказали, наверняка, возникнет неприятная мысль – моя, значит, дочь, спокойно может носить куртки б/у, а беженцам новое подавай? Да мы и сами еле концы с концами сводим!

Со скоропортящимися продуктами, которые тоже не принимают в качестве гумпомощи, я могу понять чиновничью логику – обеспечить сохранность продуктов достаточно сложно, просто так на складе не свалишь, у каждого продукта есть определенные сроки и условия хранения. Но как понять чиновничью логику в случае с вещами? Не могу, честно. Или что, наше правительство боится того, что мы, россияне, по примеру первых колонизаторов Северной Америки отправим индейцам – то есть, в данном случае беженцам – одеяла, заражённые чумой? Ну, хорошо, чумы сейчас нет, искоренили. Но заразы всяческой полно. В конце концов, больной коронавирусом может начихать в вещи. Так, что ли? Вы этого боитесь? Но опять не вижу логики – начихать, в конце концов, можно и в вещи с бирками...

Помню, мы как-то в районной газете объявили акцию помощи для малоимущих, выделили в редакции отдельную комнату. Называли её в шутку «гримёркой Киркорова» - почему именно его, ума не приложу, но название как-то прижилось, вероятно, из-за разноцветья собранных вещей. Приносили большое количество хорошей, добротной одежды и обуви. Да, конечно, были и те, кто действовал по принципу «на тебе, Боже, что мне негоже». Как-то, к примеру, принесли нам мешок обуви, изъеденной мышами. Ничего, – сходили, выкинули на ближайшую помойку. Не надорвались. Но в целом мы тогда сумели помочь многим малоимущим семьям.

Так неужели это нельзя сделать и сейчас? Что-то отдать на обработку, что-то – да, выкинуть, не так уж это и сложно, благо повсюду проводится мусорная реформа. Да и, в конце концов, ветошь тоже может пригодиться, в крайнем случае, на тряпки сойдет.

Всё-таки, как мне кажется, нужно больше доверять своему народу. И я сейчас не о том «народе», который укомплектован яхтами, замками и золотом на миллион лет вперёд – я о простых людях. Да, они готовы поделиться последним куском хлеба и последней рубахой. Больше у него ничего нет, но вы лишаете его даже этого.

Читайте также: Грозит ли нам голод: взгляд чайника

Взгляд чайника: простой народ выдал Путину кредит доверия

Дневник чайника: о санкциях, трагических и не очень

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции