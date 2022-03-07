Взгляд чайника: простой народ выдал Путину кредит доверия

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 марта 2022, 17:25 Елена Головань, корреспондент

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Некоторые знакомые, прочитав мои чайниковские размышления, спрашивают – и чего ты надрываешься? Чего бузишь и писаешь против ветра? Подумай - ведь даже и неплохо получится, если там, на Украине, «победят» Европа и США. Мы будем жить как в Европе. Даже не «как», а просто в Европе. Неужели, мол, ты не хочешь выпить кофе с круасcанами в какой-нибудь кафешке на Монмартре или прогуляться по побережью Италии, не оформляя для этого визу?!



Очень напоминает размышления некоторых «наших», которые говорят, что не надо нам было воевать с гитлеровцами – сдались бы, как большинство стран под фашистским игом и пили бы себе сейчас спокойно баварское пиво, закусывая сардельками с квашеной капустой. Только учитывая, что Гитлер планировал половину населения СССР уничтожить, а другую половину превратить в рабов, то в лучшем случае эти сторонники «мирного соглашения» с третьим Рейхом служили бы подавальщиками того самого пива. Если бы вообще… были.



Таким интересующимся и недоумевающим насчёт моей позиции сразу отвечаю – нет, не хочу я жить в Европе. Потому что за кофе с круассанами на Монмартре придётся заплатить непомерную цену. Я не хочу, чтобы мои деды и прадеды, воевавшие в Великую Отечественную войну, переворачивались в могилах, слушая, как я согласно уже устоявшемуся на Западе мнению, рассказываю о том, что войну выиграли США. Как не хочу, чтобы и моих детей учили такому! Не хочу, чтобы они забыли, откуда они родом, забыли Александра Невского, Фёдора Ушакова, Михаила Кутузова, Петра I, Иосифа Сталина… Екатерину Великую, наконец – хоть она и была немкой по происхождению, но более преданных России императриц ещё поискать. Это, кстати, лишний раз демонстрирует, что русским может чувствовать себя человек с любыми этническими корнями.



Не хочу, чтобы в случае военных действий мою страну представляли такие люди, как украинские, прости Господи, переговорщики. Которым, судя по их виду, вообще по фигу, что там и как дальше произойдёт. Перед ними поставлена задача быть неприступными как скала. Попробуй, улыбнись чуть шире или развесь уши чуть больше, когда тебе пытаются вбить в мозги доводы разума. Один переговорщик, видать, как-то не так всё-таки улыбнулся… Свои же убили, как предателя.



Не хочу «дружить» против кого-то, кто захотел мыслить самостоятельно. Не хочу охоты на ведьм, которая, как показывает сегодняшняя ситуация, до сих пор происходит в Европе. Я не хочу, наконец, чтобы меня посадили. К примеру, за то, что накостыляла одному из сыновей, припёршему в дом «жену» Эдика, и пообещала завязать узлом и сыну, и Эдику всё то, чем они дружить собираются.



Но как же, спрашивают меня, ты собираешься жить в стране, где каждый день закрываются всё новые и новые магазины. H&M, Bershka, Stradivarius, Cartier, Prada, Gucci, Lego… Ну, в общем, много чего. Боже, как же мне реагировать на всё это? Наверное, только и остаётся рыдать от бессилия и ярости. Как многие любители шопинга в соцсетях, которые на полном серьёзе спрашивают сегодня друг у друга в чатах, как же теперь им жить. Мне лично от этого ни холодно, ни жарко. Более того, я, если честно, ни в одном из вышеперечисленных магазинов ни разу и не была. Потому что, к примеру, конструкторы Lego мне и так не по карману, поэтому покупала более дешёвые, и, кстати, неплохие китайские аналоги. Ну а уж если я решу приобрести какую-нибудь рваную майку (с дырками не от старости, а модно потому что) в каком-нибудь Prada или Gucci, то нам с семьёй придётся потом месяца три без мяса сидеть.



Потому что мы, например, живём от зарплаты до зарплаты с нашими одним кровным и четырьмя приёмными детьми. Учитывая, что работаем с мужем как проклятые, да ещё и получаем какие-никакие, а выплаты от государства. Тем не менее я никогда не разрешу своим детям участвовать в митингах, которые устраивают якобы пацифисты. На самом деле выступающие вот за те самые Stradivarius, Cartier, Prada… Ну и, конечно, Apple – вот за него некоторые россияне, как мне кажется, душу дьяволу готовы продать… Порой смотришь – мама ходит в одной и той же куртке уже почитай десять лет, сапоги чиненные-перечиненные, зато у любимого чада – айфон нового поколения. Смотреть противно, если честно… Хотя… Вру! Одна вещица от Cartier у меня всё-таки есть. Как-то, писала о лошадиных скачках у нас в Воронежской области. Случайно попала в тусовку чиновников. Прочитала собравшимся в виде тостов пару стихотворений, и один из членов Совета Федерации, который там присутствовал за неимением цветов, снял с себя очки Cartier и водрузил их на меня. До сих пор дома лежат.



Но отвлеклась. На самом деле стыдно, когда многодетные семьи, которые, между прочим, являются богатством нашей страны, влачат жалкое существование. А чиновники вместо того, чтобы помогать, могут и припечатать – вы их не для нас рожали, понимали, на что шли. Сколько уже таких высказываний было от зажравшихся вершителей судеб!?



Стыдно, когда приёмные семьи, выполняющие важную социальную функцию, находятся на грани нищеты – поверьте, богатые семьи, как правило, не берут на воспитание детей, хотя многие из них и могли бы вырастить целый полк. Это делают в основном семьи с небольшим достатком. Не потому, что выплаты от государства замещающим семьям такие уж большие – на самом деле они не покрывают даже половины расходов на детей, а просто потому, что хотят, чтобы брошенные родными родителями ребятишки росли в семье. И у каждого на это свои причины. Мы с мужем, к примеру, шесть лет назад решились на такой шаг после потери дочери ещё на стадии беременности. Подумали – мы горюем о том, кого уже не вернуть, а в это время, возможно, есть дети, которые отчаянно нуждаются в семье, в нас. Так и случилось.



Стыдно видеть, к примеру, и то, как какая-нибудь бабушка ковыряется в помойке или считает копейки в магазине, чтобы заплатить за хлеб и полкилограмма картошки. За хлеб! Ребята, вдумайтесь: за хлеб!!! Иногда с мужем пытаемся помочь и купить что-нибудь такой бабуле. Не поверите – ей стыдно! Стыдно, представляете!? За то, что она вынуждена что-то брать у чужих людей. Вот и сидят они по норам, такие бабули и дедули. И тихо умирают. Порой и от голода, да. И это в самой богатой стране – ну назовите мне кто-нибудь полезные ископаемые, которых нет в недрах на территории России?



Кто-то может возразить мне, что, мол, пенсия сейчас у многих стариков немаленькая. У некоторых категорий – да, согласна. Ну, слава Богу, хотя бы победителей той страшной войны 40-х годов государство сумело обеспечить достойной пенсией. И очень хорошо, что сейчас дети, внуки и правнуки буквально дрожат над ветеранами, потому, что тем много не надо – лишь бы заботились и любили, и они со своей пенсии ещё и помогают родным.



Я сейчас приводила в пример других стариков. Тех, которым сегодня по 65-75 лет. В основном одиноких. Тут картина у многих очень похожа. Они работали. Много и тяжело. Но… А, впрочем, давайте расскажу на конкретном примере моей мамы. Я не помню ни дня, когда она не работала. Последние лет тридцать в российской торговле. А что там у нас происходило, помните?! Предприниматели рисовали на бумаге минимальные зарплаты, с которых платили соответствующие налоги. И попробуй, возмутись – мигом отправят восвояси. А у тебя двое детей, которых надо кормить, растить и образовывать… Итог – пенсия в районе десяти тысяч рублей. А сколько у нас таких пенсионеров, а?! Скажете, что сама виновата и нужно было искать, где будут платить «в белую»?! Тогда вот вам ещё пример. Вторая жена моего папы. Высококлассный специалист, замечательный врач. Работала в крутой клинике в Москве начальником отделения, ездила с лекциями даже в США... Зарплата была вполне неплохая и вся – белее некуда. Вышла на пенсию. Она, эта пенсия, сильно не дотягивает даже до двадцати тысяч… И что? Верить после этого социальной рекламе о том, что нельзя работать в компании, где платят зарплату «в конвертах»? Тут невольно вспомнишь пословицу – что совой о пень, что пнём по сове…



Но всё-таки сегодня мы с Вами, Владимир Владимирович! Мы, простые люди. Те самые многодетные семьи, старики, ветераны. Патриоты, как бы это понятие не пытались испоганить ваши приближённые. Вместе мы потому, что любим страну, какой бы неласковой она порой с нами ни была. Любим наших детей, нашу необыкновенную природу, подобной которой во всём свете не сыщешь. Дорожим могилами наших предков и чтим их память.



Мы с Вами. В отличие от олигархов. Которые, чего уж греха таить, готовы, образно выражаясь, нож в спину всадить – лишь бы не лишили их привычного образа жизни. Они не любят и Россию. Они радеют только за свой карман. И да, как только закончится военная спецоперация на Украине против нацистов, Вам, судя по всему, предстоит ещё более тяжёлая борьба. Со всей той нечистью, которой сейчас отданы на откуп образование, медицина, финансы, да много чего ещё... Очень хочется верить в то, что Вы уже поняли это. И вот в этой борьбе мы, простые люди, тем более будем помогать. Повторюсь – с Вами только мы. Кредит доверия, который Вам сегодня выдали простые люди, бесценен. И я надеюсь, Вы это понимаете.



А закончить я хочу словами Владимира Высоцкого. Когда западные журналисты спросили о его отношении к власти в СССР, он ответил: «У меня есть претензии к властям моей страны, но решать их я буду не с вами…»

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