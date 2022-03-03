Дневник чайника: о санкциях, трагических и не очень

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 марта 2022, 18:47 Елена Головань, корреспондент

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Слово «санкции» сегодня слышится бесконечно. По телевизору и радио, на остановках и в школах, в больницах и магазинах. Внесу в очередной раз и я свою лепту. На мой чайниковский взгляд, большинство из них, если присмотреться, нам, россиянам, принесут только пользу. Более того, я бы на месте нашего президента, ещё бы как минимум парочку добавила. Пусть выступит с каким-нибудь официальным заявлением типа «только не бросайте нас в терновый куст». А те, которые противники, радостно и с усердием ровно это самое и сделают. В общем, и смех, и грех с этими санкциями.

Нас тут на днях постигла страшная кара. В Воронеже отменили показ фильмов про Бэтмена и кого-то там ещё. Думаю, и в кинотеатрах других областей такая же петрушка. Не знаю, кто как, а лично я очень даже не против. Во-первых, потому что все эти сказки про супергероев надоели до икоты. Они, эти герои, в каждой серии объединяются против какого-нибудь вселенского злодея, которым зачастую становится их же коллега, вдруг запутавшийся в добре и зле на почве своего супервеличия. Из «шедевра» в «шедевр» на одну и ту же тему эти вновь оказавшиеся разобщёнными суперпупергерои то тумаками, то печеньками уговаривают друг друга работать вместе. Вроде получается. И кто огнём, кто мечом, а кто сверхзвуковым пуком добиваются того, что либо в мире становится на одного супергероя меньше, либо потерявший ориентир выскочка вновь становится смирным, как овечка с бантиком. И так до бесконечности. Ну, ни дать ни взять, блок НАТО, которому для успешного существования надо обязательно против кого-нибудь дружить, периодически возвращая заблудшие души вероотступников в своё, натовское стойло. Так нам про него и новостей из «ящика» хватает.

Во-вторых, вместо того, чтобы закупать права на показ этой низкопробной чепухи, можно сэкономленные деньги направить на создание собственных фильмов – пусть отечественные режиссёры снимают. Только держите, пожалуйста, Бондарчука подальше от военно-патриотической тематики, чтобы чего-нибудь подобного «Сталинграду» не наснимал. Ни в коем случае не призываю совсем отлучить его от бюджетных денег – режиссёр он талантливый. Можно, кстати, озадачить его темой о том, что в России победили коррупцию – фантастика у него потрясающе получается.

Что же касается сказочных боевиков вроде того же «Бэтмена», так и тут мы можем что-нибудь придумать, дабы российскую публику, привыкшую к подобному, не постигла ломка.

Вот, к примеру, как вам такой сюжет? Алёша Попович вошел в коалицию с Бабой Ягой на почве того, что Добрыня Никитич оказался иностранным шпионом – ой, простите, агентом. Вместе они пытаются убедить Змея Горыныча, чтобы тот подключился к их священной борьбе против предателя. Однако трёхголовая змеюка пока сохраняет нейтралитет, потому что недавно похищенная им принцесса, чтобы избежать участи стать обедом сказочного пресмыкающегося, раскрыла ему страшный секрет. О том, что, дескать, вражеским агентом является как раз Алёша Попович. А стрелки на Добрыню переводит, во-первых, чтобы было на кого их перевести, а во-вторых, потому что Никитич в прошлом году его, Алёшу, поймал на участии в непотребстве с Белоснежкой и её гномами. Те на самом деле оказались прибывшими из-за границы внешними наблюдателями, следящими за чистотой выборов царя Гороха. Ну и надавал Добрыня пенделей и наблюдателям, и Алёше, дабы друг закадычный в бездну разврата не скатился. А тот обиду и затаил…

А потом, уже ближе к развязке, у Ильи Муромца, сидящего всё это время на печи и глядящего в блюдечко с волшебным яблочком, заканчивается попкорн и кока-кола. И терпение, потому как эфир блюдечка достал до печёнок. В общем, встаёт он со своей печи, выпивает стакан водки, закусывает хрустящим солёным огурчиком, занюхивает рукавом рубахи и со словами «достали на…» даёт всем вышеперечисленным… ну, короче, не пряников. Тут главное побольше экшена, экшна… слово какое-то заковыристое… в общем, суеты и движухи побольше. Добавить ещё бестолковых диалогов с шутками ниже пояса, приплести какую-нибудь любовную линию (желательно, чтобы потерявшие от чувств друг к другу головы были из социально разных слоёв) – и всё, шедевр готов.

Ну что, вроде неплохой сюжетец получился. На злобу дня, так сказать. Ну, естественно, для тех, кто умеет читать между строк. И не мудрено – когда-то я неплохо ваяла сценарии для школьных утренников.

Перейдём от культуры к спорту. Сегодня смотрела по телевизору репортаж о том, как импортные легионеры массово и стремительно покидают российские футбольные команды. Ничего, кроме позитива, в этом не вижу. Может, это подвигнет, наконец-то, наших великих начальствующих в футболе, да и не только в нём, обратить внимание на подрастающее поколение. Мне рассказывали, что в Советском Союзе тренеры даже по дворам ходили, чтобы отыскивать талантливых ребят. А сегодня зажрались – дальше некуда. В некоторых юношеских клубах руководители, получающие из бюджетов зарплату, и между прочим, нехилую, берут дополнительно деньги только за то, чтобы просмотреть ребят, которых туда привели родители. И мы при этом хотим, чтобы наши футболисты били не по воробьям, а по воротам противника? Конечно, куда проще выклянчить у главы региона или у спонсоров денег и нанять кого-нибудь готового из-за границы, нежели воспитывать своих пацанов. Нет, милые, хватит!

Ах да, ещё… Создатели компьютерных игр – не помню, как они называются, то ли спортивные симуляторы, то ли стимуляторы, теперь будут убирать из списка команд российских игроков. Страсти-то какие! Кстати, у меня идея – отдам бесплатно. Можно, к примеру, в играх типа «Зумы» или ей подобных – ну, там где всякие цветные шарики нужно объединять, исключить белые, синие и красные цвета. Оставить только голубые и жёлтые. Чтобы не приведи Господи, не подумали, что игра «топит» за Россию. Кстати, под это дело можно и бабок срубить. Прийти к руководству, показать свои натруженные руки и поцыганить награждение – мол, вот, все пальцы себе до крови стёр, выковыривая «крамольности» из программы.

Что там ещё? «Импортные» звёзды, ну и в частности, украинские, перестанут к нам приезжать, а их песни не будут крутить на нашем радио? И слава Богу! У нас и своих звездей достаточно. Честно говоря, их и различать-то стало трудно. Разве что по трусам – у кого в перьях, у кого в стразах, а у иных и в бриллиантах – наверное, в зависимости от успешности. А во внешности никаких различий – одинаково увеличенные грудь и губы, даже у мужиков, да такие, что красные надутые попы павианов зеленеют от зависти. Что же касается голосов, то у меня лично от сегодняшней ноющей манеры петь зубы ломить начинает. Это мода сегодня такая – чего напрягаться-то, горло драть, в то время как и нытьё «пипл схавает». Недавно слушала песню одной мадам. Не знаю, как зовут, сколько лет – говорю же – не различаю я их, хоть ты тресни. Судя по всему, лет совсем немного. И вот в эти свои немного она уже так устала от жизни, что даже эмоции привнести в песню лень. Поёт про то, что она страшно там кого-то любит, прямо до смерти, до дрожи в коленках – умру за тебя, и всё такое. А в голосе такая усталость, как будто по велению мамы она в одиночку восемь соток картошки выкопала. Так что будь моя воля, я бы ещё и выступления как минимум половины наших звездей и звездунов запретила. От них и так-то нормальных людей подташнивает, а уж когда слышишь, какую они чушь несут по поводу России и россиян сегодня, пытаясь спасти свою недвижимость и право шопиться за рубежом!

Так… переходим к более серьёзным вещам. Более всего мне лично нравятся санкции против наших толстосумов, которым перекрывают кислород за рубежом, блокируя счета и отбирая недвижимость. Они, конечно, всеми силами пытаются доказать свою преданность той же Европе, ругая «рашку» на чём свет стоит, только их преданность там на фиг не кому не сдалась – их имущество они и без неё и с ней вполне успешно национализируют.

А я бы, кстати, на месте Путина… Нет, ну а что, говорят же, что лучше всего знают как управлять государством водители и домохозяйки. Так почему бы и мне, многодетной мамаше, свои пять копеек не вставить и не дать совет президенту. Так вот, я на месте Путина просто руки бы потирала от радости, гладя на растерянных толстосумов (многие из которых в поте лица трудятся на чиновничьей ниве), у которых и здесь, в России, помимо заграницы, денег полным-полно. Я бы вызывала их по одному и, поглаживая папку с компроматом, который, я уверена, есть на каждого, ласково бы так, по-отечески, говорила: «А продай-ка ты, Иван Иваныч, хотя бы одну свою яхту из пяти. Да и пятнадцати замков многовато для тебя. А продав, верни-ка ты хоть часть разворованных денег в бюджет, дабы простым людям, которых ты уже в открытую нежно именуешь быдлом, полегче жилось».

И отдадут, куда им будет деваться с подводной лодки-то?! И перестанут кормить кошку «голубых» кровей чёрной икрой. И даже снимут с этой кошки ошейники от какого-нибудь Гуччи – авось кошачий кавалер для продолжения рода на неё итак залезет. И унитазы, может, заменят с золотых на простые, фаянсовые. Кстати, для здоровья полезнее будет, а то кристаллами Сваровски можно и задницу невзначай повредить.

А можно ещё завязать с «золотыми парашютами», да и вообще ограничить в непомерных зарплатах руководителей госкорпораций. Честно говоря, я, как и многие россияне, совершенно не понимаю, за что вообще им платят такие деньжищи. Может, чтобы их за бугор не переманили? Всё, теперь «бугор» закрыт. Точно не переманят. Так что можно и поумерить аппетиты. Да, конечно, президент обещал. Как изменить принципу «пацан сказал – пацан сделал»? Но тут всё тоже просто – эх, жаль, что до конфликта Путин не успел у Зеленского пару уроков актёрского мастерства взять – приходит к тебе руководитель госкорпорации, протягивает руку, а ты ему, тайком утирая скупую мужскую слезу: «Прости, Василь Василич, последние пару тысяч на патроны потратил». И протягиваешь ему дрожащей рукой платёжку с доказательствами.

Кстати, что касается актёрского мастерства, то как и со сценариями, и тут могу подсобить. В начале 2000-х доводилось работать актрисой в кукольном театре. Режиссёр говорил, что получается не просто хорошо, а очень даже…

Ну а если серьёзно, то, как бы ни было тяжело, мы, простые люди, справимся с санкциями. И не с таким справлялись! А что касается нашего руководства… Надеюсь, что оно в этой ситуации сделает определённые выводы – ведь сейчас всё окружение президента, как на ладони – сразу видно, кто друг, а кто враг и предатель.

P.S. Кстати, о котиках – наши милахи тоже попали под санкции. С 1 марта ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в любой родословной книге Международной федерации кошек за пределами России, независимо от того, какая организация выдала её родословную. Ну всё, приплыли, теперь только топить…

Ситуация на Украине: взгляд чайника

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