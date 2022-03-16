Грозит ли нам голод: взгляд чайника

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 марта 2022, 17:02 Елена Головань, корреспондент

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Я уже не раз писала о санкциях. Многие из них я лично, например, приветствую. А кое-какие вызывают серьёзные опасения. Особенно мне, как «чайнику», непонятна просто-таки эйфория некоторых граждан на тему того, что Европе и Америке теперь грозит голод, потому как они сами себе в суп плюнули. А мы, мол, такие сейчас махом найдём другие рынки сбыта, а то, что поставлялось нам в страну, быстренько импортозаместим. У меня это всё-таки вызывает определённый скепсис. Объясню почему.



Сейчас даже не буду трогать природные ресурсы – всем и так понятно, что по большей части наша экономика завязана на сбыт газа и нефти. Здесь как раз, покупатели, думаю, найдутся. Плюс подорожание так или иначе хотя бы частично компенсирует уменьшающиеся объемы экспорта.



Не буду рассказывать и про импортозамещение – курс на него взяли уже давно, но результаты пока плачевны. И думаю, не ошибусь, если скажу, что во многом тут виновата всеобъемлющая коррупция. Потому как тем самым импортозаместителям остаются из выделяемых из бюджета денег крохи, и попробуй на них хоть что-нибудь замести. Ведь сколько уже идёт это замещение, а пока ни в промышленности, ни в станкостроении, ни в самолёто- и автомашиностоении – да в какую отрасль ни плюнь, а существенных сдвигов нет. В лучшем случае начали собирать что-то на территории России, но опять же, с помощью импортных комплектующих.



Я сегодня о более насущном. О продовольствии. Радостные вопли о том, что Россия один из крупнейших эскпортёров зерна и минеральных удобрений, меня не вдохновляют ни капельки. Начну с последнего, то бишь, с удобрений.



Очевидная нацеленность производящих их компаний на экспорт играет с нами плохую шутку. Конечно, за границу продавать выгоднее, особенно с учётом всевозможных схем, помогающих уйти от налогов. На внутренний рынок удобрений идёт мало: сколько точно не скажу, но лет пять назад, когда писала об этой теме, цифры колебались в районе 20%. Не думаю, что с той поры ситуация сильно изменилась. Российскому аграрию покупать наши же, российские удобрения, не по карману, он последнюю фигу с маслом доедает.



Я сейчас не имею в виду крупные агрохолдинги – эти, как правило, неплохо субсидируются и являются образцово-показательной площадкой для составления отчётов в Минсельхоз. Ну и в случае приезда в регион кого-нибудь из кремлёвских есть что показать в аграрной отрасли. Мелким же аграриям, в том числе и фермерам, удобрения становятся всё менее доступными. В итоге получается, что в среднем в России удобрений на гектар вносится как минимум вдвое меньше положенного. А если добавить к этому несоблюдение севооборота, то картина и вовсе безрадостной получается. Потому что аграрии всё больше отдают предпочтение тому же «коммерческому» подсолнечнику, который сильнее всего истощает землю. Как говорит Владимир Шевченко, воронежский учёный, «мы берём дары от земли двумя ладонями, а возвращаем в лучшем случае одной».



Что касается зерна – да, Россия является одним из крупнейших его экспортёров. Ну тут, если честно, тоже хвалиться нечем. Потому что было бы куда лучше, если бы мы озадачивались не экспортом в этой отрасли, а запускали более глубокую переработку, в том числе в животноводстве. Это и дополнительные производства, и рабочие места, и прочее, прочее… Я уже не говорю о том, что село, где есть только растениеводство без животноводства либо же в качестве альтернативы переработки, обеспечивающих круглогодичную занятость селян, приказывает долго жить. Сколько населённых пунктов исчезло с карты России за последние 30 лет? Больше 25 тысяч, если я не ошибаюсь.

Сейчас экспорт зерна временно запретили. К счастью. Но, думаю, ненадолго. Когда разрешат – мы, конечно, сможем найти покупателей зерна – в этом я не сомневаюсь. Те же Китай и Индия вынуждены кормить своё почти трёхмиллиардное население, а потому, скорее всего, скупят нашу пшеницу, и даже с большой радостью. Но внутренние проблемы наших аграриев так и останутся нерешёнными, а сёла так и продолжат умирать.

Кстати, на экспорт мы отправляем продовольственное зерно третьего и четвёртого класса – заграничных потребителей не обманешь, а значит, на собственные мукомольные комбинаты отправляем зачастую фураж. Вы, уважаемые читатели, замечали, насколько за последнее время ухудшилось качество хлеба?!



Опять же, зерно, прежде чем продать, ещё надо вырастить. Теоретически это звучит просто – ну казалось бы, сей весной да собирай по осени. Только и тут свои подводные камни, с которыми наши аграрии уже начинают сталкиваться. Посевная не за горами. Повезло тому, кто ещё с осени озаботился закупкой семян. А у тех, кто отложил это на весну, всё очень безрадостно. Потому что львиная доля семян – импорт. Особенно сложная ситуация по кукурузе и подсолнечнику (около половины) и по сахарной свёкле (больше 80%). Хуже дело обстоит только с семенами овощных культур – их нет вообще.



Мы так долго и упорно разваливали селекционную работу в России, что это вполне успешно получилось. Есть ещё, конечно, институты, которые пока кое-как остаются на плаву, но это капля в море. Да и работают там, в основном, кадры ещё с советских времён. Практически за идею, потому что финансировать науку у нас в стране как-то не модно. Разве что в Сколково, но их проблемы аграриев как-то, видать, мало волнуют. Вот и остаются «мамонты» от науки на местах исключительно из-за преданности этой самой науке.



Если же брать импортных производителей семян, то они априори в выигрыше. Сегодня позвонила Владимиру Шевченко, которого я уже упоминала. Владимир Ефимович рассказал мне, что та же швейцарская «Сингента» тратит на селекционную работу один миллиард долларов в день (!). Это совершенно несопоставимо с тем финансированием, которое могут себе позволить наши селекционеры. А вливания тут нужны серьёзные. Ну как, скажите, можно построить огромный замок с помощью набора кирпичей кума Тыквы из сказки «Чипполино»?!



С техникой та же петрушка. Многие аграрии перешли на импортную, которую, кстати, надо обслуживать и чинить. А где брать комплектующие в сложившейся ситуации? Понятное дело, что дельцы, в том числе и западные, найдут ходы и выходы, и всё нужное поступит на российский рынок. Вспомните, как в рамках предыдущих санкций, к примеру, польские яблоки всё так же продолжали поступать к нам на прилавки. Под видом белорусских. Так что детали поставят, уверена. Только втридорога. Впрочем, Россия сильна ещё и кулибиными – чего-нибудь куда-нибудь приколхозят, и те же «Джон Диры» ещё побороздят наши поля. Помню, как-то была на одном элеваторе – да, кстати, во многих из них тоже стоит импортное оборудование. Директор рассказывал мне, что когда сломалась какая-то деталька, которая должна очищать ленту от зерновой пыли, производитель оборудования выкатил им счёт в 150 тысяч рублей. Дорого. Напрягли мозги. Купили в магазине бытовых товаров цветную метёлку для вытирания пыли за 50 рублей. Прилепили. Работает, как миленькая, – производители только ахнули от изумления. Но это по мелочам. А если дело коснётся серьёзной поломки?!



Ситуация в животноводстве тоже оставляет желать лучшего. Да, в последнее время мы более-менее нарастили поголовье, наладили производство мяса, молока, птицы, яиц. Но при этом мы, опять же, по большей части делали ставку на импорт. Абердин-ангусы, шероле, герефорды, лимузины, чёрно-пестрые голштино-фризы стали в стойла рядом с привычными нам симменталами и красно-пёстрыми голштинами. Ни в коем случае не говорю, что это плохо. Только корова по молоку будет «работать» несколько лет. А дальше что? А если поставку скота ограничат очередными санкциями? И не только непосредственно животных, но и, к примеру, семени? Потому что его мы тоже закупаем. И не потому, что «приёмщики» семени у импортных быков-производителей симпатичнее. А из-за практически угробленной, как и в случае с семеневодством, селекционной работы. Здесь тоже пока что остались, к счастью, энтузиасты. Но кому они будут передавать свои наработки, свой опыт – молодёжь-то взрастить надо, да и не слишком охотно идёт она в эту отрасль.



Но по коровам это ещё что… Намного хуже ситуация с птицей. Потому что коровий век всё же куда дольше птичьего. А на наших птицефабриках практически полностью используются импортные яйца, по крайней мере, для маточного поголовья. Вы когда-нибудь видели бройлерную «маму»? Мне доводилось. Ну это, такой, знаете, компактный слонёнок килограммов на десять весом. Вот их у нас не выводят. Закупают яйца и выращивают этих мамок. А те уже в свою очередь откладывают яйца (слава богу, уже здесь, на местных птицефабриках, и то не уверена, что на всех) и из них потом растят привычных нам кур. Которых потом отправляют на убойный цех, оборудование на котором – догадайтесь с трёх раз – правильно, импортное!



А как заместить импортную составляющую в фармацевтике? В различных добавках и премиксах? В установках климат-контроля со всевозможными датчиками, отслеживающими уровень влажности, температуры, аммиака и прочего, прочего… Да в банальной упаковке, наконец?



Но если производство той же упаковки можно наладить сравнительно быстро, то с селекцией всё очень сложно – её придётся поднимать практически из руин. И это делается не за год и не за два. А может и не за десять…



И этим нужно заниматься. Не разговорами по поводу импортозамещения, а реальными производствами, поддержкой отечественных аграриев, машиностроителей, селекционеров. Потому что иначе наша продовольственная безопасность оказывается под серьёзной угрозой. И голод, соответственно, грозит не столько Западу, сколько нам.



Спросите, откуда взять деньги? Да их в России полно. Первые шаги, к счастью, в этом вопросе уже сделаны. Собираются – как это там называется? – что-то вроде национализировать нечестно нажитые доходы. И в скором времени, скорее всего, нам стоит ждать сакральных жертв – силовики вкупе с налоговиками усердно будут ловить зажравшихся и зарвавшихся коррупционеров с обязательным показом результатов ловли по телевизору. Но здесь, как мне кажется, нужна не образцово-показательная, а планомерная работа. С каждым. Благо, Мишустин у нас большой специалист в вопросе подсвечивания скрытых финансов.

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