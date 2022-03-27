Итальянцу заблокировали банковские счета за то, что жена русская

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 марта 2022, 15:20 Константин Куликов,

Ущемление прав русских людей по признаку национальности наблюдается по всему миру, масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать неохолокостом, когда все направлено на растаптывание культуры и человека, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Страны рвут культурные связи и даже отказываются от величайших представителей мировой культуры, таких как Гергиев, Нетребко; отвратительное изгнание наших паралимпийцев, людей особой силы духа; русским детям за границей не дают учиться, отчисляют из университетов студентов; русским запрещают посещать рестораны, отказывают в медицинской помощи».

Житель Италии заявил, что ему заблокировали счета из-за жены-россиянки.

В Италии супружеской паре закрыли доступ к банковским счетам, из-за российского происхождения жены. Об этом рассказал ее супруг, негативно оценив антироссийскую позицию в Италии. Мужчина отметил, что никто не может чувствовать себя в безопасности в стране, где ущемляют людей, руководствуясь лишь их национальностью.

«Мне и моей русской жене заблокировали счёт без предупреждения, только потому что моя жена — русская. В Италии так много говорят о свободе, о демократии, о мире, отправляя при этом оружие на Украину, вооружая Украину. При этом все убеждают, что нужен мир. У меня дрожит голос, потому что я очень взволнован. Потому что невозможно в стране, в которой так много говорят о свободе, блокировать счёт человеку, только потому что он русский».

По некоторым данным россиянка проживает в Италии около 7 лет, родила там дочь (получается итальянку) и у неё итальянская прописка. Русская жена - это настоящая причина блокировки, которую озвучил сотрудник банка.

Важно понимать, что указанное является нарушением прав человека и преступлением…

Всеобщая декларация прав человека (Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года).

Статья 1

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.

Международный пакт о гражданских и политических правах Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года.

Статья 26

Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту закона. В этом отношении всякого рода дискриминация должна быть запрещена законом, и закон должен гарантировать всем лицам равную и эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.

Конституция Италии осуждает все формы расизма. Дословно статья 3 итальянской Конституции гласит: «Все граждане имеют равное общественное достоинство и равны перед законом без различия пола, расы, языка, религии, политических убеждений, личного и социального положения». Под гражданами подразумеваются также иностранцы, которые находятся в Италии. Согласно статье 2 закона № 286 от 1998 года (DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286) «иностранцам, находящимся в Италии, государство гарантирует соблюдение основных прав человека, которые относятся к категории гражданских прав».

Итальянское правительство обращает внимание на дискриминацию, а потому вводит и законы (закон № 654 от 1975 года, закон № 198 от 2006 года и т.д.) и указы (указ № 215 от 2003 года, указ № 216 от 2003 года), которые касаются дискриминации.

Как распознать дискриминацию? Согласно статье 43 закона № 286 от 1998 года, итальянским законодательством, считается дискриминационным любое отношение к человеку, которое прямо или косвенно предполагает различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, происхождения. А в части 2 пункт «б», конкретно указано, что отказывая в продаже товара или услуге это дискриминация (любой, кто навязывает более невыгодные условия или отказывается от предоставления товаров или услуг, предлагаемых для общественности иностранцу только из-за его состояния иностранец или принадлежащий к определенной расе, религии, этнической принадлежности или национальности).

Фашизм снова поднял голову?

Вышеуказанный случай дискриминации, гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Один из видов дискриминации - расовый. Расовая дискриминация - это любая дискриминация в отношении любого лица по признаку цвета кожи, расового или этнического происхождения. А расовая дискриминация - это расизм. Расизм (общепринятое определение) - деление рас на «высшие» и «низшие». Расисты утверждают: «Люди только нашей расы полноценные, остальные - недочеловеки». Нацистская расовая политика (та самая, которую осуждают во всем цивилизованном мире) - политика расовой дискриминации и ксенофобии в нацистской Германии, основанной на идеологии национал-социализма, включая идеи превосходства «арийской расы» и её противоборства с «семитской расой», а также концепции расовой гигиены. В свою очередь расизм - официальная идеология фашизма.

Версии классического марксистского определения фашизма, данного в резолюции XIII пленума Исполкома Коминтерна и повторенного на VII Конгрессе Коминтерна Георгием Димитровым: «Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала… Фашизм – это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм – это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике – это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов».

Как известно, фашизм зародился именно в Италии. Итальянский фашизм — тоталитарная националистическая политика корпоративизма, проводившаяся Бенито Муссолини с 1921 до 1945 года.

Муссолини подчёркивал, что его расистские и антисемитские убеждения зародились ещё в 1920-х годах, то есть до того, как к Гитлеру пришла известность.

Муссолини издал ряд дискриминационных законов:

19 апреля 1937 — декрет о запрете смешения с эфиопами,

30 декабря 1937 — декрет о запрете смешения с арабами,

5 сентября 1938 был принят декрет об ограничении прав евреев.

17 ноября 1938 года был принят «Закон о защите расы», который запрещал смешанные браки итальянцев с «неарийцами», запрещал евреям заниматься преподавательской деятельностью и содержать «арийскую» прислугу, а также давал определения принадлежности к «еврейской расе».

После начала Итальянской кампании союзников в 1943 году Муссолини был арестован и затем Италия капитулировала. Однако германские войска оккупировали большую часть страны, где было создано марионеточное государство во главе с Муссолини. В 1945 году действиями движения Сопротивления (кульминационный момент — Апрельское восстание 1945), партизан в горах и англо-американских войск Италия была освобождена.

Важно отметить, что та самая Конституция Италии со статьёй 3, о запрете дискриминации (Все граждане имеют равное общественное достоинство и равны перед законом без различия пола, расы, языка, религии, политических убеждений, личного и социального положения), была принята после свержения режима Муссолини. Конституция Итальянской Республики была принята Учредительным собранием 22 декабря 1947 года. Необходимо знать свои права, пользоваться ими и отстаивать их, иначе дальше может быть только хуже…

Законодательство РФ, так же запрещает дискриминацию и является наказуемым деянием.

УК РФ Статья 136 Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Нарушение наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Кодекс об административных правонарушениях РФ Статья 5.62. Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле!

«Не бойтесь врагов — они могут только убить; не бойтесь друзей — они могут только предать; бойтесь людей равнодушных — именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете» Юлиус Фучик (чехословацкий журналист).

Ну что «сказать», дискриминация в «масочном режиме», затем с QR-кодами, теперь вот и с финансами. Дискриминация приобретает всё более явные черты, но пока большая часть общества к этому равнодушна. Большинству проще не замечать и думать, что его это не коснется, «ну ну»…



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