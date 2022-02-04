Парадокс современной России: чем хуже сегодня, тем лучше завтра. Часть первая

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 февраля 2022, 19:35 Август Котляр, Российский и американский журналист.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Председатель Совета безопасности России Николай Патрушев несколько раз за последние двадцать лет делал публичные анонсы своих идей в виде статей и интервью. Эти же идеи отразились в нескольких последовательно сменяющихся концепциях и стратегиях национальной безопасности. Среди конструкций из пожеланий и стремлений ко всему хорошему есть настоящая жемчужина - это идея о формировании системообразующего правящего слоя - нового дворянства. При кажущейся антидемократичности, это единственный способ обеспечить России устойчивость в поколениях - и политическую, и социальную, и экономическую.



Танцы на льду, хоккей на траве и секс без женщин.



Идёт перепрошивка мировой и российской экономики, всплески и протуберанцы которой мы наблюдаем в виде ковидной панистерии, стенаний о кризисе, неистовых попытках впихнуть невпихуемое в самые чувствительные места цивилизации европеоидов в виде насильственного уравнивания расовых меньшинств и сексуальных извращенцев с титульным гетеросексуальным большинством. В чём суть перепрошивки? Она состоит из нескольких компонентов, о которых мы поговорим ниже.

Предварительно нужно заметить, что у сложных, многослойных, многоуровневых проблем не бывает простых решений, если это не Гордиев узел. Сказать по правде, Александр Македонский не решил проблему распутывания Гордиева узла - он уничтожил проблему, а не решил её. Это как завершить шахматную партию опрокидыванием шахматной доски и битьем морды противнику, чтоб знал, гад, как и с кем выдрючиваться своим гроссмейстерством. Поменялась даже стратегия насилия как последнего аргумента в решении политических споров и конфликтов. Раньше была война как война, мужественные дядьки в красивой униформе убивали друг друга, а выжившие наслаждались обществом восторженных тётечек. Девизом войны было Veni.Vidi.Vici., что означало “Пришёл. Увидел. Победил.” А теперь какие-то гражданские укуренные раздолбаи с синими волосами и рваных портках, с пирсингом в носу и кольцами в ушах, татуированные с ног до головы, нажимают на кнопки и водят джойстиками, и по их команде целые рои беспилотников и роботов объединяются в кластеры, и разносят ракетами в клочья мужественных красавцев в униформе, и бронетехнику, и истребители пятого поколения. И девизом войны становится Perveni.Perturbi.Perverti., что в художественном переводе означает: налетели какие-то черти из ниоткуда, всё перевернули с ног на голову, всё испаскудили, всё поломали, всё изгадили, и свалили, всё бросив в таком извращённом негодном состоянии.

И в двух словах тут совокупность проблем не опишешь, и даже в двух предложениях. Социум, если его с чем-то и сравнивать, то со сложными гидродинамическими системами. На одном уровне стоит нагретая солнцем вода, по которой гуляет ветер и производит то рябь, то разгоняет сильную волну. На других, нижних уровнях, могут быть разнонаправленные и разнотемпературные течения, движущиеся с разной скоростью, как Гольфстрим и иже, потому что чем глубже, тем давление больше. А снизу, из-под дна, могут бить как холодные ключи, так и геотермальный кипяток напополам с жидкой лавой. Рельеф подводный - он тоже влияет на гидродинамику потоков. И если вода зацветает, если массово образуется тина, появляются водоросли и кораллы, то гидродинамические показатели меняются. При том, что в любых потоках молекулы воды движутся хаотически, но этот хаос упорядочен каким-то образом: потоки могут и не смешиваться - как Гольфстрим течет в виде подводной теплой реки и сохраняет температуру, не смешиваясь с окружающей средой.



Соответственно, решения у этой совокупности проблем тоже не могут быть одно- или двухсложными. Если не воспринимать решение социальных проблем как проблем, в том числе гидродинамических, то будет получаться как у British Petroleum, когда у них произошла утечка нефти из скважин на дне Мексиканского залива. Эти умники решили засыпать воду специальным химикатом, чтобы сырая нефть стала как бы сворачиваться. Нефть свернулась, но этот химикат, растворившись в воде, поменял ее плотность, и тем самым вызвал изменения во всей подводной гидродинамике, что привело к экологической катастрофе во всей акватории Мексиканского залива. Кто бы мог подумать, что растворяя хотя бы сахар в чае или соль в супчике, мы меняем свойства среды?

Большинство текстов на социальные темы, созданные литераторами в потугах продемонстрировать интеллектуальную мощь и проницательность, никак не могут помочь лицам, волнующимся о сохранности своих активов и статуса, составить прогноз и принять решение. А проблема в том, что без всех деталей и частей не собирается целое, которое бы тикало и показывало бы какие-нибудь значения, хотя бы время, условное такое время “Ч”, когда пора хватать чемоданы и чесать, пока не отчихвостили и не отчморили всех чёсом.



Поэтому компоненты, о которых мы говорили - это разные течения на разных глубинах, которые могут как унести, так и вынести. В местах их пересечений образуются вихри и водовороты разной степени силы, опасности или полезности. Но зная, что они есть, можно приспособиться и попользовать, или хотя бы не утонуть. Знания этих течений позволяют плыть не только безопасно, но и незатратно, с минимальными усилиями достигая точки назначения. Если она есть, конечно.



Компонент первый. Радикальная смена природы денег.



Изначальная природа денег не очень понятна. Общепризнанной теории денег не существует по сей день, самый толковый труд на эту тему был написан академиком Российской академии наук Йосифом Адольфовичем Трахтенбергом в начале XX века, который назывался “Очерк теории денег и денежного обращения”. Никто в России, похоже, не знает, что советское экономическое чудо - это воплощение идей Трахтенберга, потому что при советской власти этого гения не афишировали - мало того, что еврей, так еще и недорезанный бывший. Все хваленые экономисты сравнительной современности разбирались в деньгах так же, как молочные поросята в апельсинах. То есть принимали сложившуюся финансовую систему как данность, но пытались теоретизировать на эту тему, не выходя из хлева и строя умозрительные конструкции. Из личного опыта могу поделиться следующим: Джордж Акерлоф, лауреат медали памяти Нобеля по экономике и по совместительству муж тогдашней главы Федеральной резервной системы США и нынешней министерши финансов США Джанет Йеллен, получил свою премию за анализ рынков с несимметричной информацией вместе с двумя другими опытнейшими мыслителями-теоретиками. Внимательно изучив его статьи, где он излагает свои идеи на примере торговли подержанными автомобилями, я увидел, что дядечка настолько далек от экономических реалий, как милостивый государь от просто государя. Я много лет зарабатывал продажей авто в США себе на жизнь. Для нас, всех ребят-профессионалов, каждый день имевшими дело с живым рынком и его реалиями, было очевидно, что почтенный доцент несет не просто пургу, а чистую околесицу. Моя боязнь, что денежное обращение находится в не самых надежных руках, подтвердилась, когда я познакомился и пообщался с главой Федерального резервного банка Далласа доктором Робертом Капланом. Это тоже был академический теоретик, с легким косоглазием, никогда в жизни не сделавший ни копейки в реальном секторе. Каплан был университетским профессором, подторговывающим потихоньку на фондовом рынке. Все эти спинозы-экономиксисты под экономикой понимают прежде всего обращение ценных бумаг и их производных. Которые давно оторвались от реального промышленного и сельскохозяйственного производства, и обращаются на рынке по своим законам самоорганизации хаоса, на их котировки влияют не столько объективные факторы, сколько слухи, ожидания и прогнозы. В самом деле, если взять ту же компанию Tesla, создание которой ошибочно приписывают афроамериканцу (уроженцу ЮАР) Илону Маску. На самом деле Маск - лишь миноритарный акционер c менее 17 процентами акций и вынужден их понемногу продавать, чтоб оплатить налоги на прирост капитала. И какой продукт он продает? Электротележки китайского производства с аккумуляторами на элементах (типа батареек АА) Panasonic 18650, упакованные в дизайнерские кузова и начиненные дешевыми планшетами тоже китайского производства. Машин продается немного, около полумиллиона в год, качества они дрянного, но рыночная капитализация Tesla превысила триллион долларов, в то время как Ford Motor c 4,2 миллиона проданных в 2020 году автомобилей стоит около 100 миллиардов, а General Motors с 7 миллионами проданных автомобилей стоит около 150 миллиардов долларов. Где здесь логика? А её нет, и искать её не надо - это рыночная реалия, и всё тут.

Илон Маск

Так вот, о смене природы денег. Если ожидания и прогнозы могут расти в цене так, что Илон Маск, обаятельный говорун, начинает стоить 300 миллиардов долларов, то нельзя ли капитализировать человека как такового? Допустим, мы покупаем станок за 100 долларов, и после всех издержек в течение года он нам даёт пять процентов чистой прибыли в год. Через пять-десять лет станок надо менять на новый или серьёзно вкладываться в капитальный ремонт. А если дать человеку денег и втянуть его в необходимость выплачивать по 5 процентов в год? Срок службы у человека - лет 50, от 21 лет отроду до 72, когда в США пора на пенсию, но и тогда он вполне может брать кредиты на бытовую технику или новое авто. То есть человек в долгах - это самостоятельный финансовый актив, который приносит деньги, создавая дополнительную стоимость. Надо лишь поставить его в такие условия, чтобы не платить было невыгодно. И вот оно, рождение американской мечты - свой дом, бытовая техника, комфортабельная мебель, две машины, и, конечно же, образование для детей. Опаньки! Ловушка захлопнулась: ипотека на тридцать лет, машины надо менять каждые три года (всех убеждают в преимуществах лизинга на три года), а образование - это пожизненный долг на родителях и детях, не списывается ни при каких условиях, равно как и задолженность перед Налоговой службой США. Пока есть люди, и людей много и все больше, система работала и будет работать. Кому-то не верится, что за нежеланием строить стену для нелегальных иммигрантов может стоять что-то иное, а не человеколюбие и сострадание к обездоленным. Но вот ведь парадокс, с которым я столкнулся, продавая мобильные дома в США: для покупки дома-трейлера, который можно запросто уволочь и который стоит десятки тысяч долларов, не нужно никаких документов о легальном статусе пребывания в США - достаточно маленькой картонной карточки TAX ID - свидетельство о постановке на учет в IRS, Налоговой службе, которую может получить любой желающий платить налоги в Америке.

И с чего бы вдруг в обязанности Федеральной резервной системы США, эмитирующей деньги для страны и для всего мира, вошло бы вроде бы несвойственное её прямым задачам и функциям обязательство бороться с безработицей и поощрять стабильность цен вкупе с неменяющимися процентными ставками по долгосрочным кредитам? Этот функционал называется двойным стандартом ФРС. По идее, это не функция центрального банка. Но это только в том случае, если кредит как такой не рассматривается как основа денежного обращения и стабильности денежной единицы. Когда же вся экономика построена на долге как сущности любой экономической активности, и выплата процентов по долгу есть результат любой экономической активности, будь то создание новых заводов, гостиниц или покупка домашнего питомца в кредит, то многое странное и нелогичное сразу проясняется. Главное - обеспечить бесперебойное движение записей по счетам с нарастающими процентами.

Снова возвращаемся к смене природы денег. Вдруг оказалось, что бесперебойное движение условно-расчётных единиц, в которые превратились деньги окончательно, оторвавшись от любых стандартов и привязке к осязаемым предметам, стало возможным без банковско-кредитной системы. Если раньше только Федеральный резерв и банковская система обладала возможностью эмитировать деньги, то с развитием заказанных ими же финансово-технологических процедур оказалось, что математические алгоритмы в компьютерах не хуже справляются с функцией эмиссии новых условно-расчётных единиц. Первым родился биткойн, а теперь криптовалют сотни, и все они вполне обратимы в традиционные валюты. У ФРС осталась лишь печать наличности на Money Factory в городе Форт-Уорт в Техасе, которую я посетил в 2011 году, чтоб показать своим детям, где и как печатается самая нужная валюта мира, и мы с восторгом смотрели на паллеты со свеженапечатанными цветными стодолларовыми купюрами, которым предстояло войти в обращение только через пару лет.





Нет ли связи между вспыхнувшей глобальной истерией по поводу разновидности гриппа COVID-19, зверской активности меньшинств типа BLM, странными выборами президента Байдена, разрушением мировой логистики и сменой природы денег, про которую пока ничего нельзя сказать, кроме того, что финансовые власти США попытались эту стихию крипты обуздать и где-то даже возглавить, а Китай решил запретить под страхом смертной казни? Мы не знаем, можем только догадываться и предполагать, равно как и делать предположения о других вещах. Вроде возможных связей об извлечении живых штаммов испанки из могильника 1918 года Brevig Mission на Аляске в 1999 году, передаче образцов в Институт патологии Вооруженных сил США, последующим расформированием этого института в конце 2000-х, утратой всех концов, и вспышкой коронавируса так кстати, к моменту перевыборов Трампа на Байдена? Не подобная ли стратегия отвлечения внимания блистательно показана в фильме “Хвост виляет собакой”, когда накануне выборов президента США застукали на “неподобающем поведении” с тётенькой, и ушлые пиарщики запустили на телевидении фейковую войну, в которой Америка победила, а президент счастливо переизбрался? Мы не знаем, никто ж не отчитывается.





Мы можем только знать, что с 2018 года усилился контроль за движением денежных средств, это называется словом compliance - то есть “соответствие”, но чему это соответствует? Сверхбогатые люди и корпорации не платят налогов практически совсем, особенности поощрения инвестиций и создания рабочих мест позволяют списывать огромное число затрат на себестоимость и не иметь прибыли. Дональд Трамп, чье состояние оценивали во сколько-то там миллиардов долларов, платил в лучшие годы 750 долларов подоходного налога. Это стало известно только потому, что под него сильно копала левацко-либеральная пресса и кто-то совершил тяжкое уголовное преступление, слив не подлежащую разглашению информацию о налогоплательщике.



Когда выяснилось, что раскулачить крупные компании типа Apple, у которой на счетах было больше 200 миллиардов свободных долларов, невозможно, то пришлось печатать деньги (в электронном виде) и затыкать ими прорехи, возникшие от неумелого хозяйствования и непомерных военных расходов (в совокупности США расходуют на дела, связанные с войной и разведкой больше триллиона долларов в год). Параллельно с возникновением множества криптовалют появилась отрасль финтек, то есть финансовые технологии - под которыми понимают не обналичку, как в старые времена, а возможность оцифровать любую единицу стоимости, гонять цифровую деньгу по всему миру без барьеров и превращать в любую наличную фиатную валюту - сделали не таким уж важным банковское дело, платежные системы типа Visa, MasterCard и American Express, и даже сделали некритичной систему международных банковских платежей SWIFT. Современные платформы типа NXT позволяют на своей основе создавать расчётные центры всем желающим, равно как и эмитировать криптовалюту, которая будет - или не будет - обращаться в реальные деньги. Непонятно, от чего зависит успех и ценность той или иной криптовалюты, потому что их эмиссия строится на технологии блокчейн, то есть последовательном и навсегда сохраняющемся в памяти математическом алгоритме. При этом рожденная схожими алгоритмами крипта может быть столь же ценной, как американские доллары, либо же никчемной, как доллары Зимбабве до 2009 года (после их заменили на американский доллар без всяких выкрутас по курсу триллион зимбабвийских долларов за один американский).





И последний вопрос - кто же эти люди, международные банкиры, которые суть самое что ни на есть мировое ультраглобалистское зло, жадины-говядины, навязывающие всем содомию и мифы о глобальном потеплении, и почему их до сих пор не смело цифровой волной перемен? На самом деле, это очень сложный вопрос. Для дураков существуют мифы о Ротшильдах и Рокфеллерах. Видал я кой-кого из Ротшильдов, ни на что не годятся. А последний толковый из Рокфеллеров помер пару лет назад после шестой пересадки сердца в возрасте за сотню лет. На их потомстве природа не просто отдохнула - она как следует оттопталась. В реальности же существует несколько сетевых центров силы и влияния. Первый - это крупные финансовые агломерации типа The Vanguard Group, BlackRock, State Street и другие. Второй - это пара десятков крупных банков со всего мира, у которых есть статус Primary Dealer - статус первичного дилера Федерального Резерва США, через них впрыскивается долларовая масса в международные расчёты и кредит. Третий - это система финансовых учреждений вокруг Международного валютного фонда, Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, туда же можно, я думаю, отнести Банк международных расчётов в Базеле, и вообще всю мировую систему центральных банков и связанных с ними валютных бирж. Четвёртый - это старые финансовые семьи, типа Бэрингов или Флемингов, которые сильно потрепало и пошваркало об острые углы времени, денег у них не так уж чтоб много осталось, но их уважают и с ними разговаривают на всех уровнях. Пятый - это криминальные или полукриминальные банкиры, у которых есть как свои банки в интересных юрисдикциях, так и корсчета во вполне приличных банках в общеуважаемых юрисдикциях типа Кайманов, Лихтенштейна и даже Швейцарии. Одним из таких реальных персонажей был итальянец Личо Джелли, а художественным - бесподобный Тано Каридди из итальянского сериала “Спрут”.

Тино Каридди



Кто из них хороший, кто плохой - это невозможно определить, там такими лоховскими категориями не оперируют. Если им выгодно и перспективно - они будут хорошими, если опасно и рискованно - то плохими. Если Россия в чьём-то лице сможет с этими группами установить связи и быть им полезной, то России будет хорошо, особенно когда всем будет плохо, очень плохо и хуже некуда. А если ядро нового дворянства прощёлкает эту возможность, полагаясь, что кто-то сделает эту работу за него или будет ждать отмашки либо разрешения неизвестно от кого, то всё будет в России как всегда.



Продолжение следует...

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