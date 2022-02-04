Парадокс современной России: чем хуже сегодня, тем лучше завтра. Часть вторая

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4 февраля 2022, 19:46 Август Котляр, Российский и американский журналист.

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Компонент второй. Нет теперь ни войны, ни мира.



Воют ли США с Китаем? Формально - нет, очень даже торгуют, без китайских товаров населению США счастья нет. Но идеологически воют, и финансово тоже, несмотря на то, что Китай - крупнейший держатель американских долгов. Недавно была схватка за Гонконг, предстоит схватка за Тайвань. Все это похоже на навешивание тумаков Остапом Бендером Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову - со стороны казалось, что сын почтительно разговаривает с отцом, а на самом деле Ося коротко и резко бил Кису под дых за растраченные деньги. Воюет ли Россия с США? На словесной риторике идет война на полное и беспощадное истребление, уже только тараканы бегают по радиоактивному пеплу, а на самом деле вовсю идет торговля нефтью и металлом, и еще там по мелочи, и директор ЦРУ о чем-то шепчется с Председателем Совбеза и бывшим директором ФСБ Патрушевым в тихих московских кулуарах. Наверняка, и водочки выпито немало с взаимным уважением за здоровье, процветание и сотрудничество.





Российские танки стоят на запасном пути, неизвестно где, но где повсюду, а по железным дорогам курсируют замаскированные под продуктовые мехсекции пусковые установки с баллистическими ракетами. А смысл? В принципе, если суть любой войны - навязать свою волю противнику, то танки, ракеты, самолеты, корабли суть лишние в эпоху господства технологий и массового одурачивания всего населения мира, которое и до этого умом никогда не блистало. Алгоритмы социальных сетей и определенный сложносочиненный бот создаст каждому пользователю персональную картину мира, которая будет как полностью отвечать чаяниям пользователя, так и направлять его образ мыслей и поступков в нужное заказчику русло. Это все было опробовано в действии для победы Трампа в 2016 году на деньги Роберта Мерсье, при общественно-административной поддержке покойного Дэвида Коха и воплощено группой интеллектуалов под руководством одного хитроумного англичанина в виде уже ликвидированной технологической компании, тихо занимавшей один этаж в административном здании в городе Остине, столице штата Техас. Группа в сотню умников и технических спецов переиграла всю американскую политическую махину, топившую за Хиллари, включая почти все американские СМИ. При этом основным инструментом, который использовался для автомизированного управления общественным мнением, стал Facebook - за что и поплатился Марк Цукерберг, получивший серьезнейших трендюлей от высшего политического руководства Соединённых Штатов, которое слишком долго разбиралось в трёх соснах: победу Трампу обеспечили вовсе не русские хакеры и ольгинские тролли, а родненькие алгоритмы Фейсбука и Инстаграма, направленные собственными же специалистами против собственного политического истеблишмента за смешные суммы наличными.

Фото: одно из зданий Института патологии вооруженных сил США, расчитанное на попадание атомной бомбы



Что же касается непосредственно возможностей вооруженного насилия одного народа над другим, то по нынешним временам это более чем сомнительная затея. В ней нет никакого смысла. Скажем, вот возникла идея сетецентрических войн. Неизвестно, чей это был интеллектуальный приоритет - лично ли маршала Огаркова, выпускника торфяного рабфака, руководившего Генштабом ВС СССР на пике советского могущества в конце 1970-х годов, человека, возможно, по-крестьянски весьма толкового, либо кого-то из безвестных интеллектуалов, кто обмозговывал предотвращение ядерной зимы для всего человечества в недрах Советской армии. Правда, у этих безвестных умников были имена, но такие, что было бы лучше, чтоб их не было - одного звали Варшавский, другого Розенблюм. Идеи Варшавского, связанные с самоорганизацией и самоуправлением сложных систем, позже в упрощенном виде легли в концепцию NORD американского лётчика Джона Бойда, которого хитрые советские эмигранты из разогнанной квасными патриотами лаборатории Варшавского в середине 1970-х нашли в Америке и сделали рупором своих адаптированных под прямолинейное нелогарифмическое американское мышление идей современной войны - бедным советским изгоям надо было выживать как-то на чужбине, вот они и придумали, как продать свои соображения Пентагону, используя обаятельного паренька типа покойного сбитого лётчика и сенатора Джона Маккейна, только пофартовее и поумнее. В скобках заметим, что патриотизм в СССР одерживал победу над кибернетиками не только сомнительного этнического происхождения, но и над вполне титульными мыслителями типа Побиска Кузнецова и Виктора Глушкова.

Маршал Николай Огарков



Как мне рассказывал сам академик Никита Моисеев, именно в эти годы он и пришел к математической модели ядерной зимы с угрозой гибели вообще всего человечества в случае даже сравнительно небольшого ядерного конфликта. Американская концепция, разработанная адмиралами Гарсткой и Себровским, появилась в конце 1990-х годов. И вот спустя буквально десять лет, с развитием Интернета, возникновением смартфонов, кучей протоколов передачи данных, вооруженные интервенции стали терять смысл. Нечего отнимать и грабить, разве только развалять в хлам чужую страну и свалить восвояси, как это было сделано с Ираком, Ливией и Афганистаном. Но теперь и это не нужно - с помощью социальных сетей можно разнести вдребезги любую страну силами собственного населения, как это прошло в Египте и сопредельных странах под саркастическим названием “Арабская весна”, равно как и в некоторых государствах бывшего Советского Союза. С Лукашенкой номер пока не прошёл, не задался кровавый разгул свободы и демократии; время же работает против Батьки. Насколько незыблемыми казались позиции Елбасы Назарбаева, какой был мощный родоплеменной клан, сидевший во власти ещё со времен КПСС, и вот красавчик-дипломат Токаев, отполированный до блеска в советском МИДе, считавшийся мебелью при Нурсултане, переигрывает старого цековского волчару со всей его стаей - и где теперь Отец всех казахов? Если дадут умереть спокойно, то будем считать, что легко отделался за всё то добро, что причинил свой степной Родине. Но что интересно - как только в Казахстане началась буча, там тут же вырубили Интернет, ставший заменой ленинской “Искре” на современном этапе для всех борцов за свободу. Как мы помним, газета пролетариев - это не только коллективный пропагандист и агитатор, но и массовый организатор. Вместо “Искры” попросили зайти русскую десантуру, а потом тут же попросили её выйти. Одного дня знакомства с русскими диверсантами и спецназовцами оказалось достаточно, чтобы все угомонились.

Сетецентрическая война



Титан мысли Артур Себровски, умерший вице-адмиралом в отставке в 2005 году и несколько лет возглавлявший Управление трансформации сил Минобороны США, унес с собой идеи сетецентрических войн - от них открестились в 2009 году. На смену им пришла концепция Воздушно-морских операций, придуманная другим спинозой Нортоном Шварцем, дополненная концепцией A2AD, что запутывает потенциального противника, имея простое тавтологическое название “организация недопущения доступа”. Смысл концепции - налететь по-пиратски с воздуха, но с палуб морских судов. И при этом попасть на такой театр военных действий, куда потенциальный противник не хочет допустить. Возможно, где-то кому-то такая концепция покажется очень умной, но в случае гипотетического конфликта с Россией, не приведи Господи, такая стратегия не пройдёт, потому что Россия ведёт войны от обратного, позволяя полностью зайти на любой внутренний театр, желательно в лесисто-болотистую местность, а затем сами силы русской природы доделают своё дело - сначала распутица обрежет все коммуникации противника, оставив его без еды, топлива и боеприпасов, а сорокоградусные морозы довыморозят живую силу как клопов. Так было с поляками, Наполеоном, Гитлером - с любыми интервентами. В военном плане Россия принципиально неоккупируема и потому непобедима, даже монголы не смогли подмять её всю, Северо-Запад оставался свободным.



Суть современной военной стратегии - это поспособствовать тому, чтоб противник сам выстрелил себе в ногу. Если не нужна его территория, если его богатства - хлам, но он потенциально опасен, то надо сделать его глупым, охмурить, окутать обаянием, наобещать с три короба, а потом, когда он доверится, спровоцировать самострел. С Советским Союзом именно так и поступили - рассказали про общечеловеческие ценности, распалили воображение потребительским раем рыночной экономики, рассказали про величие и всеобщее уважение - и Советский Союз радостно удавился сам, будучи уверенным, что совершает нечто героическое и вливается в братскую семью цивилизованных народов.





Февраль 2022 года Россия, её соседи и мир встречают в радостном предвкушении братоубийственной войны с Украиной, что станет вишенкой на торте планетарного ковидного безумия и бездарности всех монетарных властей - от МФВ с ФРС до локальных своих филиалов типа Центробанка России. Проблема только одна - Украина может спутать все карты и выйти победителем, о чём Генштаб Красных рабоче-крестьянских генералов может не иметь никакого воображения, потому что их стратегическая мысль воплощена в одной лишь цитате из последнего номера журнала “Военная мысль” за январь 2022: “Главным содержанием войн будущего будет одновременное и согласованное воздействие на противника с земли, воздуха, из космоса и через космос, а также в информационном пространстве. Такая “многосферность” действий призвана обеспечить внезапность, дезориентировать обороняющуюся сторону”. Какая сильная, глубокая, и, главное, свежая военная мысль! Она высказана в коллективной статье трёх докторов военных наук “Проблематика развития оперативного искусства космических войск”. Другие военные мыслители из этого академического журнала пришли к умозаключению, что именно патриотизм есть духовная основа национальной безопасности России и приступили к разработке Духовной стратегии национальной безопасности. Столкновение Духовной стратегии с “Джавелинами”, “Стингерами”, “Херонами” и “Предаторами” вызывает неподдельный, хотя чисто гипотетический научный интерес; нельзя не отметить, что если, не дай Бог, у украинских военных найдётся несколько умных советников из числа израильской военщины, которые соединят беспилотную технику с умениями украинских геймеров, то этот полиморф сможет изрядно потрепать любую армию мира, даже турецкую, потому что она не вооружена духовными скрепами.



Компонент третий. Полный идейный разброд. И шатания.



С одной стороны, россияне гормональными приливами испытывают любовь к Родине, с другой - убеждены, что мы все граждане мира, у всех права и свободы, никого обижать нельзя, надо хотя бы на словах выказывать уважение к чужой культуре. Это вызывает лёгкую биполярочку - это как любить и хранить верность жене, и в то же время оказывать незамедлительные знаки внимания любой проходящей юбке. С одной стороны - мы нуждаемся в мигрантах, работать некому (да и не особо хочется), с другой - понаехали тут! С одной стороны - Америка враг, с другой стороны - Билли Айлиш и Леонардо Ди Каприо любим больше, чем Клаву Коку и Костю Хабенского. С одной стороны, Россия - созидатель и носитель великой культуры, которой восхищаются и завидуют все джунгли, с другой стороны, нет ни одного живого русского актера, режиссера, композитора, художника, ученого, писателя, который входил бы в топ-10, топ-20, или хотя бы в топ-50 мировых знаменитых коллег. Ну, если только художник Илья Кабаков, днепропетровский еврей по происхождению, с 1988 года живущий в Нью-Йорке и никогда не имевший российского гражданства (хотя учился и работал много лет в Москве).

Илья Кабаков

Умелое вливание элегантно поданной информационной блевотины (то есть кем-то уже обработанной и переваренной информации) разъедает последние скрепы российского общества. Например, что Гитлер напал на СССР потому, что СССР первым напасть не успел, а Сталин, дескать, спал и видел весь мир под железной коммунистической пятой. Что, конечно же, неправда, СССР проводил мирную и дружелюбную политику со всеми своими соседями - от Финляндии до Афганистана, и помогал строить социализм всем желающим, причем бескорыстно. Или что Великая Отечественная война выиграна не большой кровью, а умелым руководством маршала Жукова, известного своей мягкостью, сострадательностью и человеколюбием. Или что советские солдаты обижали гражданское население Германии, хотя всем известно, что особо оберегалась честь немецких женщин и имущество простых тружеников. Будут злопыхатели клеветать на советскую икону Юрия Гагарина, называя его подопытным кроликом и обезьянкой, хотя всем известно, что он герой, облетел земной шар за 90 минут на высоте в 200 км, хотя злопыхатели и это подвергают сомнению, дескать, никаких записей этого полёта нет. А ведь, по словам космонавтов, это действительно подвиг - на бочку с бензином высотой с десятиэтажный дом помещают капсулу с живым человеком, поджигают снизу, и вперед, в смысле вверх: “Мы, Юра, всё хорошо рассчитали, ты обязательно вернёшься!” Больше никаких знаковых скреп у россиян уже не осталось - все советское наследие превращено в труху - и коллективизация, и индустриализация, и эвакуация, и строительство Норильского никеля и Трансполярной железной дороги Салехард-Игарка, и послевоенное восстановление, и строительство ГЭС, АЭС, строительство БАМа, освоение Колымы и целины, и так далее. Все это может быть запросто оплёвано и нивелировано, от народного подвига оставят только рожки да ножки в виде погони комсомольцев за длинным рублем и северными надбавками.

Юрий Гагарин



На Западе тоже царит интеллектуальный раздрай. Западный человек живет днем сегодняшним и завтрашним, в отличие от человека русского, которого приучили искать опору в своём героизированном прошлом: в Мамаевом побоище, в Куликовской битве, в битве с псами-рыцарями на Чудском озере, в сражении на Бородинском поле, в стоянии насмерть 28 панфиловцев и так далее. На Западе история мало кого интересует, народ отучен от рефлексии и поисков виноватого. Чтобы он отвлекся от тяжких дум, чем платить за жилье, кредиты и коммуналку, ему предлагают сверхважные и сверхценные сверхновости - о поведении Меган Маркл и принца Гарри, о глубоких мыслях Ким Кардашьян, о том, что Кевин Спейси погладил по заднице какого-то официанта 30 лет назад и тем самым сломал парню жизнь, равно как и Харви Вайнштейн сломал жизнь тётям, которые через постель с ним стали мультимиллионершами и оскароносительницами. Ещё ряд важнейших вопросов - сколько полов может быть помимо мужского и женского, сколько секунд мужчина может смотреть на женщину, чтобы это не превратилось в сексуальное насилие, следует ли кастрировать белых гетеросексуальных мужчин, чтобы навсегда искоренить их превосходство и установить настоящую социальную справедливость.



Компонент четвертый. Активность сверхбогатых над- и внегосударственных игроков.



В мире сложилась группа мультимиллиардеров и зависимых от их денег фабрик мысли (thinking tanks), которые никому неподотчётны и вполне могут устраивать общественно-политические и правительственные кризисы, если что им не так. Например, массовые погромы с убийствами, как это случилось с движением BLM, которое громило Пятую Авеню на Манхеттене при полном параличе и бездействии полиции. Не считая избиений и убийств белых в провинции, уничтожение исторических памятников на Юге США и массовые расистские выходки, когда белых заставляли целовать ботинки чёрным. Группа этих общественно активных миллиардеров с левацкими идеями отравили сознание уже второго поколения, все американские и европейские университеты просто нашпигованы коммуняками самого вульгарного толка - все отнять и поделить. Сложно сказать, какие идеальные модели будущего существуют в голове такого престарелого мальчика как Билл Гейтс, чей фонд спонсирует множество крайне сомнительных программ - от тотальных вакцинаций, от которых тётки становятся бесплодными, до нанесения числа зверя на каждого жителя Земли - это недавно запущенная программа ID2020, которую Гейтс завернул в овечью шкурку ООН. Считается, что Гейтс - гений программирования с IQ в 160 единиц. Этот гений - обычный прохиндей-недоучка, который купил систему MS DOS у независимых разработчиков за 50 тысяч долларов, потому что его мамаша устроила контракт с IBM, где она работала, на несколько миллионов долларов. Обычная коррупция и семейственность. Дальше был только найм толковых программистов и действительно гениальная идея заставить всех пользователей платить постоянно за программное обеспечение. Гейтс был настолько туп и недалек, что прощёлкал Интернет в 1995 году, о чём сам признавался и переделывал свою первую книжку, чтоб задним числом вставить туда свои прозрения. Его книжки, даже после обработки писателями, оставляют ощущение лажи и бреда. Но со стомиллиардодолларовой долей в созданной им корпорации, надутой манипуляторами фондового рынка, он может творить чудеса, нанимая нищих умников тысячами, а уж те находят способы воплотить любое гейтсовское безумие в жизнь. Так же точно обстоят дела с другим мыслителем и филантропом Джорджем Соросом; непонятно, почему этим ребятам не жить бы просто и радоваться, но непременно нужно перепаскудить жизнь здоровой и работящей части человечества? На текущий момент управы на филантропов нет. Правда, по сети прошла информация, что Билл Гейтс покаялся в принуждении к вакцинации быстро сваренными жижами, но официальных заявлений найти не удалось, то есть это не факт, что разбогатевший на воровстве и систематическом вымогательстве дядечка стал хорошим престарелым мальчиком.

Мы когда-то писали об истинных хозяевах всего, что нас окружает, об этом можно почитать здесь и здесь. Что интересно: практически все нити обрываются на корпоративном уровне, невозможно установить, кто персонально является бенефициаром таких интересных учреждений как The Vanguard Group или BlackRock. Формально - это акционеры владеют Vanguard, они же и вкладчики, но кто принимает решения, как осуществляется контроль и навязывание своей воли всем фирмам и юридическим лицам, в капитале которых они участвуют? Кто эти эмиссары, передающие волю небожителей, и кто сами эти небожители? Перед кем на цырлах скачут Цукерберг, Маск, Брин и прочие титаны постиндустриальной и цифровой экономики? Кто в состоянии был выкинуть Стива Джобса из основанной им Apple, а Каланика из основанного им Uber? Почему супер-дупер-финансовая контора и она же банк Standard Chartered с триллионными активами вообще нигде не светится и даже старается не отсвечивать отражённым светом? Хотя и не скрывается, печатает гонконгские доллары и выдаёт ипотеки по всей Азии, хотя родина этой чудесной фирмы - Британия и Южная Африка.



Страшно подумать - хотя это может оказаться правдой - что нет в мире окончательной инстанции, которая решает все вопросы типа организации “Спектр” из Бондианы, а всё давно пущено на самотёк, и Бильдербергский клуб уже никому не интересен, и в Богемскую рощу поджигать цементную сову никого не заманишь. Скачут где-то масоны в фартуках, размахивая циркулями, где-то по углам шушукаются члены общества “Череп и кости”, вспоминая, как их при вступлении заставляли есть крысиные какашки, лоббисты всех мастей рыщут по вашингтонским ресторанам, уже не отдавая себе отчёт, кого и зачем они лоббируют, а политики дают обещания спонсорам, призывая Господа Бога (в которого они не верят) в свидетели их верности и порядочности. А кого журнал “Тайм” включает в список 100 самых влиятельных персон года? Девяносто процентов этих персон незабвенный дон Тамэо отнёс бы к категории “уличная погань”.





Ещё в 1990-х годах столпами мировой закулисы считались три конторы - Бильдербергский клуб, Совет по международным отношениям и Трехсторонняя комиссия. Я несколько лет состоял членом хьюстонского отделения Совета по международным отношениям. В 2010-х годах это уже была пустышка, никакого реального влияния не было, а по сути эта контора превратилась в плохую копию общества “Знания” - деятельность сводилась к приглашению всяких бывших и иногда действующих деятелей прочесть лекцию. Там я насмотрелся на всякое - от отставных офицеров разведки и дипломатов до полных маргиналов типа бывшего главбуха ЮКОСа, который всем рассказывал, как отсудит у России полста миллиардов. За возможность послушать трюизмы и бред взимали по двадцатке с носа. Но что интересно - американцы в солидном возрасте и статусе ходили и всю околесицу, что несли отставные и действующие дипломаты и военные, слушали и были уверены, что приобщаются к некоему тайному знанию. Я испытывал стыд за них, потому что в массе люди были очень хорошие, незлые и неагрессивные, но им так ездили по ушам и сбивали с толку, что они могли потерять любую ориентацию, вплоть до сексуальной. Вывод? Нет хозяев мира на текущий момент, твори что хочешь, сам становись боссом.

Совет по международным отношениям



Правда, есть нюанс. Профессор-расстрига Валерий Соловей, большой специалист по “русскому вопросу”, и, есть основания полагать, по еврейскому тоже, изгнанный за правду-матку из МГИМО три года назад, в январе 2022 года сообщил общественности, что он является членом некой сверхмогущественной международной организации, которой опасаются даже страшно подумать кто именно, причём у этой организации нет названия, и что вот она, настоящая сила, потому что за ней стоит правда, вся правда и ничего, кроме правды. Это, конечно, очень похоже на контуры властных группировок, которые рисует руками в воздухе другой мощный теоретик власти и богатства, статистик Михаил Хазин. Тоже изгнанный за честь, совесть и, надо полагать, большой ум, с должности по замещению начальника упраздненного за ненадобностью экономического управления Администрации президента с волчьим билетом. Умозаключения Хазина, что властные группировки не имеют осмысленного членства, а скорее вертикально и горизонтально расплывчатые ячейки в неструктурированной и иерархической системе, не лишены смысла. Но похожи ли они на тот же гипотетический “Спектр” из Джеймса Бонда, только без названия и без алюминиевых колечек с восьминожками, видным членом - отнюдь не мозгом - которого задекларировал себя Валерий Соловей, Ph.D.? Ячеистые структуры, состоящие из боевых пятёрок или десяток, все эти народовольческие и эсеровские гнёзда, не живут долго, они рассыпаются. Долго живут орденские структуры, такие как Общество Иисуса (Орден Иезуитов) и Дело Божье (Opus Dei). Судя по публичному выдавливанию глаз артистом Батистой проштрафившимся менеджерам “Спектра” прямо на летучке, могущественные организации больше похожи на корпорации, чем на “Фракцию Красной Армии” и на банды “Красных Бригад”.

К слову, в послужном списке Михаила Хазина есть этап умственной работы аналитиком ЭЛБИМ-Банка, примечательного тем, что его учредитель и председатель правления Сергей Львович Морозов был автором и разработчиком идеи мультивалютного универсального чека для России, который, если отбросить всякие демагогические рассуждения, был подобием дериватива типа SDR - синтетической и виртуальной валюты МВФ, только привязанный к доллару и имевший бы обращение в России наряду с рублём; тогда ещё не было евро, не было криптовалют, а чек Морозова должен был совмещать в себе черты трэвелл-чеков American Express с чертами свободно обращающихся и котирующихся бумаг типа “мавро” - наследников билетов МММ. Ничего не вышло, как и не наступает всё никак конец Pax Americana, хотя, со слов Хазина, им были буквально накарканы Трамп в качестве президента и теракт в США в форме падения башен-близнецов - за два года и за один день до событий соответственно.



Продолжение следует...

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